Symphony of Dance Premiere

If you’re a fan of tutus and pointe shoes, then make sure you don’t miss the Symphony of Dance at Lviv’s splendid Opera & Ballet Theatre. The ballet, which premiered on November 25th, features a combination of three beautiful classical ballets and modern dances. The sensational symphony was conceptualised by Honoured Artist of Ukraine Igor Khramov, the Artistic Director at Lviv’s Opera & Ballet Theatre dance company. The programme highlights famous one act ballets, such as: Pugni’s “Pas de Quatre” (choreographed by A. Dolin); von Weber’s “The Spirit of the Rose” (choreographed by M. Fokin); and the “Closer Than Love” ballet based on the music of Vivaldi, Handel, Gluck, and others (choreographed by A. Shoshyin). The spectacular dance event also features beautiful sets by People’s Painter of Ukraine Tadey Ryndzak and costumes by Zhanna Maletska.

Прем'єра Симфонії танцю

Усіх шанувальників балетного мистецтва чекає нова постановка під назвою "Симфонія танцю" на сцені театру опери та балету. Прем'єра, що з великим успіхом відбулася 25 листопада, є поєднанням трьох прекрасних класичних балетів і сучасного танцю. Вистава є реалізацією задуму заслуженого артиста України Ігоря Храмова, художнього керівника балетної трупи львівського театру опери та балету. До програми увійшли відомі одноактні балети: "Па-де-катр" С. Пуньї (хореографія А. Доліна); «Видіння троянди» К. М. фон Вебера (хореографія М. Фокіна); і "Ближче, ніж кохання" на музику А. Вівальді, Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка та ін. (хореографія А. Шошина). Видовищний танцювальний спектакль чудово доповнюють прекрасні декорації народного художника України Тадея Риндзака і костюми Жанни Малецької.