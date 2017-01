Good Deeds Bring Joy!

Just in time for the holiday season, Lviv’s Fujikura Automotive Ukraine signed a memorandum of cooperation with the city’s Ohmatdyt regional children’s hospital to support better conditions for the patients and medical staff. In reality, the company has already worked with the hospital for nearly half a year, where they raised money for the purchase of a phototherapy lamp for the reanimation of newborns through the Happy Kilometre charity run and made a generous 500,000 UAH donation to help the hospital renovate its surgical department’s operating room. “Lviv’s Ohmatdyt regional hospital is Western Ukraine’s top children’s medical institution and provides professional medical help to many critically ill children”, says Fujikura Ukraine’s First Deputy General Director Oksana Lashmanova. “Fujikura Automotive Ukraine decided to contribute to this vitally important issue and organized the Happy Kilometre charity event, which will be an annual event and which will continue to fundraise for necessary equipment and renovations. On the roadmap of cooperation, furniture and hospital facilities are also planned for purchase.”

Currently, the hospital has finished about 1/3 of the renovations. The renovations are designed to not interfere with the work of the surgery department, which treats patients from across the region every day. As Fujikura Automotive Ukraine cares not only for the repairs of the hospital, but also for its patients, the company organised a festive holiday celebration, full of jolly contests and workshops, on the eve of St. Nicholaus Day to coincide with the signing of the memorandum. Young patients at the hospital made New Year’s decorations from felt that were used to decorate the main New Year’s tree in the main hall of Fujikura Automotive Ukraine’s office in Lviv. “The health of our children, of our future, is truly priceless and we are tremendously grateful to all the people who sympathise and help us”, said Ohmatdyt Regional Hospital Chief Medical Director Maryana Voznytsya.

Thanks to all of the support from Fujikura Automotive Ukraine, Lviv’s Ohmatdyt children’s hospital has the opportunity to bring to life all its plans to become the best hospital in the country. Those who stay in the hospital can expect to get professional help, authentic care, and pleasant holiday surprises.

Добрі справи мають приносити радість!

Наприкінці 2016 року львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» та Fujikura Automotive Ukraine Lviv підписали меморандум про співпрацю, в якому йдеться про те, що компанія опікуватиметься медичним закладом впродовж тривалого часу, поступово змінюючи на краще умови перебування у лікарні як маленьких пацієнтів, так і медичного персоналу.

Фактична співпраця між Fujikura Automotive Ukraine Lviv та лікарнею «ОХМАТДИТ» триває вже майже півроку. За цей час Fujikura долучилася до збору коштів на лампу фототерапії для реанімаційного відділення ОХМАДИТу, організувавши благодійний забіг «Щасливий кілометр». Таким чином зібрали трішки більше, ніж 20 тисяч гривень. Також Fujikura виділила 0,5 млн гривень на ремонт операційного блоку лікарні.

За словами першої заступниці генерального директора компанії Fujikura Automotive Ukraine Lviv Оксани Лашманової - «Львівська обласна дитяча лікарня «ОХМАТДИТ» займає провідне місце серед дитячих лікувальних закладів Західної України і забезпечує професійною допомогою важкохворих дітей. Fujikura Automotive Ukraine Lviv вирішила зробити свій внесок у цю надзвичайно важливу справу, організувавши благодійний забіг «Щасливий кілометр», який стане щорічним та продовжить збирати кошти на потрібне устаткування та допомагати у проведені реноваційних робіт. В планах також закупівля меблів та медичного обладнання. Попереду у нас ще багато грандіозних планів, що надалі будуть фіксуватись окремим договором, де ми вже будемо разом визначати і детально прописувати все, що маємо робити».

На сьогоднішній день у лікарні вже зроблено третину реноваційних робіт, всі роботи плануються і ведуться так, щоб не зупиняти роботу операційного блоку, куди кожного дня привозять пацієнтів з усіх куточків області. Оскільки компанія Fujikura Automotive Ukraine Lviv піклується не лише про стіни та відділення, але й про тих, хто знаходиться на лікуванні, то напередодні дня Святого Миколая та у день підписання меморандуму для діток організували яскраве свято з феями, конкурсами та майстер-класом. Маленькі пацієнти лікарні виготовляли новорічні іграшки з фетру, якими потім прикрасили ялинку у головному холі, встановлену за сприяння Fujikura Automotive Ukraine Lviv.

«Здоров’я наших дітей, нашого майбутнього є просто безцінне - тому ми дуже дякуємо людям, які розуміють це і йдуть нам назустріч, будуючи співпрацю на спільних цілях і взаємному розумінні» - каже Мар’яна Возниця, Головний лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАДИТ.

Завдяки підтримці Fujikura Automotive Ukraine Lviv лікарня ОХМАТДИТ має всі шанси втілити в життя всі плани та перспективи, стати найкращою в країні, а малеча, яка перебуває тут, може розраховувати на професійну допомогу, справжню турботу та приємні святкові сюрпризи.