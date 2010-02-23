Першого листопада стартує XVIII Міжнародний економічний форум у Львові

«Міжнародний економічний форум у Львові — це широкий майданчик для дискусій на високому рівні, де ми можемо обговорити актуальні питання і задати основні інформаційні вектори для регіону», — сказав Роман Матис.

Цьогоріч на МЕФ очікують представників органів влади, зокрема, голову Верховної Ради Андрія Парубія, першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. З вітальним словом виступить та візьме участь в дискусії щодо промислової політики регіону голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Окрім представників органів влади, форум викликає щороку щораз більший інтерес в дипломатичних та ділових колах. «Цьогоріч вперше про експортний потенціал та стратегію регіону говоритимуть міжнародні експерти що представлятимуть ділові кола США, Канади, Польщі, Туреччини та країн арабського світу. А серед гостей та спікерів очікуємо послів Нідерландів, Об‘єднаних Арабських Еміратів, Японії», — зазначає Роман Матис.

Перший день XVIII Міжнародного економічного форуму, за словами Романа Матиса, буде присвячений обговоренню більш глобальних питань, зокрема таких, що стосуються промислової та монетарної політики держави, експортній стратегії Львівщини та можливостей і переваг області у залученні високотехнологічних інвестицій. А вже в другий день Форуму відбудеться низка вузькоспеціалізованих заходів.

Організатори очікують, що в заході візьме участь велика кількість учасників.

«Ми вже третій рік поспіль займаємося Форумом, і у нас два попередні роки зала на 1200 людей була повністю забита», — зазначив керівник управління інвестполітики ЛОДА.

Роман Матис наголосив, що Міжнародний економічний форум задає тон для всіх галузевих заходів, що відбуваються на теренах Львівщини.

Вхід на XVIII Міжнародний економічний форум, що проходитиме на «Арені Львів», буде відбуватися за умови попередньої реєстрації. Зареєструватися можна за посиланням https://goo.gl/nT5zYX