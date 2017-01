Discover the Unforgettable Fairy Tale of Arłamów

At 590 metres above sea level in the centre of Poland’s magical Beskid Mountains you can find the spectacular Arłamów recreational centre. The complex features a 254-room 4-star hotel, 3 restaurants with their own unique menus, a coffee shop, a bar in the lobby, a nightclub with bowling and billiards, 4 conference halls that can accommodate up to 1500 people, and 2800 m2 of exhibition area. With squash and tennis courts, a climbing wall, 2 shooting ranges, a golf course, equestrian centre, adventure park with ropes, and a ski resort – Arłamów can meet any of your leisure activity needs. In fact, Arłamów is the only place in the Beskids to offer skiing in the immediate proximity of the hotel. The ski hill features 2 T-bar lifts and 3 ski runs of up to 700 metres long. With its artificial snow system, guests won’t ever have to worry, even in the case of moderate natural snowfall.

Arłamów also offers a relaxing, 3-floor spa complex where guests can enjoy a Moroccan Hammam sauna, various wellness programs, or experience bathing rituals from around the world. If you’re looking to get rid of the effects of fatigue, cleanse the body of toxins, or enhance your body’s circulation, you should check out the Finnish sauna. You can cool down with the mint breeze of cubes of ice in the Ice sauna and then restore your body’s energy with a little time in aromatheraputic Steam Bath. Of course, guests are also welcome to enjoy the indoor pool with its many fountains and water attractions. In the evening, make sure to visit the panoramic sauna to witness the incredible beauty of a Beskid Mountain sunset, while the outdoor Jacuzzi allows you to take in the mountain landscapes by day and the starry skies by night. You’ll even have the choice between chamber sauna or jacuzzi for two.

Located just 35 km from Przemyśl, Leopolitans and guests of the city can get to Arłamów easily by way of the new Kyiv-Lviv-Przemysl train. The ride takes just two hours, allows you to avoid the crowded border, and tickets are affordable enough to not break the bank. So what’s holding you back? Check out Arłamów this winter season!

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ НЕЗАБУТНЮ КАЗКУ ВІД Arłamów

На висоті у 590 м над рівнем моря серед магічної природи польських Бескид розташувався неймовірний у своїй величі відпочинковий комплекс Arłamów. Тут і чотирьохзірковий готель на 254 номери, 3 святкові ресторації (кожна зі своїм меню), кав'ярня, бар, нічний клуб з боулінгом та більярдом, 4 конференс зали (до 1500 чол.) та виставкові площі у 2800 кв.м. Arłamów ідеальне місце для активного відпочинку. Тут до ваших послуг: тенісні корти, сквош-корти, стіна для скелелазіння, тренажерний зал, два тири, стайні для коней, поле для гольфу, мотузковий парк, гірськолижний курорт та багато іншого. А зараз це єдине місце у польських Бескидах, де окрім комфортного відпочинку, Ви зможете кататись на лижах, не виходячи за межі готелю. У лижний комплекс Arłamów входить 2 підйомники та 3 гірськолижні траси довжиною 400, 500 і 700 метрів. Є потрібний шар природного та штучного снігу на схилах, навіть при помірній кількості опадів. Але головною родзинкою готелю Arłamów є його Spa комплекси, що займають цілих 3 поверхи. Тільки тут Ви зможете відкрити для себе: мароканську церемонію хаммам, різноманітні програми Wellness та банні ритуали з різних куточків світу. Так, візит у суху сауну допоможе усунути втому, вивести токсини з організму та введе у стан релаксації. Відчуття холодного вітру у льодовій сауні, що підсилено м'ятним льодовим ароматом приємно охолодить, а сеанс у ароматерапевтичній паровій лазні додасть енергії. Також можете спробувати купання у льодовій криниці та відпочити тілом і душею у соляній зоні релаксацій. Поплавати досхочу можна у закритому басейні з гейзерами та фонтанами. Обов’язково навідайтесь у панорамну сауну під вечір, щоб одночасно побачити неймовірний захід сонця у горах. А джакузі під відкритим небом дозволить милуватись незабутніми пейзажами, а вночі – зоряним небом. Також у вашому розпорядженні камерні сауни та джакузі на двох. Але головним у цій казковій пропозиції є те, що готель Arłamów знаходиться лише у 35 км від Перемишля, до якого відтепер можна дістатися за 2 години швидкісним поїздом «Інтерсіті» Київ-Львів-Перемишль за доступною ціною та без втраченого часу на кордоні.