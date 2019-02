2018 Lion Awards

As another action-packed year in Ukraine’s cultural capital came to an end, we present you with our annual awards for the people, places, and events that have helped make the past 12 months in Lviv so memorable. The Lviv Today team congratulates all of 2018’s Lion Award winners and thanks them for their contributions to making Lviv such a great place to live.

Завершився ще один рік, сповнений подій, в культурній столиці України, і ми представляємо нашим читачам щорічні нагороди для людей, місць та подій, завдяки яким останні 12 місяців у Львові стали незабутніми. Редакція Lviv Today вітає всіх лауреатів премії Lion Award 2018 року і висловлює подяку за їх внесок у піднесення популярності та розквіту Львова.

1. Best Tourist Promotion: Lviv Tourist Card

Lviv has long been considered Ukraine’s most European city and now we’ve joined the ranks of Europe’s top tourist destinations with the introduction of the new Lviv City Card for tourists. This plastic loyalty card was launched on 27 September and offers visitors to the city benefits when eating, sleeping, sightseeing, shopping, and using public transport. The Lviv City Card helps visitors discover Lviv’s rich history, luxurious architecture, and fascinating people and culture and comes with a tour guide that lists the city’s most popular attractions and restaurants and provides valuable information for travelers, including a Lifecell SIM card. Visitors can purchase a one-day (250 UAH), two-day (350 UAH), or three-day (450 UAH) option – which is far cheaper than most European tourist centres. Organisers promise the introduction of new venues and special bonuses in 2019. You can find the cards at the Lviv Tourist Information Centre and at most major tourism sites in Lviv, including hotels, restaurants, railway stations, and the airport.

1. Найкраща туристична промоція: Lviv Tourist Card

Львів по праву вважається найбільш європейським містом України, і тепер, як і в багатьох інших європейських містах, тут для туристів запроваджена Tourist Card. Ця пластикова картка лояльності була запущена 27 вересня і пропонує гостям міста знижки на придбання послуг в численних готелях та хостелах, ресторанах і кафе, відвідування деяких музеїв та екскурсій, безлімітний проїзд в електротранспорті міста тощо. Ця картка допомагає відвідувачам ознайомитися з коротким переліком найпопулярніших міських пам'яток та ресторанів, а також має SIM-карткy Lifecell. Відвідувачі можуть придбати картку на 1 день за 250 грн., на два дні за 350 грн. або на три дні за 450 грн. - набагато дешевше, ніж у більшості європейських туристичних центрів. Організатори обіцяють розширити перелік учасників програми підтримки та спеціальні бонуси у 2019 році. Картку можна знайти у Львівському туристично-інформаційному центрі та на більшості головних туристичних об'єктів Львова.

2. VIP Guest of the Year: Austrian President Alexander van der Bellen

Austrian President Alexander van der Bellen visited Lviv to discuss cooperation between his Alpine country and the Lviv region with city and regional leaders on 15 March. The Austrian leader strolled through the city centre, visited the Austrian library, and met with students at the Ukrainian Catholic University. His visit to Ukraine is a symbol of Austrian support to Ukraine and the special attention he paid Lviv marks our tight bilateral relationship. His visit also marked the 20th anniversary of Austria’s Honorary Consulate in Lviv and the renaming of one of our streets to Viennese Street.

2. VIP Гість року: Президент Австрії Александр ван дер Беллен

Президент Австрії Александер ван дер Беллен відвідав Львів 15 березня, щоб обговорити з керівниками міста й області співпрацю між його країною та Львівщиною. Австрійський президент прогулявся центром міста, відвідав австрійську бібліотеку і зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Його візит до України є символом австрійської підтримки України, а особлива увага, яку він приділяє Львову, відзначає наші тісні двосторонні відносини. Його візит також пройшов під знаком 20 річниці Почесного консульства Австрії у Львові та перейменування однієї з наших вулиць на Віденську

3. Best New Introduction: Lviv’s First Bike Patrol

Lviv’s police force got a little more athletic this year when the city’s very first bike units set off on their maiden patrols on 21 May. Equipped with bikes, uniforms, and other equipment by the European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine, the patrols are tasked with keeping order and security on Lviv’s streets and reaching out to Leopolitans and guests of the city. In total, 40 officers were trained by National Police trainers, who were themselves trained by EUAM and Canadian experts, making Lviv the 12th Ukrainian city with bike units. Community policing is an effective crime-reduction strategy that aims to strengthen links between the police and the community they serve.

3. Найкраще нововведення: Перший велопатруль

Львівська поліція з 21 травня 2018 року їздить по місту також і на велосипедах. Патрулям, оснащеним велосипедами, уніформою та іншим обладнанням від Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) доручено берегти порядок і безпеку львів’ян та гостей міста на його вулицях. Сорок офіцерів були підготовлені тренерами Національної поліції, які самі пройшли навчання в EUAM та у канадських експертів, і тепер наше місто – одне з дванадцяти в Україні, яке має велосипедний підрозділ. Зв'язок з громадськістю є ефективною стратегією зниження рівня злочинності, яка спрямована на зміцнення зв'язків між поліцією та громадою, якій вони служать.

4. International Partner of the Year: Canada

With more than 1.3 million Ukrainian-Canadians, Canada has long been one of Ukraine’s best friends. In fact, Canada was the first Western country to recognise Ukrainian independence. So, it’s no surprise to see the wide range of projects and initiatives Canada supports in Ukraine. The year started off with Canadian Governor General Julie Payette meeting President Poroshenko in Lviv in January. Payette was in town to support the 200 Canadian soldiers taking part in the Canadian Armed Forces’ UNIFIER operation at the NGU Training Centre in the Lviv region. Poroshenko heaped praise on Canada for its support of Ukraine, which includes travel bans and economic sanctions on several Russian individuals and companies. Lviv’s Rynok Square was overrun by maple leaf-clad Canadians on 1 July to celebrate Canada Day. Leopolitans and Canadians around the country feasted on delicious maple syrup-slathered pancakes served up by Canadian forces and Embassy staff. A street hockey tournament saw Ukraine’s Invictus Games team take on Canadians including Olympic hockey players Sami Jo Small and Billy Bridges. Canadian surgeons also made a splash in Lviv this year, where they delivered a series of lectures on difficult children’s cases. Led by neurosurgeon Dr. James Rutka, the lectures were telecast across Ukraine. Dr. Rutka operates out of Lviv City Children’s Hospital and is instrumental in bringing in much-needed new equipment to the city through the Temerty Foundation. Thanks Canada!

4. Міжнародний партнер року: Канада

Як відомо, у Канаді проживає понад 1,3 мільйона українців, і ця країна вже давно є серед найкращих друзів України. Фактично Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України. Отже, не дивно бачити широкий спектр проектів та ініціатив, які Канада підтримує в Україні. Минулий рік розпочався із зустрічі генерал-губернатора Канади Джулі Пайєт з президентом Петром Порошенком у Львові у січні. Пайєт прибула до Львова, щоб підтримати 200 канадських вояків збройних сил Канади, що беруть участь в операції UNIFIER в Навчальному центрі НГУ у Львівській області. Порошенко висловив вдячність Канаді за підтримку України, зокрема накладення санкцій на деяких російських фізичних осіб і компанії. На площі Ринок у Львові 1 липня канадці разом з українцями відсвяткували День Канади. Гості свята змогли скуштувати традиційних млинців з кленовим сиропом, якими частували канадські військові кухарі та працівники посольства. На вуличному хокейному турнірі українська команда Invictus Games позмагалась з канадською, до складу якої, зокрема, входили олімпійські чемпіони Семі Джо Смолл та Біллі Бриджес. Також до Львова прибули канадські хірурги, які провели серію лекцій на тему лікування дітей. Лекції під керівництвом нейрохірурга доктора Джеймса Рутки транслювалися на цілу Україну. Доктор Рутка провів кілька операцій у Львівській міській дитячій лікарні і активно сприяє наданню нашому місту дуже необхідного обладнання через Фонд Темерті. Дякуймо, Канадо!

5. Personality of the Year: Roman Horodechnyi

Rising some 8,850 metres into the sky, Mount Everest is literally located at the top of the world. That’s why so many people have wanted to conquer it. Over 2,200 people have succeeded in their quest and now Lviv has one of their own. Leopolitan Roman Horodechnyi became the first Leopolitan to reach the world’s tallest peak when he summited with a Ukrainian team on 25 May. It’s not an easy task – more than 200 people have lost their lives attempting the same thing! Congratulations to Roman on his remarkable achievement.

5. Особистість року: Роман Городечний

Люди давно підкорили обидва полюси, а таємнича гора в Гімалаях, відома під назвою Еверест (або інакше – Джомолунгма, висотою 8,848 м. н. р. м.) залишалась непідкореною аж до 1953 року. Відтоді на її вершину піднімались сотні відчайдушних чоловіків та жінок. Серед понад 2200 покорителів найвищої вершини світу тепер є і один львів’янин - Роман Городечний. Він побував на ній у складі української команди 25 травня. Вітаємо Романа з його чудовим досягненням!

6. Anniversary of the Year: 100 Years of the Electron

Lviv’s Electron Corporation hit a monumental milestone in December by celebrating its 100th anniversary. Founded in 1918 as ‘Contact’, the company was one of Galicia’s first electro-technical enterprises and produced items like electrical appliances, electric motors and related products, telephones and switchboards, electricity meters, and other electrical products. The company was responsible for creating the Lviv Television Factory (LTF) in the 1950s, which became a household name in the USSR for producing one its most popular TV sets – the ‘Verkhovyna’. By the 1960s, the ‘Vohnyk’ and ‘Electron’ models were found in virtually every home in the Soviet Union, ensuring a massive production and assembly centre based in the Western Ukrainian capital. In fact, Electron televisions were the only domestic brand to be exported to Western Europe. Today, Electron serves primarily as a machine-building corporation that produces electric transportation, multi-purpose vehicles like ambulances for municipal services, climate systems for vehicles, and radio-electronic equipment for military use. Here’s to another 100 years of success!

6. Річниця року: 100 років "Електрону"

В грудні львівська корпорація "Електрон" відзначила своє століття. У 1918 році одне з перших електротехнічних підприємств Галичини - "Контакт" - виробляло електричні прилади, електродвигуни та супутні товари, телефони й комутатори, лічильники електроенергії та інші електротехнічні вироби. На його основі був створений у 1950-х роках Львівський телевізійний завод. Перші телевізори марки "Львів" зійшли з конвеєра 2 жовтня 1957 року – за два дні до запуску першого радянського супутника, а з 1959 року починається випуск знаменитої "Верховини". А вже у середині 1960-х років моделі "Вогник" і "Електрон" можна було знайти практично в кожному будинку в Радянському Союзі завдяки налагодженому масовому виробництву у Львові. Фактично, телевізори "Електрон" були чи не єдиним вітчизняним брендом, який експортувався до Західної Європи. Сьогодні концерн "Електрон" виступає в першу чергу як машинобудівна корпорація, що виробляє електротранспорт, багатоцільові транспортні засоби, як от машини швидкої допомоги та машини для комунальних служб, кліматичні системи для транспортних засобів та радіоелектронне обладнання військового призначення. Побажаємо ювілярам ще 100 років успіхів!

7. Most Memorable Social Experement: Biennale of Trust

In October, many of Lviv’s restaurants and cafés embarked on a truly unique platform for trust. The Biennale of Trust event attempted to practically apply the concept of trust in the city – to interesting, yet predictable results. Most Leopolitans will remember the brave ‘Blank Cheque Initiative’, which allowed customers to decide what they would pay for meals, non-alcoholic drinks, and service. The goal was for restaurants and cafés to receive the feedback and trust of their patrons. Unfortunately, greedy customers forced many participating locales to back out of the program early because “about half” of the customers paid substantially less than was indicated on their bills. They reasoned that this greediness showed the challenges the country faces while developing and combatting corruption. Despite this, organisers hope to bring back this unique initiative with a whole new set of social experiments in 2019.

7. Найцікавіший соціальний експеримент: "Бієнале довіри"

У жовтні багато львівських ресторанів і кафе приєднались до унікального проекту "Бієнале довіри" який мав на меті практично застосувати концепцію довіри в нашому місті. Більшість львів’ян запам'ятають сміливу ініціативу "Відкритий чек", яка дозволяла клієнтам вирішувати, скільки вони будуть платити за страви, безалкогольні напої та послуги. Метою ресторанів і кафе було отримати відгуки та довіру своїх клієнтів. На жаль, клієнти змусили багатьох місцевих учасників відмовитися від участі тому що близько половини з них платили значно менше, ніж було зазначено в рахунках. Вони пояснювали це тим, що така поведінка свідчить про виклики, з якими стикається країна у період розвитку та боротьби з корупцією. Незважаючи на всі прикрощі, організатори сподіваються повернутись до цієї унікальної ініціативи з новим комплексом соціальних експериментів у 2019 році.

8. Top EU-Cooperation Project: The Beskyd Tunnel

The Beskyd Tunnel, a critical part of Ukraine’s rail connection to the EU, was finally completed in May. The project is crucial in integrating EU-Ukraine trade and fostering deeper ties between the regions. The new 1.8 km-long tunnel was built with the help of a 55 million EUR loan by the European Investment Bank. Located in the Carpathian Mountains near the Hungarian and Slovak borders, the new twin-track electrified tunnel replaces the bottleneck-prone single-track section and promises to increase international freight operations dramatically. The hope is to more than double freight traffic over the next 10 years, in line with European quality standards, while adding up to 40 additional passenger trains per day. The new tunnel will substantially increase the export capacity of Ukrainian products, while also significantly reducing journey times between Lviv and the border city of Chop.

8. Найкращий проект співробітництва з ЄС: Бескидський тунель

Бескидський тунель, важлива частина залізничного сполучення України з ЄС, був остаточно завершений у травні. Проект має вирішальне значення для інтеграції торгівлі між Україною та ЄС та сприяння поглибленню зв'язків між регіонами. Новий тунель довжиною 1,8 км був побудований за допомогою кредиту Європейського інвестиційного банку на суму 55 млн. євро. Розташований в Карпатських горах поблизу угорського і словацького кордонів, новий двоколійний електрифікований тунель замінює старий одноколійний й дає можливість різко збільшити об’єми міжнародних вантажних перевезень. Введення в експлуатацію нового тунелю обіцяє більш ніж подвійне збільшення перевезень вантажів протягом наступних 10 років відповідно до європейських стандартів якості, а також до 40 додаткових пасажирських поїздів на день. Новий тунель суттєво збільшить експортну спроможність української продукції, а також істотно скоротить час подорожі між Львовом та прикордонним містом Чоп.

9. Most Dynamic Landmark: Lviv Airport Reaches 1,500,000 Passengers for the First Time

Ukraine is experiencing an aviation boom thanks to a growing economy and the introduction of visa-free EU travel. Look no further than the record number of passengers at the Lviv International Airport, which hit 1.5 million passengers for the first time – the second straight year the airport hit the one million visitor mark. The numbers make the Lviv Airport Ukraine’s busiest outside of Kyiv, marking a sharp turnaround since the facility got a facelift in advance of the EURO 2012 football tournament. Less than 300,000 passengers flew through Lviv in 2011, meaning that the airport has increased traffic five-fold in just seven years. The airport expects to surpass the two million mark in 2019, thanks to five new routes by Irish low-cost giant Ryanair and new routes from Wizz Air and Ernest. Airlines that fled the market after hostilities began in Eastern Ukraine are also returning to Lviv making 2019 a lucrative year for Western Ukraine’s travel capital.

9. Найдинамічніша локація: Львівський аеропорт вперше прийняв 1 500 000 пасажирів

Україна переживає авіаційний бум завдяки зростаючій економіці та запровадженню безвізових поїздок до ЄС. Минулого року через львівський міжнародний аеропорт вперше пройшла рекордна кількість пасажирів - 1,5 мільйона, і вже другий рік поспіль аеропорт пропустив понад мільйон пасажирів. Тепер Львів стає другим за навантаженням аеропортом України після Києва, зокрема, завдяки проведеному спільно з Польщею футбольному чемпіонату Євро-2012. У 2011 році через Львів пролетіло менше 300 тис. пасажирів, а це означає, що аеропорт збільшив об’єм пасажиропотоку вп’ятеро за сім років. Очікується, що в наступному році аеропорт вийде на позначку два мільйони, завдяки п'яти новим маршрутам ірландського лоукостера Ryanair та нових маршрутів авіакомпаній Wizz Air та Ernest. Перевізники, які пішли з ринку після початку військових дій на сході України, також повертаються до Львова, роблячи 2019 рік прибутковим для туристичної столиці Західної України.

10. Sports Personality of the Year: Alla Cherkasova

In a year when many Ukrainian athletes left indelible marks on the international stage – from world boxing championships for Oleksandr Usyk and Vasyl Lomachenko to the WTA Finals Championship for the world’s No. 4-ranked tennis player Elina Svitolina – none stand taller than Leopolitan wrestler Alla Cherkasova’s incredible gold-medal performance at the Wrestling World Championships in Budapest (Hungary) in October. More than 850 athletes from 97 nations faced off to claim one of the 30 world titles in freestyle, Greco-Roman, and women’s divisions. Lviv State University graduate Alla Cherkasova is on top of the world after claiming the up to 68kg division title with a dramatic 15-10 win over France’s Selena Kumba. Thanks for her excellent performance Alla Cherkasova became October Athlete of the Month by National Olympic Committee in Lviv region and Sports Personality of the Year by Lviv Today

10. Спортсменка року: Алла Черкасова

У році, коли багато українських спортсменів відзначились своїми здобутками на міжнародній арені - від чемпіонів світу з боксу Олександра Усика та Василя Ломаченка до четвертої ракетки фіналу Чемпіонату світу WTA тенісистки Еліни Світоліної – найбільшим досягненням львівських спортсменів можна сміливо вважати виступ борчині Алли Черкасової на чемпіонаті світу в Будапешті у жовтні 2018. У змаганнях взяли участь понад 850 спортсменів з 97 країн, які боролись за отримання одного з 30 титулів чемпіонату світу у вільній, класичній та боротьбі для жінок, випускниця Львівського державного університету Алла Черкасова стала чемпіонкою світу в категорії до 68 кг, здобувши перемогу над Селеною Кумбою з Франції. За високі спортивні досягнення Алла Черкасова була визнана спортсменкою місяця у жовтні відділенням НОК України у Львівській області та спортсменкою року журналом Lviv Today.

11. Model of the Year: Khrystyna Fedyk

It was just two years ago when Khrystyna Fedyk was first discovered by Lviv’s leading modeling agency – OK Models. The 20-year-old I. Franko National University student started with the “wrong stuff” but shortly figured things out and is now leading by example. A great example of a self-starter, Khrystyna used the agency’s advice to develop a promising international portfolio. At her first show in Paris, she attracted the attention of international modeling agencies as she participated in the prestigious Paris Fashion Week catwalk shows, including Thom Browne, Diogo Miranda, Jour Ne, and Luis Buchinho. She followed that up with shows for popular brands like Alves Goncalves, Katty Xiomara, and Teresa Martins at the Portugal, Lisbon, and Madrid Fashion Weeks. Charismatic and astoundingly attractive, Khrystyna’s ideal 2018 puts her in a great place to continue to conquer the catwalks in 2019 as she builds her glamorous career!

11. Модель року: Христина Федик

Лише два роки тому Христину Федик знайшло провідне львівське модельне агентство - OK Models. Тоді двадцятирічна студентка Національного університету ім. І. Франка не мала жодного досвіду у цій справі, та мала дещо “неправильні параметри”, але схоплювала все на льоту і скориставшись порадами команди модельной агенції створила перспективне міжнародне портфоліо та сьогодні впевнено почувається на найпрестижніших подіумах світу. На своєму першому шоу в Парижі вона привернула увагу міжнародних модельних агентств, коли виступала на Fashion Week, де були представлені такі бренди, як, зокрема, Thom Browne, Diogo Miranda, Jour Ne і Luis Buchinho. Потім були виступи на Тижнях моди в Лісабоні та Мадриді для популярних брендів Alves Goncalves, Katty Xiomara та Teresa Martins. Харизматична та дивовижна приваблива Христина має чудову можливість продовжувати й далі завойовувати світові подіуми, та успішно розвивати свою гламурну кар'єру у 2019 році!

12 . International Business Success:

Meest -International postal and logistic group of companies with strong Lviv's roots

Meest is an international group of companies, that since 1989 provides postal and logistic services in more than 20 world countries, and has its headquarters in Lviv.

Stating from the moment of its foundation, the main priority for Meest were investments in Ukraine. Company made huge contribution into development of national business, providing over 100 million USD and creating more than 20 enterprises under trade marks Meest and Rosan that are with no doubt leaders of their business spheres. In Lviv is located company’s headquarters with more than 1000 employees.

As one of Ukraine’s most recognized enterprises of the company comes Meest Express that for many years is top-leader of courier delivery services. Alongside this company was created Meest Cargo, which is specialized in the international delivery of cargos with big loading range. Another company Meest Transfer is well known as trustworthy partner in the sphere of international money transfers from Northern America. Recently, joint venture Rosan, which is also part group of companies Meest – Ukraine’s biggest private postal operator –, celebrated its 25th anniversary from the moment of creation. For the present day company is actively developing unique and quite innovative for Ukraine service – myMeest aimed onto deliveries of purchases from online shops from around the world.

Meest is actively involved in the social life of Lviv as the company constantly provides support to the orphanages, takes part in the beneficiary initiatives of educational-rehabilitation center “Dzherelo”, as well as for many years sponsors local handball club “Halychanka and FC Karpaty.

During 28 years of active work company Meest managed to established a clear and principled business framework and gained trust of customers as well as partners in many countries around the globe, holding true to its main principles. Meest is one big and happy family, in which each member has excellent opportunity for professional development and personal self-fulfillment.

12. Міжнародний бізнес успіх:

Meest -міжнародна поштово-логістична група компаній з міцним львівським корінням

Meest – міжнародна група компаній, що з 1989 року надає поштово-логістичні послуги у 20 країнах світу, та душа компанії - у Львові.

Від моменту створення Meest пріоритетом для неї завжди були інвестиції в Україну. Компанія вклала у розвиток вітчизняного бізнесу понад 100 млн. доларів та створила близько 20 підприємств під торговими марками Meest та Росан, переважна частина яких є беззаперечними авторитетами у своїх галузях. У Львові знаходиться глобальний офіс компанії, де створено понад 1000 робочих місць.

Одне з найбільш відомих в Україні підприємств групи є Meest Express – компанія, яка вже багато років поспіль є лідером ринку кур’єрської доставки. Поруч із нею виросла компанія Meest Cargo, що спеціалізується на міжнародній доставці габаритних вантажів. Meest Transfer – добре знаний і надійний партнер у сфері міжнародних грошових переказів з Північної Америки. До речі, СП Росан, що входить у групу компаній Meest – найбільший приватний поштовий оператор України – нещодавно відсвяткував 25 років від моменту створення. Компанія активно розвиває унікальний та інноваційний для України сервіс доставки покупок із онлайн-магазинів цілого світу – myMeest.

Meest активно проявляє свою соціальну відповідальність у Львові – надає допомогу дитячим будинкам, бере участь у благодійних ініціативах навчально-реабілітаційного центру «Джерело», багато років опікується львівським гандбольним клубом «Галичанка» та ФК «Карпати».

За 28 років Компанія Meest збудувала міцний фундамент і завоювала довіру в споживачів і партнерів у десятках країн, залишаючись вірною своїм основним принципам. Meest – це велика і дружня сім'я, де кожний працівник має чудову можливість для професійного розвитку та особистої реалізації.