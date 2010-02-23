Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми

СадОк Родини Медікавер – перший і єдиний в Україні дошкільний навчальний заклад, який належить до Європейської мережі медичних закладів Медікавер.

З УВАГОЮ ДО ДРІБНИЧОК

Для нас важливо усе, що стосується дитини:

В якому настрої вона прийшла до нас зранку і в якому повертається ввечері додому?

Що їй смакує, а чого їй не можна їсти взагалі (і ми їй цього не дамо!)?

Чим вона любить займатись?

БАТЬКИ ЗАВЖДИ В КУРСІ

Ми розробили зручний мобільний додаток для батьків. Онлайн-чат з вихователями та батьками, розклад занять та меню харчування на кожен день, останні новини садка – все це у батьківському мобільному телефоні. Потрібно зробити лише один «клік».

НЕ ПОВЧАЄМО, А РОЗВИВАЄМО

У нашій команді виключно дипломовані профі з відповідним рівнем кваліфікації, які можуть працювати навіть з особливими дітками.

Наші вихованці вчаться аналізувати та висловлювати свої думки обґрунтовано через творчість, креативність, розвиток пам’яті й мислення.

Чим би ми не займались: математикою, логікою, мовленням, грамотою, музикою, конструюванням, мистецтвом, вивченням довкілля чи історії, дослідницькою діяльністю, культурою поведінки чи фізичного розвитку – усе проходить невимушено, динамічно й цікаво.

КОЖНА ДИТИНА – ОСОБИСТІСТЬ

Ми не робимо акценту на окремій методиці розвитку, а є прихильниками комплексного підходу. Всі наші навчальні програми затверджені Міністерством освіти і науки України.

У кожній дитині ми плекаємо особистість, якою вона є: яскравою, вдумливою та відповідальною. А також дбаємо про цілісний та всебічний розвиток малечі: фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний.

Різноманітні гуртки дають нам можливість виявляти та розвивати й творчі здібності у дітей.

ЗАТИШНО І СМАЧНО, ЯК ВДОМА

Усі наші приміщення, де перебувають діти, є світлими й просторими. Працює терморегуляція.

У кожній групі передбачені власні простори для ігор та навчання, є спальні, роздягальні та туалети.

У нас є обладнані музичний та спортивний зали, кабінети для гурткової роботи, медичний та психологічний центри.

Збалансоване 4-разове сезонне харчування нашим діткам забезпечує власний сучасний харчоблок з пекарнею.

Індивідуальне меню при медичних показах – звична для нас практика.

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ТА КОНТРОЛЬ

Наші будівля й територія, відповідають державним вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Територія для прогулянок облаштована ігровими майданчиками.

На всій території ведеться відеоспостереження.

ДБАЄМО ПРО ЗДОРОВ’Я

Увесь наш персонал пройшов курс першої домедичної допомоги.

Щодня всіх дітей оглядає медичний працівник.

У нас є обладнаний медичний кабінет.

Ми заохочуємо дітей до фізичної активності. У розкладі занять є: ранкова гімнастика, фізкультура, скандинавська ходьба, хореографія, щоденні прогулянки на свіжому повітрі.

І НАВІТЬ БІЛЬШЕ

Ми любимо свою роботу. Захоплюємось нашими дітьми! Тому інколи і на вихідних не розлучаємось із ними

Організовуємо суботні майстер-класи, творчі handmade-заняття та пізнавальні розваги.

Приєднуйтесь до дружньої Родини Медікавер

СадОк Родини Медікавер

м. Львів, вул. Скорини, 44а

(067) 615-71-01

mysadok.com