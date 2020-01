Have a Glass of Wine in Transcarpathia

Ukraine’s wine industry is going through a revival and branching out into sophisticated blends after suffering a blow from Russia’s annexation of Crimea’s famed vineyards. According to the Association of Winegrowers & Winemakers of Ukraine (AWWU), when Russia seized the Black Sea peninsula in 2014, Ukraine lost more than half of its bottled wines – mainly semi-sweet and dessert bottles. Still, the loss of Crimea and the armed conflict in the East has ironically given a giant push to Western-style dry wines, especially from the Odesa, Kherson, and Transcarpathia regions. AWWU says that Ukrainian production of dry wines has increased by 7-9% each year since 2015 – a giant leap for an emerging industry. Slowly leaving its Soviet legacy of sweet wines in the past, Ukraine is finally adapting to European tastes and standards.

Exports of non-sparkling wines more than tripled from 2014-17 and now Transcarpathia is reviving the grape varieties that were destroyed by Soviet collectivized agriculture. The forested and mountainous region has become known for its dry, white wines made from Riesling, Gewuerztraminer, and Leanka grapes. Now it’s up to the winegrowers. Besides the quality grapes, Transcarpathian land has its advantages – its special microclimate is ideal for the temperamental European varieties.

As Transcarpathia has embarked on its newest chapter of its ever more popular dry wines, the region now hosts several wine festivals that attract thousand of tourists from across Ukraine and Central European neighbours like Slovakia, Poland, Hungary, and the Czech Republic. More than just wines, the tourists are also attracted by the region’s skiing, spas, and hot springs. For Ukrainians, the renewed interest in local wine is at least partly explained by politics. After Russia-backed terrorists sparked the long-running conflict in the east, many Ukrainians started buying local brands to support the country’s economy. The devaluation of the hryvnia, in turn, has helped local wines compete against established brands from places like Chile, Argentina, France, and Italy.

Calling all wine connoisseurs! If enjoying a glass of wine is your forte, look no further than the ‘Chervene Vino’ Wine Festival in Mukachevo from 10-14 January. Celebrating its 25th jubilee this year, the event provides unbeatable wine, food, and entertainment alongside the unmatched beauty of the Transcarpathian region. For more information, please visit facebook.com/events/мукачево-парк-перемоги/25-й-фестиваль-конкурс-червене-вино-в-мукачеві/785793358452487.

Випити келих вина на Закарпатті

Українська виноробна промисловість, зазнавши значних збитків від російської анексії Криму з його чудовими виноградниками, відновлює своє потужності і нарощує виробництво "сонця в бокалі". За даними Асоціації виноградарів та виноробів України (AWWU) внаслідок анексії Криму 2014 року Україна втратила понад половину виробництва своїх розливних вин - переважно напівсолодких та десертних. Проте втрата Криму і війна на Сході дали гігантський поштовх розвитку виробництва сухих вин західного типу, особливо в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях. AWWU стверджує, що, починаючи з 2015 року, українське виробництво сухих вин зростає на 7-9% щороку - це величезний стрибок для нової галузі. Повільно залишаючи радянську спадщину солодких вин у минулому, Україна нарешті адаптується до європейських смаків та стандартів.

Експорт не ігристих вин збільшився втричі за період 2014-17 років, і тепер Закарпаття відроджує сорти винограду, знищені радянським колективізованим землеробством. Лісовий та гірський регіон славився своїми сухими білими винами, що виготовлялись з винограду сортів Рислінг, Гевюрцтрамінер та Леанка. Тепер кожен виноградар вибирає сорти сам. Окрім якісного винограду, Закарпатська земля має особливий мікроклімат, що ідеально підходить для темпераментних європейських сортів.

Сьогодні на Закарпатті проводяться кілька винних фестивалів, що приваблюють тисячі туристів з усієї України та сусідніх країн Центральної Європи, які бажають скуштувати дедалі популярніших українських сухих вин. Та не лише вина приваблюють туристів - популярні також гірські лижі, курорти та гарячі джерела регіону. Ось так політика втрутилась у таку, здавалось би, миролюбну галузь сільського господарства - багато українців почали купувати місцеві бренди, щоб підтримати економіку країни. Зниження курсу гривні, в свою чергу, допомогло місцевим винам конкурувати з відомими брендами з Чилі, Аргентини, Франції чи Італія.

Тож до уваги всіх винолюбів! Якщо ви полюбляєте почастуватись келихом ароматного білого або червоного вина - не пропустіть фестиваль "Червене віно" в Мукачеві з 10 по 14 січня. Цього року, вже 25 рік поспіль, вам, та вашим друзям наллють неперевершеного місцевого вина, почастують стравами закарпатської кухні під звуки народної музики на тлі надзвичайної краси українського Закарпаття. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/events/mukachevo-парк-перемоги/25-й-фестиваль-конкурс-червене-вино-в-мукачеві/785793358452487.