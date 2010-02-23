Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
СадОк Родини Медікавер – перший і єдиний в Україні дошкільний навчальний заклад, який належить до Європейської мережі медичних закладів Медікавер.
З УВАГОЮ ДО ДРІБНИЧОК
Для нас важливо усе, що стосується дитини:
- В якому настрої вона прийшла до нас зранку і в якому повертається ввечері додому?
- Що їй смакує, а чого їй не можна їсти взагалі (і ми їй цього не дамо!)?
- Чим вона любить займатись?
БАТЬКИ ЗАВЖДИ В КУРСІ
- Ми розробили зручний мобільний додаток для батьків. Онлайн-чат з вихователями та батьками, розклад занять та меню харчування на кожен день, останні новини садка – все це у батьківському мобільному телефоні. Потрібно зробити лише один «клік».
НЕ ПОВЧАЄМО, А РОЗВИВАЄМО
- У нашій команді виключно дипломовані профі з відповідним рівнем кваліфікації, які можуть працювати навіть з особливими дітками.
- Наші вихованці вчаться аналізувати та висловлювати свої думки обґрунтовано через творчість, креативність, розвиток пам’яті й мислення.
- Чим би ми не займались: математикою, логікою, мовленням, грамотою, музикою, конструюванням, мистецтвом, вивченням довкілля чи історії, дослідницькою діяльністю, культурою поведінки чи фізичного розвитку – усе проходить невимушено, динамічно й цікаво.
КОЖНА ДИТИНА – ОСОБИСТІСТЬ
- Ми не робимо акценту на окремій методиці розвитку, а є прихильниками комплексного підходу. Всі наші навчальні програми затверджені Міністерством освіти і науки України.
- У кожній дитині ми плекаємо особистість, якою вона є: яскравою, вдумливою та відповідальною. А також дбаємо про цілісний та всебічний розвиток малечі: фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний.
- Різноманітні гуртки дають нам можливість виявляти та розвивати й творчі здібності у дітей.
ЗАТИШНО І СМАЧНО, ЯК ВДОМА
- Усі наші приміщення, де перебувають діти, є світлими й просторими. Працює терморегуляція.
- У кожній групі передбачені власні простори для ігор та навчання, є спальні, роздягальні та туалети.
- У нас є обладнані музичний та спортивний зали, кабінети для гурткової роботи, медичний та психологічний центри.
- Збалансоване 4-разове сезонне харчування нашим діткам забезпечує власний сучасний харчоблок з пекарнею.
- Індивідуальне меню при медичних показах – звична для нас практика.
БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ТА КОНТРОЛЬ
- Наші будівля й територія, відповідають державним вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
- Територія для прогулянок облаштована ігровими майданчиками.
- На всій території ведеться відеоспостереження.
ДБАЄМО ПРО ЗДОРОВ’Я
- Увесь наш персонал пройшов курс першої домедичної допомоги.
- Щодня всіх дітей оглядає медичний працівник.
- У нас є обладнаний медичний кабінет.
- Ми заохочуємо дітей до фізичної активності. У розкладі занять є: ранкова гімнастика, фізкультура, скандинавська ходьба, хореографія, щоденні прогулянки на свіжому повітрі.
І НАВІТЬ БІЛЬШЕ
- Ми любимо свою роботу. Захоплюємось нашими дітьми! Тому інколи і на вихідних не розлучаємось із ними
- Організовуємо суботні майстер-класи, творчі handmade-заняття та пізнавальні розваги.
Приєднуйтесь до дружньої Родини Медікавер
СадОк Родини Медікавер
м. Львів, вул. Скорини, 44а
(067) 615-71-01
mysadok.com