Climate-Themed Exhibition

Lviv’s Zefirinart Gallery was the host of Les Panchyshyn’s ‘Warming’ art exhibition, featuring 15 paintings highlighting the topic of global warming, on November 18th. The 25-year-old Panchyshyn is a Leopolitan artist, photographer, and music video director who graduated from the I. Trush Lviv State College of Decorative & Applied Arts. While continuing his education in art at Lviv’s National Art Academy, he has developed a reputation for his creative videos for many Ukrainian bands, including: Antitela, Vivienne Mort, and Rock-H. The ‘Warming’ exhibition is a nice reminder that one image or painting can speak louder than volumes of scientific data to raise public awareness about environmental problems, global warming, and climate change. Following its display in Lviv, the exhibition will move on to Kyiv and Prague.

Художня виставка "Потепління"

У львівський галереї Zefirinart 18 листопада відбулась художня виставка "Потепління" Леся Панчишина, на якій було представлено 15 картин, що висвітлюють тему глобального потепління. Молодий 25-річний художник, фотограф і кліпмейкер закінчив львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва. Продовжуючи свою освіту у львівській національній академії мистецтв, він створив собі репутацію креативними відео для багатьох українських гуртів, серед яких, зокрема: Антитіла, Vivienne Mort, і Rock-H. Виставка "Потепління" зайвий раз нагадує, що одне зображення або картина може сказати більше, ніж томи наукових даних для обізнаності громадськості з проблемами екології, глобального потепління і зміни клімату. Після експонування у Львові виставка поїде до Києва та Праги.