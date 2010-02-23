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Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми

  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
  • Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
Issue 125, July 2019.
Дитячий садок, в якому і батьки мріють знову стати дітьми
 
СадОк Родини Медікавер – перший і єдиний в Україні дошкільний навчальний заклад, який належить до Європейської мережі медичних закладів Медікавер. 
 
З УВАГОЮ ДО ДРІБНИЧОК
Для нас важливо усе, що стосується дитини:
  • В якому настрої вона прийшла до нас зранку і в якому повертається ввечері додому?
  • Що їй смакує, а чого їй не можна їсти взагалі (і ми їй цього не дамо!)?
  • Чим вона любить займатись? 
 
БАТЬКИ ЗАВЖДИ В КУРСІ
  • Ми розробили зручний мобільний додаток для батьків. Онлайн-чат з вихователями та батьками, розклад занять та меню харчування на кожен день, останні новини садка – все це у батьківському мобільному телефоні. Потрібно зробити лише один «клік».
 
НЕ ПОВЧАЄМО, А РОЗВИВАЄМО
  • У нашій команді виключно дипломовані профі з відповідним рівнем кваліфікації, які можуть працювати навіть з особливими дітками.
  • Наші вихованці вчаться аналізувати та висловлювати свої думки обґрунтовано через творчість, креативність, розвиток пам’яті й мислення.
  • Чим би ми не займались: математикою, логікою, мовленням, грамотою, музикою, конструюванням, мистецтвом, вивченням довкілля чи історії, дослідницькою діяльністю, культурою поведінки чи фізичного розвитку – усе проходить невимушено, динамічно й цікаво.
 
КОЖНА ДИТИНА – ОСОБИСТІСТЬ
  • Ми не робимо акценту на окремій методиці розвитку, а є прихильниками комплексного підходу. Всі наші навчальні програми затверджені Міністерством освіти і науки України.
  • У кожній дитині ми плекаємо особистість, якою вона є: яскравою, вдумливою та відповідальною. А також дбаємо про цілісний та всебічний розвиток малечі: фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний.
  • Різноманітні гуртки дають нам можливість виявляти та розвивати й творчі здібності у дітей.
 
ЗАТИШНО І СМАЧНО, ЯК ВДОМА
  • Усі наші приміщення, де перебувають діти, є світлими й просторими. Працює терморегуляція.
  • У кожній групі передбачені власні простори для ігор та навчання, є спальні, роздягальні та туалети.
  • У нас є обладнані музичний та спортивний зали, кабінети для гурткової роботи, медичний та психологічний центри.
  • Збалансоване 4-разове сезонне харчування нашим діткам забезпечує власний сучасний харчоблок з пекарнею.
  • Індивідуальне меню при медичних показах – звична для нас практика.
 
БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ТА КОНТРОЛЬ
  • Наші будівля й територія, відповідають державним вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
  • Територія для прогулянок облаштована ігровими майданчиками.
  • На всій території ведеться відеоспостереження.
 
ДБАЄМО ПРО ЗДОРОВ’Я
  • Увесь наш персонал пройшов курс першої домедичної допомоги.
  • Щодня всіх дітей оглядає медичний працівник.
  • У нас є обладнаний медичний кабінет.
  • Ми заохочуємо дітей до фізичної активності. У розкладі занять є: ранкова гімнастика, фізкультура, скандинавська ходьба, хореографія, щоденні прогулянки на свіжому повітрі.
 
І НАВІТЬ БІЛЬШЕ
  • Ми любимо свою роботу. Захоплюємось нашими дітьми! Тому інколи і на вихідних не розлучаємось із ними 
  • Організовуємо суботні майстер-класи, творчі handmade-заняття та пізнавальні розваги.
 
Приєднуйтесь до дружньої Родини Медікавер 
 
СадОк Родини Медікавер
м. Львів, вул. Скорини, 44а
(067) 615-71-01
mysadok.com
 