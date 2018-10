Lviv Gets a City Card

Lviv has long been considered Ukraine’s most European city, and now we’ve joined the ranks of Europe’s top tourist destinations with the introduction of the new Lviv City Card for tourists. This plastic loyalty card was launched on 27 September and is sure to open even more opportunities for tourists. City cards provide benefits to tourists when eating, sleeping, sightseeing, shopping, or using public transport. With Lviv’s rich history, luxurious architecture, and fascinating people and culture, the Lviv City Card will help tourists discover the majesty of Western Ukraine’s capital. Each card sold comes with a tour guide that lists the city’s most popular attractions and restaurants and includes useful information for travelers – including a Life SIM card. Visitors can purchase the card for one day (250 UAH), two days (350 UAH), or three days (450 UAH), which is far cheaper than most European tourist centres. Organisers promise that the project will continue to add partner venues and that special bonuses and rebates will be added in the future. Currently you can purchase the card at Lviv Tourist Information Centre, but it should shortly be available at most major tourism sites in Lviv, including hotels, restaurants, railway stations, and the airport.

For more information, please visit lviv.travel or citycard.lviv.travel.

Новинка туристичного сезону – картка Lviv City Card

Львів уже давно вважається найбільш європейським містом України, але досі не мав однієї речі, яка є у всіх великих містах Європи - картки туриста. Пластикова картка лояльності, яка відкриває ще більше можливостей для туристів, була нарешті запроваджена у Львові 27 вересня. Такі картки надають переваги туристам при відвіданні ресторанів та кафе, бронюванні розміщення, під час екскурсій, шопінгу або використанні громадського транспорту. Таким чином туристи зможуть не лише ознайомлюватись із багатою історією Львова, його розкішною архітектурою та культурною спадщиною, а й заощаджувати свої кошти. До кожної картки додається невеличкий путівничок, в якому перелічені найпопулярніші пам'ятки міста та ресторани, а також подана корисна інформація для подорожуючих, включно з SIM-карткою Life. Гості міста можуть придбати картку на один день за 250 грн., на два дні - за 350 грн. або на три дні за 450 грн., що набагато дешевше, ніж у більшості європейських туристичних центрів. Організатори обіцяють, що проект буде нарощувати кількість учасників програми, а в майбутньому будуть додаватись ще й спеціальні бонуси та знижки. Сьогодні картку можна придбати у львівському туристично-інформаційному центрі, але незабаром вона буде доступна на більшості основних туристичних об'єктів у Львові, включаючи готелі, ресторани, залізничні станції та аеропорт.

Довідуйтесь більше на lviv.travel або citycard.lviv.travel.