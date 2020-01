Intriguing ‘Maid-in-Law’ to Hit the Big Screen in 2020

From 16 January at Planeta Kino and Multiplex cinemas

‘Maid-in-Law’, a romantic period piece and one of Ukraine’s biggest post-independence film releases, will premiere on 16 January. Produced by Film.ua with the support of the Ukrainian Ministry of Culture, the film is based on Sofia Andrukhovych’s novel ‘Felix Austria’, which is known for the depth of its character portrayals and suprising diversity. The story begins in 19th-Century Ivano-Frankivsk, where Doctor Stanislav Anger loses his wife in a fire, but manages to save two girls – his daughter Adelya and his housekeeper’s daughter Stefania. In a moment of despair, he decides to raise the two together. Fast forward 25 years and the girls are grown and inseparable. Adelya is now married, while Stefa tends to the house and has a passion for cooking. They are still in the dark as to their true relationship – sisters and friends or maid and mistress? In this tale of love and jealousy, double-entendres and secrets, the boundary between reality and fiction disappears altogether. Elegant outfits, sophisticated dishes, and endless promenades … what will happen when the illusion starts to disspate and reality begins to appear?

The diverse cast meant diverse casting, with actors of different ages, experiences, and cultural backgrounds. German doctor Anger is played by film and TV star Oleksandr Kobzar (The Guide, Crazy Wedding), Greek Catholic priest Yosyp is played by Kyiv’s young theatre and film star Sergiy Volosovets (Love in Chains), while the role of Polish police officer Vostsekh is portrayed by standup comic Yevhen Yanovych, known for his leading role in 2016’s ‘Infoholic’ and his work with the Mamakhokhotala comedy studio. International actors include Georgian actor and model Vazha Goderdzishvili in the role of handsome Jewish fella Velvel, Polish actor Sebastian Cybulsky as mysterious illusionist Ernest Tom, and in the role of the boy who lent his name to the novel is 8-year-old Ukrainian-Palestinian actor Yasin Faradzhallakh. Iconic writer Yuryiy Andrukhovych, the father of ‘Felix Austria’ author Sofia, also has a role in the film.

Poland’s Marianna Januszewicz (Dywizjon 303, Il Tratudttore) plays the romantic lead of Ukrainian maid-in-law Stefa, while the Polish-German mistress Adelya is portrayed by Ukrainian Film School grad Alesya Romanova. The challenging task of adding comedy to the dramatic character Ivanka is taken up by famous Ukrainian actress Maryna Koshkina (The Rising Hawk, The Sniffer 3), while the charismatic Jewish lady Baumel is brilliantly played by Viktoria Tavrika, known for her work with underground theatre Postplay. Olena Gall-Savalska, a People’s Artist of Ukraine and lead actor at Kherson’s M. Kulish Music & Drama Theatre landed the role of fish vendor and Velvel’s mother, while one of the complicated choreographed dance numbers features Kateryna Kukhar, a People’s Artist of Ukraine and prima of the Ukrainian National Opera. Notably, Natalya Vasko – winner of the 2017 Dzyga (Ukrainian Academy Award) for Best Actress – plays a noble lady in the theatre.

This wonderful kaleidoscope of intriguing characters, lush images, and fascinating relationships hits cinemas in less than a month, so be sure to circle 16 January in your calendars! For more information, please visit multiplex.ua/movie/353311 or planetakino.ua/ru/movies/viddana.

"Віддана" на великому екрані у 2020 році

З 16 січня в кінотеатрах "Планета Кіно" та "Мультиплекс"

Виготовлений групою Film.ua за підтримки Міністерства культури України, фільм створений за мотивами роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія", з його глибиною зображення персонажів та дивовижною різноманітністю. Історія починається в Саніславові (Івано-Франківську) 19 століття, коли дружина доктора Станіслава Ангера гине в пожежі, але йому вдається врятувати життя двох дівчат - своєї дочки Аделі та дочки господині - Стефанії. У хвилину відчаю він вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років, дівчата вже дорослі й нерозлучні. Аделя тепер одружена, а Стефа доглядає за домом і захоплюється кулінарією. Та вони досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги чи служниця та господиня? У цій повісті про кохання та заздрощі, двозначність і таємниці, межа між реальністю та вигадкою зовсім зникає. Елегантні вбрання, вишукані страви та нескінченні прогулянки... що буде, коли ілюзія почне розвіюватись, й почне з'являтись реальність?

У фільмі зібрались актори різного віку, досвіду та культурного походження. Німецького лікаря Ангера грає кіно- й телезірка Олександр Кобзар ("Поводир", "Скажене весілля"), греко-католицького священика Йосипа грає молодий київський актор театру й кіно Сергій Волосовець ("Кохання в ланцюгах"), а роль польського поліціянта Войцеха грає естрадний комік Євген Янович, відомий завдяки його ролі у фільмі "Інфоголік" 2016 року та роботу з комедійною студією "Мамахохотала". Серед інших акторів, зокрема, актор та модель Важа Годерджишвілі з Грузії в ролі красеня-єврея Велвеля, польський актор Себастьян Цибульскі в ролі таємничого ілюзіоніста Ернеста Тома, а в ролі хлопчика, ім’ям якого названо роман - 8-річний українсько-палестинський актор Ясін Фараджаллах. У фільмі також знявся письменник Юрій Андрухович, батько авторки роману - Софії.

Польська акторка Маріанна Янушевич (Dywizjon 303, Il Traduttore) в ролі романтичної служниці Стефи, а в ролі її польсько-німецької господині Аделі - випускниця української кіношколи Алєся Романова. Найважливішим завданням Іванки - додати комедії до драми - займається відома українська актриса Марина Кошкіна ("Захар Беркут", "Нюхач-3"), а харизматичну єврейську пані Баумель блискуче грає Вікторія Тавріка, відома своєю роботою з театром Постплей. Олена Галл-Савальська, народна артистка України і провідна актриса Херсонського музично-драматичного театру ім. М. Куліша, виконала роль риботорговки й матері Велвеля, а в одному із танцювальних номерів виступає Катерина Кухар, народна артистка України та прима Української національної опери. Також у фільмі знялась Наталія Васько - лауреат премії "Дзиґа 2017", найкраща актриса року, яка грає шляхетну леді в театрі.

Увесь цей чудовий калейдоскоп персонажів, образів та їх непростих взаємовідносин вийде на екрани кінотеатрів вже за місяць, тож обов'язково запам’ятайте цей день прем’єри - 16 січня!

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку multiplex.ua/movie/353311 або planetakino.ua/ru/movies/viddana.