Smoking-етикет від IQOS: новий рівень культури паління

Культура тютюнопаління нараховує близько тисячі років. За цей час вона пройшла безліч етапів від джентельменського «чи можу я закурити?», До категоричного «у нас не палять!». З появою IQOS звичний тютюновий ритуал набув нових рис і перейшов на вищий щабель етикету.

IQOS - інноваційна система нагрівання тютюну від Philip Morris, яка вийшла на ринок в 2014 році, а в 2019-му стала відомою в усьому світі. Рухаючи свій продукт під гаслом «менше шкоди», компанія довела, що стильний прилад може не тільки знизити вплив паління на організм, але і примирити два споконвічно ворогуючі табори - курців і противників давньої звички. Сьогодні кожен може робити свій вибір, не порушуючи кордонів інших.

IQOS: суть і особливості приладу

IQOS являє собою пристрій для нагрівання стіків. Головна перевага гаджета полягає в тому, що він не викликає горіння тютюну, а лише розігріває його до 350 градусів. Плюси від застосування очевидні: курець отримує звичний аромат і нікотин, уникаючи вдихання небезпечних смол і канцерогенів, які містяться в тютюновому димі.

Перехід до менш шкідливої альтернативи і турбота про своє здоров'я - не єдиний бонус, який отримали цінителі IQOS. Стильний аксесуар дає і інші переваги, формуючи сучасний образ людини, який живе в мирі з собою і оточуючими.

Без диму та вогню

На відміну від звичних сигарет, IQOS не дає концентрованого диму, який заважає оточуючим. Це не дивно, адже сам по собі стік не горить. Виділення нікотину і тютюнового аромату відбувається в результаті нагрівання тютюну, просоченого гліцерином і пропіленгліколем. Останні речовини необхідні для поліпшення випаровування і посилення смаку, що забезпечує звичні відчуття від ритуалу. Слабкий аромат швидко розсіюється, не відчувається на близькій відстані, і не застоюється в приміщенні.

Таким чином, людина, яка використовує IQOS, не доставляє дискомфорту іншим. Стіки можна курити не тільки на вулиці поблизу великого скупчення людей, а й усередині ресторанів, кафе та інших закладів.

Забудьте про неприємний запах

Людину що палить легко визначити по запаху тютюну. Він просочує шкіру, одяг, салон в автомобілі, відчувається при спілкуванні і передається через рукостискання. IQOS виключив всі ці неприємні моменти для тих, хто поки не вирішив розлучитися зі своєю звичкою. Слабкий сигаретний аромат стіків вивітрюється практично миттєво, не заглушає аромат парфумів і не залишається на руках. Гаджет для паління дозволяє зберегти свою індивідуальність і не зіпсувати враження від спілкування.

Зберігайте екологію простору

IQOS - це ще один крок до збереження чистоти оточення. Використаний стік можна не викидати відразу після куріння, якщо навколо немає урни. На відміну від сигаретного недопалка, який виділяє різкий запах і бруднить все попелом, стік залишається цілісним і може зберігатися всередині держателя до тих пір, поки власник не вирішить почистити гаджет. Це дуже зручно не тільки на вулиці, але і в машині, особливо, коли доводиться довго стояти в заторах.

IQOS може стати справжньою знахідкою для офісів і інших громадських закладів. Завдяки такому девайсу, можна уникнути повних попільничок з недопалками і зберегти не тільки приємний мікроклімат в приміщенні, але і більш благородну атмосферу.

Завжди бездоганний зовнішній вигляд

З IQOS ніколи не доведеться переживати про те, що попіл може зіпсувати одяг. Використання гаджета дозволяє зберігати охайність і справляти приємне враження в будь-якій ситуації.

Технології поступово змінюють життя. Роблять його більш насиченим, цікавим та ефективним. І разом з тим, вони змінюють соціум, роблячи відносини між людьми простішими і гармонічними.