Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019

We look back at the people, places, and biggest moments that made 2019 an exciting and record-breaking year in Lviv.

Традиційно, на початку року редакція Lviv Today відзначає людей, місця та події, які зробили минулий 2019 рік у Львові таким яскравим та динамічним.

1. Cultural Project of the Year: Wagner’s ‘Lohengrin’ Premieres in Lviv

A three-act romantic opera written and composed by the great Richard Wagner, ‘Lohengrin’ premiered at Lviv’s iconic Opera & Ballet Theatre in early March. While the opera remains a classic, the tale has always contained a hint of subversion. ‘Lohengrin’ is one of the most important works of the romantic age and has been reinterpreted in many ways in theatres around the globe. Performed in Lviv in its original German with Ukrainian subtitles, it’s also been updated to a modern setting. Opera & Ballet Theatre staff, including art director Vasyl Vovkun, conductor Myron Yusypovych, and Austrian costume designer Matthias Engelmann have worked hard to deliver maybe their hippest and most experimental opera yet. By updating the story and the spectacle, but still keeping its lively, slightly-crazed aesthetic, the creative team has put together an opera that speaks to a broader and younger audience.

Культурний проект року: Прем'єра "Лоенгріна" Вагнера у Львові

Прем'єра романтичної опери на три дії знаменитого німецького композитора Ріхарда Вагнера "Лоенгрін" відбулась у львівському оперному театрі на початку березня. Цей шедевр оперного мистецтва є одним з найважливіших творів романтичної доби і неодноразово був переосмислений у постановках театрів всього світу. У Львові опера виконувалась німецькою мовою з українськими субтитрами та сучасною сценографією. Колектив театру на чолі з художнім керівником Василем Вовкуном, диригентом Мироном Юсиповичем та австрійським художником-костюмером Маттіасом Енгельманом, наполегливо працювали над тим, щоб поставити, можливо, свою найуспішнішу та найбільш експериментальну виставу. Разом з трупою львівського оперного їм вдалось створити захопююче видовище для широкої сучасної аудиторії.

2. Most Dynamic Hotspot: Lem Station

Late last year an investment agreement was signed with Lem Station to transform the old tram depot at Sakharova and Vitovshoho into an innovative creative centre that will become an intersection for the development of artists, entrepreneurs, scientists, and other representatives of creative industries. What a difference a year makes! Lem Station is now a vibrant social hub of opportunities for Lviv’s creative industries, offering an inspiring place to implement ideas, meet new people, and get work done. By the time the infrastructure is fully developed, the site will feature areas for events, co-working, and workshops, while also offering food courts, open terraces, and a children’s development centre. At the same time, the original form of the historical architecture is being preserved, so the early 20th Century buildings of the tram depot will be fully restored (in 2 to 5 years). Its inaugural year showed the site’s huge creative potential, attracting events like the LvivMozArt Music Festival, Art Sale Lviv, the ‘Kit Gavatovycha’ Theatre Festival, the Lviv Art & Wine Festival, and the TLUM & KRAM Flea Market. This bodes well for the site becoming a powerful platform for communication and cooperation; a place where Leopolitans can tap into their immense creativity and free spirits and promote their products on the global market!

Найдинамічніша точка: Lem Station

Наприкінці минулого року було підписано інвестиційну угоду про перетворення старого трамвайного депо в інноваційний творчий центр "Lem Station", який стане майданчиком для розвитку художників, підприємців, науковців та інших представників творчих галузей. Що тут змінилось за рік? Тепер це яскравий соціальний центр можливостей для творчих людей Львова, який пропонує місце для реалізації ідей, знайомства з новими людьми для співпраці. Інфраструктура буде розвиватись з часом, а поки що тут будуть розміщені зони для проведення урочистих заходів, конференцій та семінарів, а також фуд-корти, відкриті тераси та дитячий центр розвитку. Зовнішній вигляд старого трамвайного депо зберігається, а його будівлі початку 20 століття будуть повністю відновлені через 2-5 років. Події першого року існування "Lem Station" продемонстрували величезний творчий потенціал; тут відбулись, зокрема, фестиваль LvivMozArt, Art Sale Lviv, театральний фестиваль "Кіт Гаватовича", фестиваль Art & Wine, а також блошиний ринок TLUM & KRAM. Це дає надію на розвиток" Lem Station", який зможе стати новою потужною платформою для спілкування та співпраці; місцем, де львів’яни (та й гості міста) зможуть займатись творчістю і з користю проводити свій вільний час та просувати свою продукцію на світовому ринку!

3. Art Project of the Year: ‘Angels’ Exhibition

The ‘Angels’ exhibition was a landmark event for the Ukrainian and Leopolitan art communities, with the impressive exhibition representing one of the largest art events in the country in 2019. For three months over the summer, Leopolitan aesthetes and guests of the city flocked to 23 different halls at the Lozynsky Palace and Pinsel Museum to enjoy over 400 angelic exhibits from museums and private collections from around the world. Representing the massive angelic transformation throughout history, the exhibition offered a dialogue by uniting three different areas of society – ideas, convictions, and beliefs. The result of three years of work by renowned gallery-owner and musician Leopolitan Pavlo Gudimov and his Ya Gallery Art Centre, Lviv’s B. Voznytsky National Art Gallery, and over 40 cultural institutions across Ukraine, the exhibition features outstanding painters and sculptors from several periods, from Durer, Rembrandt, and Primachenko to Chagall, Kabakov, and Yaloza. To help visitors digest the vast amount of visual information, the exhibition was divided into five themed areas – Winged, Stories, Archangels & Hierarchies, Culture, and Angels & People. A remarkable platform of different styles, many pieces were on loan from the Bogdan and Varvara Khanenko Museum of Art, one of Ukraine’s key institutions for collection and preservation of foreign art.

Художній проект року: виставка "Ангели"

Виставка "Ангели" стала знаковою подією для мистецьких спільнот України та Львова 2019 року. Протягом трьох літніх місяців львівські естети та гості міста відвідували 23 зали в палаці Лозинського та музеї Пінзеля, де були виставлені понад 400 експонатів з музеїв та приватних колекцій усього світу. Як результат трирічної роботи львів”янина, музиканта та галериста Павла Гудімова, його Центру мистецтв "Галерея Я", Львівської національної художньої галереї ім. Б. Возницького та понад 40 культурних установ всієї України, на виставці були представлені видатні художники та скульптори різних періодів - від Дюрера, Рембрандта та Примаченко до Шагала, Кабакова і Ялоза. Щоб допомогти відвідувачам осягнути величезну кількість візуальної інформації, виставку розбили на п’ять тематичних розділів - Крилаті, Історії, Архангели та Ієрархії, Культура, Ангели і Люди. Це був збір різних стилів, багато творів надав музей мистецтв Богдана та Варвари Ханенко, однієї з ключових установ України, що займається колекціонуванням та збереженням творів зарубіжного мистецтва.

4. Memorable Sports Event: 2019 WABBA World Bodybuilding Championships

The 2019 World Amateur Bodybuilding Association (WABBA) World Championships took place in Lviv from 14-16 June. Establishing by bodybuilding legend Serge Nubret in 1975 after seeing Arnold Schwarzenegger win the Mr. Olympia contest made famous in the film ‘Pumping Iron’, WABBA has since become one of the world’s major bodybuilding federations. Lviv won the hosting rights over Athens and Barcelona and welcomed more than 400 of the world’s fittest people from over 50 countries to the Western Ukrainian capital. Competitions included Mr. Fitness, Mr. Physique, Mr. Model, Athletic Bodybuilding, Miss Wellness, Miss Shape, and Miss Body.

Пам'ятна спортивна подія: Чемпіонат світу з культуризму WABBA 2019

Чемпіонат світу Всесвітньої аматорської асоціації бодібілдингу (WABBA) відбувся у Львові 14-16 червня 2019 року. WABBA, створена легендою бодібілдингу Сержем Нубре у 1975 році після того, як Арнольд Шварценеггер, відомий за фільмом Pumping Iron, виграв конкурс "Містер Олімпія", на сьогодні стала однією з найбільших світових федерацій культуризму. Львів виграв право проведення чемпіонату у Афін та Барселони і приймав понад 400 найсильніших культуристів з понад 50 країн світу. Змагання відбулись в категоріях Mr. Fitness, Mr. Physique, Mr. Model, Athletic Bodybuilding, Miss Wellness, Miss Shape, and Miss Body.

5. VIP Guest of the Year: Tom Cruise

Tom Cruise, the legendary American actor, director, and film producer, visited Lviv on 2 October to scout the city as the location for a yet-to-be-named film project. Due to its beauty and its vintage aesthetic, as well as the variety of locations, availability of skilled labour, low costs, and government incentives, Lviv has become a popular place to shoot films and commercials. Films like ‘House of Flying Daggers’ (2014) and commercials for brands like Apple, Google, Lacoste and, recently, BMW, have all been filmed in the “Paris of Ukraine”, as costs are reportedly up to five times lower than in the EU and USA. Cruise met with Lviv Mayor Andriy Sadovyi and visited several Lviv landmarks while in the city.

VIP гість року: Том Круз

Том Круз, легендарний американський актор, режисер та кінопродюсер, відвідав Львів 2 жовтня, щоб розвідати наше місто як сцену для ще не названого кінопроекту. Наше місто, завдяки привабливості своєї архітектури та історичної аури, наявності кваліфікованої робочої сили тощо, став популярним місцем для зйомок художніх фільмів та рекламних роликів. Такі фільми, як "Будинок літаючих кинджалів" (2014) та рекламні ролики для брендів Apple, Google, Lacoste і останнім часом BMW, були зняті саме у нашому місті та поближніх Карпатах, оскільки, витрати виробників реклами тут в п'ять разів нижчі, ніж у ЄС та США. Перебуваючи в місті Т. Круїз також зустрівся з мером Львова А. Садовим та відвідав декілька визначних пам'яток Львова.

6. Ukraine International Promotion: AIDA INSO

When Verdi’s Opera Aida re-emerged after a 22-year absence at a gala event at the Mortuary Temple of Hatshepsut in Luxor, Egypt this year, it was the INSO-Lviv Academic Symphony Orchestra that provided the soundtrack. In fact, Ukraine had a large role in the Michael Sturm (GER) production. Ukraine’s Andriy Maslyakov was the art director, Oksana Lyniv the conductor, and Ukraine’s Dumka National Choir provided the sound. With an all-star international cast leading the way, there was an outstanding promotional campaign to market tickets as far away as London, New York, Madrid, Milan, Dubai, and Shanghai. Attended by a distinguished constellation of ambassadors, tourist figures, celebrities, and prominent Arabs, the return of Opera Aida to Luxor was a fantastic way to market this city’s impressive artistic talent.

Міжнародна промоція України: INSO - Опера "Аїда"

Коли Опера "Аїда" Дж. Верді в постановці німецького режисера Мікаеля Штурма знову була виконана після 22-річної відсутності на урочистому заході в храмі Хатшепсут у єгипетському Луксорі, цього року музику виконував академічний симфонічний оркестр ІНСО-Львів. Андрій Масляков був художнім керівником, диригувала Оксана Линів, хорові партії виконувала академічна капела України "Думка". До постановки були залучені найкращі світові актори, була проведена широка рекламна кампанія та продаж квитків у багатьох містах світу, як от Лондон, Нью-Йорк, Мадрид, Мілан, Дубай та Шанхай. На цю виставу "Аїди" до Луксору прибули численні дипломати, лідери туристичного бізнесу, знаменитості та видатні діячі арабського світу.

7. Story of the Year: Lviv’s Haska Shyyan Wins EU Prize for Literature

Leopolitan writer Haska Shyyan was awarded the EU Prize for Literature at a lovely ceremony in Brussels on 2 October, becoming the first Ukrainian to claim the prestigious award. The prize recognizes outstanding new and emerging literary talents across Europe. Shyyan was named one of 14 laureates for her second novel, ‘Beyond the Back’. Set in contemporary Ukraine, the book tells the story of a successful, young woman whose boyfriend is sent to fight in Russia’s undeclared war in Donbas. Besides a cash reward of 5,000 EUR, Shyyan’s novel will be translated into several European languages and will be promoted throughout the EU book market with the support of the EU’s Creative Europe Programme.

Історія року: львів’янка Гаська Шиян отримала премію з літератури

Львівська письменниця Гаська Шиян отримала премію ЄС з літератури на урочистій церемонії в Брюсселі 2 жовтня, і стала першою українкою, яка отримала цю престижну нагороду. Премія присуджується видатним новим літературним талантам по всій Європі. Г. Шиян була названа однією з 14 лауреатів за її другий роман "За спиною", дія якого відбувається в сучасній Україні. Книга розповідає про успішну молоду жінку, хлопець якої вирушив на війну проти російської агресії на Донбасі. Ця премія означає, окрім грошової винагороди у розмірі 5000 євро, що роман Гаськи Шиян буде перекладений кількома європейськими мовами та поширюватиметься на книжковому ринку ЄС за підтримки програми "Творча Європа".

8. Public Awareness Movement of the Year: Lviv’s Animal Rights & Anti-Fur Campaigns

Hundreds of Leopolitans joined an animal rights march and anti-fur protest in the Western Ukrainian capital in 2019, demanding an end to the use of animals in circuses and dolphin shows, medical experiments, perfumes, and fur farms. They also called for the end to the cull of homeless animals and for the rehabilitation of animals that have experienced cruelty. Protesters supported a UAnimals initiative to adopt a law to close all Ukrainian fur farms and skinneries. While much of the world has moved on from fur coats, they remain popular in many parts of Eastern Europe, including Ukraine. Many animals suffer and die for these fashion trends even though there are plenty of other products that can be worn instead to prevent the unnecessary slaughter of innocent animals. Animal activists in Ukraine have been struggling for this cause for years and have already persuaded 17 of the country’s top fashion designers, including Andre Tan, Elena Reva, Lake, and Bevza, to join the international Fur Free Retailer project to stop using furs to create new clothing lines.

Громадська ініціатива року: Кампанії за права тварин та боротьбу з використанням хутра

Сотні львів’ян приєднались до маршів за права тварин у західноукраїнській столиці 2019 року, вимагаючи припинити використання тварин у цирках та шоу з дельфінами, медичних експериментах, парфумерії та на хутряних фермах. Вони також закликали покінчити з відбракуванням бездомних тварин та почати реабілітацією тварин, які зазнали жорстокості. Протестуючі підтримали ініціативу UAnimals прийняти закон про закриття всіх українських хутряних ферм. Такий рух, хоч і не завжди толерантний, має поширення в деяких країнах, хоча натуральне хутро залишається популярним у багатьох інших, включаючи Україну. Активісти прав тварин в Україні роками борються за свою справу і вже змогли переконати кількох модельєрів, серед яких, зокрема, Андре Тан, Олена Рева, Озеро та Бевза, приєднатись до міжнародного проекту Fur Free Retailer, щоб перестати використовувати хутро для створення нових ліній одягу.

9. Performance of the Year: Ukraine Crushes Serbia in Vintage Lviv Performance

Perhaps the Ukrainian national football team should play all of its games in Lviv. Ukraine remain unbeaten in the Western Ukrainian capital, having recorded nine wins and two draws since the city first hosted the team in 2011. The thrilling EURO 2020 qualification victory on 7 June has only enhanced the legend of Lviv. Ukraine’s 5-0 demolition over a tough Serb team was memorable in many ways – it featured five international-class goals, outstanding individual performances across the pitch, and levels of tactical dominance that made it arguably the most important performance of coach Andriy Shevchenko’s career. Dynamo Kyiv midfielder Viktor Tsyhankov got the party started with a brace of goals inside two exhilarating first half minutes, while winger Yevhen Konoplyanka matched the feat in the second half on the way to handing Serbia its largest defeat as an independent nation.

Спортивна перемога року: Україна - Сербія

Можливо, збірній України з футболу таки варто проводити всі свої ігри у Львові. Наша збірна залишається непереможеною в західноукраїнській столиці, зафіксувавши дев'ять перемог та дві нічиї, відколи наше місто вперше приймало команду 2011 року. Захоплююча перемога 7 червня у відбірковому матчі Євро-2020 додала легендарної аури "Арені Львів". Блискуча й нелегка перемога з рахунком 5:0 над збірною Сербії запам'яталась багатьом - п'ять забитих голів міжнародного класу, чудові індивідуальні проходи, рівень тактичного домінування на полі, це, мабуть, було найважливішим показником у кар'єрі тренера Андрія Шевченка. Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков забиває два м'ячі за дві хвилини, а вінгер Євген Коноплянка допоміг йому в другому таймі, що й призвело до найбільшої поразки команди Сербії за часів незалежності.

10. Record of the Year: Lviv Airport Tops 2,000,000 Passengers in Record Time

On 22 November, the Lviv International Airport welcomed young Solomon Klassen on a Wizz Air flight from Dortmund. The four-month-old was the two millionth passenger of 2019 – the first time Lviv’s airport has reached that number before December. Before 2017, the last time the airport had over one million passengers was 1991. Air traffic in the city had fallen to an abysmal 297,000 passengers before the airport got a much-needed upgrade ahead of EURO 2012. After becoming just Ukraine’s fourth airport with 1,000,000+ passengers in 2017, the city saw a 47.9% increase last year when over 1.5 million passengers visited. Another 39.3% increase in air traffic this year means the Lviv Airport will set a record for number of visitors in a single year. Even more exciting is the uptick in domestic flights, which jumped 24.3% to nearly 12,500. The airport’s most popular routes are to Warsaw, Kyiv, and Istanbul.

Рекорд року: Львівський аеропорт - 2 000 000 пасажирів за рекордно короткий час

У львівському міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького 22 листопада урочисто привітали громадянина Німеччини Соломона Классена, що прибув рейсом Wizz Air з Дортмунда. Чотиримісячний пасажир став двомільйонним 2019 року - вперше аеропорт Львова досяг такого показника ще до кінця року. Останнього разу аеропорт прийняв понад мільйон пасажирів ще у 1991 році. Потім пасажиропотік скоротився до 297 000 пасажирів, перш ніж аеропорт отримав таке необхідне оновлення до ЄВРО-2012. Ставши четвертим за оборотом аеропортом в Україні 2017 року він прийняв понад мільйон пасажирів, а вже наступного року пасажиропотік зріс на 47,9%, коли до нашого міста прилетіло понад 1,5 мільйона гостей. Зростання пасажиропотоку вже на 39,3% за 10 місяців цього року означає, що львівський аеропорт може встановити новий річний рекорд. Також потік на внутрішніх лінях зріс на 24,3% і становив майже 12 500 пасажирів. Найпопулярніші маршрути до Львова та з нього - до Варшави, Києва і Стамбула.

11. Team of the Year: Lviv’s Dynamo Water Polo Team is One of Ukraine’s Most Storied

Lviv’s Dynamo water polo club celebrated its 70th anniversary in style this summer when they met near City Hall dressed only in their usual garb – swimming trunks and caps. Leopolitan sports fans and guests of the city flocked to take selfies with the athletes and talk about the current season. To mark the anniversary, a special event at the Taras Shevchenko monument square saw the world’s largest water polo ball – a record-breaking 3.5 metres with a weight of over 250 kg – presented. After the ceremony, the team took to the fabled Lviv trams, surprising passengers and handing out special invitations to the Ukrainian Cup final that took place in the city on 22-23 June. It was there that our beloved Dynamo knocked off rivals Kharkiv to capture the team’s eighth title – and fifth in the last six years! The team’s other titles came in 1997, 2001, 2012, and 2014-17. Way to go boys!

Команда року: Львівські ватерполісти "Динамо"

Львівський клуб водного поло "Динамо" цього літа відсвяткував своє 70-річчя перед входом до Ратуші, де всі члени команди були одягнені лише у спортивну форму - плавки та шапочки. Львівські любителі спорту і гості міста наввипередки робили собі селфі з широкоплечими спортсменами і обговорювали результати поточного сезону. На відзначення ювілею, на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку було виставлено найбільший у світі м'яч для водного поло – діаметром 3,5 метри і вагою понад 250 кг. Після урочистої церемонії команда проїхалась львівськими трамваями, дивуючи пасажирів і роздаючи спеціальні запрошення на фінал Кубка України, який відбувся у місті 22-23 червня. Саме там наші улюбленці в напруженій боротьбі перемогли суперників з Харкова, щоб здобути свій восьмий чемпіонський титул і п'ятий за останні шість років! Наші динамівці перемагали також у 1997, 2001, 2012 та 2014-17 роках. Бажаємо нашим славним ватерполістам нових успіхів!

12. Launch of the Year: The New Lviv-Berlin Train

Ukraine’s Ukrzaliznytsia and Polish Railways launched a new 18-hour Lviv-Berlin route on 15 December. To ease the time at the border, Germany-bound Leopolitans should take the Lviv-Przemysl train (departure at 16:20), where documents will be checked en route. Arriving in the Polish border city at 18:19, passengers can then easily transfer to the Przeymysl-Berlin train, which departs at 19:57 and arrives in Berlin at 9:48 the next morning. The return route leaves Berlin at 18:43 and arrives in Przemysl at 8:38 the next morning, where passengers will transfer to the Lviv-bound train with a departure at 10:18 and arrival in Lviv at 13:45. This new Berlin route will also be valuable for passengers looking to visit any of the stops along the way, including Krakow, Katowice, Opole, and Wroclaw in Poland or Frankfurt an der Oder in Germany. The new 18-hour overnight route to Germany is the latest in a series of new train routes introduced in recent years to make it easier for Ukrainians to connect to EU destinations in Slovakia, Poland, Austria, and the Czech Republic.

Транспортна інновація року: Новий поїзд Львів – Берлін

Укрзалізниця спільно з Польською залізницею запустили новий 18-годинний маршрут Львів-Берлін. Для скорочення часу перебування на кордоні, пасажири повинні сісти в поїзд Львів - Перемишль (відправлення о 16:20), а документи перевірятимуться на шляху. Прибувши до Перемишля о 18:19, пасажири можуть легко пересісти на потяг Перемишль-Берлін, який відправляється о 19:57 і прибуває до Берліна о 9:48 наступного ранку. У зворотньому напрямку поїзд відправляється з Берліна о 18:43 і прибуває до Перемишля о 8:38 наступного ранку, де пасажири пересідають на поїзд о 10:18 і прибувають до Львова о 13:45. Цей новий маршрут також буде корисним для пасажирів до будь-якої з проміжних станцій на цьому шляху, включаючи Краків, Катовіце, Ополе та Вроцлав у Польщі а також Франкфурт-на-Одері в Німеччині. Новий 18-годинний нічний потяг до Німеччини - це останній у серії нових маршрутів, запроваджених за останні роки, щоб українцям було легше подорожувати до країн ЄС - Словаччини, Польщі, Австрії та Чехії.

Model of the Year: Katerina (Kate) Velcheva

In the age of social media, landing a coveted runway exclusive is no longer the only way for a new face to distinguish herself during a fashion month. While a prime spot at Prada or Givenchy will always turn heads, modeling can’t simply be reduced to a numbers game. In other words: it isn’t enough to just walk the walk – you have to stand out from the pack.

Katerina started her fashion modeling career three years ago at Lviv leading OK”S Models agency. Her dark skin and oriental features weren’t as popular at the time, but trends have changed and Katerina’s natural beauty and poise have now become a real catch for many brands. For the present day numerous top agencies from USA and UK line up to work with her. Elegant, yet offbeat, Katerina also meets great demand in Europe, Asia and the Near East.

She also worked on prestigious international campaigns for Vogue, Otto, and Reserved. Despite her busy schedule, the 19-year-old Leopolitan is always happy to grace the runway for top Ukrainian brands too. With her unique look, Katerina has nothing but potential to carve out a rock-solid career in fashion, making her an easy choice for Lviv Today’s Model of the Year 2019.

Модель року: Катерина (Кейт) Вельчева

В наш час соціальних мереж та інтернету не просто добитись популярності, особливо для моделі. Просто пройтись подіумом на показі Prada чи Givenchy – ще не достатньо, щоб виділитись серед інших красунь – треба мати в собі щось особливе.

Катерина розпочала свою кар'єру моделі три роки тому у львівському агентстві OK”S Models. Її смаглява шкіра та східні риси обличчя в той час були не надто популярними, але тенденції змінились, і природна краса та привабливість Катерини тепер стали справжньою знахідкою для багатьох брендів. І вже зараз до Каті вишукуються у чергу з бажанням працювати провідні агенції Сполучених Штатів та Великої Британії. Елегантна і неперевершена Катерина нарозхват в Європі, Азії та Близькому Сході. Вона також працювала у престижних міжнародних кампаніях для Vogue, Otto та Reserved. Незважаючи на свій напружений графік, 19-річна львів’янка завжди рада стати окрасою і для провідних українських брендів. Її чарівна зовнішність, її таланти й здібності допомагають робити успішну кар’єру в модній індустрії, і за це Lviv Today вибирає її як Модель року.

13. Anniversary of the Year – Karpaty Lviv Celebrates 50 Years Since Shock USSR Cup Win

It’s not every day that Lviv’s beloved Karpaty FC brings home a trophy. In fact, it’s happened only once and the city marked the occasion at an August match where surviving members of the team – many of them still living in the city – were invited for a special celebration. The feat – a second-tier team winning the Soviet Union’s most prestigious domestic cup – was never again repeated. It was a remarkable achievement. At the height of the Cold War, Western Ukraine’s most popular team traveled to Russia – with thousands of their fans in tow – to take on Russia’s mighty Rostov-on-Don team. At a time when overt shows of Ukrainian nationalism were frowned on, the team was buoyed by an inspirational rendition of the Ukrainian folk song ‘Cheremeshyna’ by the team’s fans to climb back from a 1-0 hole to win the championship 2-1. Mobbed as heroes on their return, the victory remains the biggest in the club’s history. If you missed the August celebration, check out our feature on the incredible triumph in this month’s issue.

Річниця року - "Карпати Львів" 50 років тому виграли Кубок СРСР

Як це було в далекому 1969 році – мало хто тепер пам’ятає – але було: львівські "Карпати" таки здобули Кубок СРСР! На львівському стадіоні "Україна" 25 серпня 2019 року героїв цієї історичної події вшанували перед початком матчу "Карпати" – "Зоря". Це був справжній спортивний подвиг - команда другої ліги, яка виграла найпрестижніший кубок Радянського Союзу – і він більше ніколи не повторився. Тисячі шанувальників "Карпат" були присутні на центральному стадіоні в Лужниках. Щоб перевезти наших уболівальників, зі Львова до Москви був організований цілий додатковий поїзд. Щоб підтримати своїх, львів’яни на трибунах дуже голосно співали "Черемшину". Суперниками наших футболістів була команда "СКА Ростов", явний фаворит матчу. І дійсно, вони відкрили рахунок, але наші не прогнулись і сквитались, а потім і перемогли пихатих ростовчан, яким вдома вже приготували урочисту зустріч з генералом на білому коні. У Львові футболістів "Карпат" зустрічали, як героїв, а ця перемога залишається найбільшою і єдиною (поки що) в історії клубу. Детальніше про славні "Карпати" та їх кришталевий кубок – далі в цьому випуску.