Lviv Today ‘Lion Awards’ 2016

In Lviv, 2016 will be remembered in Ukraine for the ongoing conflict in Donbas, Ukrainian diva Jamala winning the Eurovision Song Contest, the ostentatious wealth and spending of the nation’s political elite as discovered through the E-Declaration process and, to be sure, Donald J. Trump winning the US Presidency. But the ‘Heart of Europe’ and ‘Soul of Ukraine’ had plenty more to offer over the past year. Here are some of the highlights of 2016 in the Western Ukrainian capital:

Минулий, 2016 рік запам’ятається в Україні триваючою російською агресією на Донбасі, перемогою української співачки Джамали на конкурсі Євробачення, викриттям неймовірних статків скромних народних обранців у процесі електронного декларування доходів і, звичайно ж, перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Але наш журнал, як "Серце Європи" і "Душа України", вважає вартим згадати також ще й інші, не менш важливі для суспільства події 2016 року в західній столиці України, серед яких, зокрема:

1. Best Tourist Promotion: “Marriage in One Day” project

In August 2016, Ukraine launched the “Marriage in One Day” pilot project aimed at a simplified, one-day marriage registration process in six cities across Ukraine, including Lviv. The project allows Ukrainian citizens to forego the queues and bureaucracy associated with the former, Soviet-era method – which included a 30-day waiting period. Ukrainians can now choose to ‘tie the knot’ at such Leopolitan landmarks as the Shevchenkivsky Hai open-air museum, the Lviv Airport, or even Arena Lviv. The program is expected to available in all Ukrainian regions in 2017.

1. Найкраща промоція міста: проект "Шлюб за один день"

У серпні 2016 в Україні розпочато пілотний проект "Шлюб за один день", спрямований на спрощення процесу реєстрації шлюбу в шести містах нашої держави, в тому числі й у Львові. Проект дозволяє українським громадянам обійтись без довгих черг і бюрократії, що асоціюються з колишньою, радянською епохою, коли потрібно були чекати ще 30 днів до реєстрації. Тепер українці можуть "стати на рушничок" в таких оригінальних місцях, як, наприклад, музей під відкритим небом Шевченківський Гай, львівський міжнародний аеропорт чи навіть стадіон "Арена Львів". Очікується, що програма стане доступною у всіх регіонах України вже у 2017 році.

2. Cultural Project of the Year: ‘Space of Synagogues’ project

In September 2016, the ‘Space of Synagogues’ project was launched in Central Lviv’s former Jewish Quarter. The cities Jewish buildings, including the 16th-Century Golden Rose Synagogue, the Beth Hamidrash House of Learning, and the Great City Synagogue, had all been destroyed, abandoned, and left in ruins. The project transformed these spaces into a memorial place for remembrance about the fate of the sites and the city’s Jewish community. The ‘Space of Synogogues’ memorial is a unique urban space that allows people to move freely around the area while reading the history of the sites or taking a casual rest for a moment on contemplation. The project was the work of historical research, public discussion, and collaboration between academics, city officials, and Jewish organisations in Lviv and elsewhere. The project aims to honour the centuries-old history of Lviv’s Jewish community and to foster a deeper understanding of the city’s shared history and heritage.

2. Культурний проект року: проект "Простір синагог"

У вересні 2016 відкрився проект "Простір синагог" в колишньому єврейському кварталі, що у давньому центрі Львова. Єврейські будівлі міста, зокрема, синагога 16 століття "Золота Роза", школа "Бет Хамідраш" та велика міська синагога, усі були повністю зруйновані під час війни й закинуті. Завдяки цьому проекту ці місця перетворюються на меморіали пам'яті долі єврейської громади міста. Меморіал "Простір синагог" - це унікальний міський простір, де люди можуть вільно пересуватися, ознайомлюючись з історією цих місць або затриматись на хвилинку для роздумів. Проект став результатом історичних досліджень, публічних обговорень і співпраці між вченими, міською владою та єврейськими організаціями Львова та інших міст. Проект спрямований на вшанування багатовікової історії єврейської громади Львова та сприяння глибшому розумінню загальної історії міста і спільної спадщини.

3. Most Dynamic Hotspot: Bohdan Khmelnytsky Culture & Recreation Park

Lviv’s ever-changing and always progressing Bohdan Khmelnytsky Culture & Recreation Park was the place to be in 2016. Thanks to new management, appointed in 2014, the park which was established in the 1950s, is today a frequent host of live concerts, open-air film screenings, workshops, and some of Lviv’s biggest festivals, including: Alfa Jazz Fest, the Holli Fest of Colours, Eco Fest, the Cycling Festival, the Watermelons Festival, the Street Food So Good Festival, Lviv’s first-ever Beard Festival, and even the festive New Year’s carnival. The park echoes the city’s energy with its light, inviting, and enthusiastic approach to hospitality. Located just steps away from the city’s iconic downtown attractions like Rynok Square and the Lviv Opera & Ballet Theatre, the 26-hectare park features children’s playgrounds, a tennis court, go-kart rentals, carousels, and rides for year-round fun for children and grown-ups alike.

3. Найдинамічніша точка: Міський парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького

Міський парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького постійно змінюється і розвивається завдяки діям нового керівництва, що оптимізували та вдосконалили роботу парку. І життя завирувало!

У заснованому в 1950-х роках парку сьогодні часто проводяться концерти під відкритим небом, кінопокази, семінари; тут була фан-зона футбольного чемпіонату Євро-2012, а також проводяться деякі з найбільших львівських фестивалів, серед яких, зокрема: Альфа Джаз Фест, свято кольорів Холі, Еко фест, фестиваль велоспорту, фестиваль кавунів, фестиваль вуличної їжі, перший в історії Львова фестиваль борід, і навіть святкування Нового Року. Парк відображає енергію міста гостинним світлом своїх ліхтарів. Розташований зовсім неподалік від архітектурних пам'яток центру міста, як от площа Ринок і знаменитий театр опери та балету, парк площею 26 гектарів вміщує і дитячі майданчики, і тенісний корт, і стадіон, і каруселі й атракціони, де цілий рік можуть розважатись діти й дорослі.

4. Artistic Project of the Year: Ballet-Fest Choreography Festival

In April, Leopolitans and guests of the city were blown away by the spectacular Ballet-Fest Choreography Festival. The project began at the beginning of the year and consisted of several stages where the top choreographers and dancers moved on. Dancers from the Lviv Theatre of Opera & Ballet performed ballets for an all-star jury. The festival aimed to introduce Leopolitans and guests of the city with top-level innovations in the art of dance, as well as to promote the art of ballet by showcasing its diverse nature through unique choreography, techniques, stories, musical interpretation, and emotional expression. This eclectic festival of dance represented a wide range of ballet styles – from neo-classical to contemporary – and garnered rave reviews from the adoring public and the respect of the national media.

4.Художній проект року: Хореографічний фестиваль "Балет фест"

У квітні львів’яни та гості міста стали свідками захоплюючого хореографічного фестивалю "Балет фест". Проект розпочався ще взимку і складався з декількох етапів, на яких вибирали найкращих хореографів і танцюристів. Балетна трупа Львівського театру опери та балету представила свої постановки на суд солідного й вимогливого журі. Мета фестивалю - представити публіці найновіші тенденції в мистецтві танцю, а також сприяти розвитку балетного мистецтва, продемонструвати спектаклі різноманітного характеру з унікальною хореографією, технікою, історією, музичними інтерпретаціями й емоційним виразом. На цьому еклектичному фестивалі танцю був представлений широкий спектр стилів балету - від нео-класичного до сучасного - що отримало схвальні відгуки публіки й національних засобів масової інформації.

5. Arrival of the Year: The new Sykhiv tramline

While Ukraine’s trams still have a long way to go to catch up to “European standards”, Lviv took a small step toward that goal with the launch of the new Sykhiv tramline in November. With the assistance of European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) and German grants, Lviv finally completed work on the line to the bustling residential district of Sykhiv. Originally planned in the 1980s, work on the connection was scrapped after the fall of the Soviet Union. Dreams of reviving the much-needed connection were revived with independence. While he area was connected by trolleybus since 1997, the work on the tramline that had begun in 2008 was delayed due to lack of funds. External funding was secured in 2011 and work began in earnest in 2014. The new line features 7 of the brand-new Electron carriages purchased by the city just this year and connects Sykhiv residents to Lviv City Centre with a comfortable 25-30 minute ride.

5. Довгоочікувана подія року: Запуск швидкісного трамваю на Сихів

Українcьким трамваям ще належить пройти довгий і складний шлях, щоб наздогнати "європейські стандарти", а Львів, за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та німецьких грантів вже зробив свій важливий крок на шляху до цієї мети, запустивши нову лінію на Сихів у листопаді. Трамвайне сполучення району з центром міста було заплановане ще у 1980 році, але не було здійснене у зв’язку з розвалом СРСР. До теми швидкісного трамваю на Сихів повернулись після проголошення незалежності України. Спершу, у 1997 році Сихів зв’язала з центром міста тролейбусна лінія, а будівництво нової трамвайної лінії почалось у 2008 році, хоча й постійно затримувалось через брак коштів. Зовнішнє фінансування довгоочікуваного проекту було отримано в 2011 році, а конкретні роботи на маршруті почались у 2014. На новому маршруті № 8 курсують, зокрема, 7 найновіших вагонів львівського виробництва марки "Електрон". Поїздка у комфортному вагоні з Wi-Fi займе 25-30 хвилин.

6. Most Memorable Sports Event: Women’s World Chess Championship

In a year that featured both the UEFA EURO football championships and the Summer Olympics in Rio, Brazil, it was Lviv-region chess wizard Mariya Muzychuk that stole our hearts. In March, Lviv hosted the Women’s World Chess Championships between our own Muzychuk and China’s two-time champion Hou Yifan. Muzychuk had claimed the World Champion title in 2015 after besting 63 of the world’s top women’s players at the World Championships in Russia. As Yifan was unable to attend that event due to scheduling conflicts, this special woman-to-woman duel was arranged in Lviv. The prize package for the 10-match series was 200,000 EUR, with 120,000 going to the winner. While Muzychuk would end up her title to the amazing Yifan by the score of 3-6, this incredible event attracted the great interest of Leopolitans – who have a great heritage and interest in the “king’s game”. The series featured celebrity Ukrainians invited to make the first move for the ladies, including: Lviv Mayor Andriy Sadovyi; Okean Elzy frontman Svyatoslav Vakarchuk and his father Ivan (the former Minister of Education & Science and current Lviv University professor); President of the National Paralympic Committee Valeriy Sushkevych; and FC Karpaty players Volodymyr Kostevych and Ihor Khudobyak. Muzychuk will aim to regain her World Champion title from Yifan at the World Championships in Iran in February-March 2017.

6. Найяскравіша спортивна подія: Чемпіонат світу з шахів серед жінок

Рік 2016 був багатий на спортивні події – тут і чемпіонат Європи з футболу і літні Олімпійські ігри в Ріо де Жанейро, але найбільше запам’ятались досягнення львівської шахістки, гросмейстера Марії Музичук. В березні у Львові пройшли матчі чемпіонату світу з шахів серед жінок між українкою Марією Музичук і дворазовою чемпіонкою Китаю Хоу Іфань. М. Музичук здобула титул чемпіона світу 2015 року, ставши першою серед 63 провідних світових шахісток на чемпіонаті світу в Росії. Оскільки Хоу Іфань не змогла тоді взяти участь в цих змаганнях через конфлікт графіків, їх спеціальний турнір був організований у Львові. Призовий фонд серії з 10 матчів складав 200 000 євро, з них 120 000 - для переможця. І хоча переможницею турніру стала китаянка з рахунком 6-3, ця нещоденна шахова подія викликала великий інтерес у львів’ян, серед яких "гра королів" має велику популярність. Перші ходи в партіях було надано право зробити відомим українцям, зокрема, хід е2 – е4 зробили мер Львова Андрій Садовий, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і його батько Іван (колишній міністр освіти й науки, а тепер професор Львівського університету), Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, а також гравці ФК "Карпати" Володимир Костевич та Ігор Худоб'як. Наша шахістка матиме нагоду повернути собі титул чемпіонки світу в поєдинку з Хоу Іфань на чемпіонаті світу в Ірані в лютому-березні 2017 року.

7. VIP Guest of the Year: Canadian Prime Minister Justin Trudeau

In July, Canadian Prime Minister Justin Trudeau paid a quick visit to Canadian military trainers in the Lviv-region training base at Yavoriv. Trudeau was in Ukraine to finalise the Canada-Ukraine Free Trade Agreement and came to the base to show appreciation to the 200 Canadian troops from CFB Valcartier, Quebec that are stationed there. The Canadians, who arrived last year, train regular Ukrainian army troops on the finer points of combat and roadside bomb detection. The new Canadian Prime Minister has made an effort to show Canadian solidarity with Ukraine – in addition to the Free Trade Agreement, Canada looks likely to extend the training mission, has announced over $8 million towards the training and equipping of Ukrainian law enforcement, and will be stationing troops and fighter jets in Latvia as part of NATO forces meant to provide a deterrent to Russian aggression in the area. Canadian International Trade Minister Chrystia Freeland, who at one time worked as a journalist in Ukraine, met with media in Lviv.

7. VIP гість року: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

У липні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з короткочасним візитом канадських військових інструкторів на навчально-тренувальній базі в Яворові. Дж. Трюдо прибув до України, щоб завершити угоду між Канадою та Україною про вільну торгівлю і побував на полігоні, щоб висловити вдячність 200 канадським військовикам з військової бази Валькартье, провінція Квебек. Канадці, які прибули минулого року, щоб навчати регулярні українські війська тонкощів бойових дій та розмінування. Новий прем'єр-міністр Канади докладає зусиль, щоб висловити солідарність народу й уряду Канади з Україною - на додаток до Угоди про вільну торгівлю Канада має намір розширити свою тренувальну місію і вже оголосила про виділення понад 8 мільйонів доларів для навчання і оснащення українських правоохоронних органів, а також розмістить військові частини і винищувачі в Латвії в складі сил НАТО для забезпечення стримуючого фактору проти можливої російської агресії в цьому регіоні. Міністр закордонної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка свого часу працювала журналістом в Україні, зустрілась із засобами масової інформації у Львові.

8. Model of the Year: Julia Ratner

It must have been divine intervention when an OK'S Models Director met a friend of Julia Ratner’s mother while buying a cat (!) in Zaporizhiya. Charmed by the teenager’s natural beauty and poise in a few photos, the director invited the lovely Ratner to join the agency and the rest, as they say, is history. She first attracted the attention of international management firms at a fashion event in Paris in January and was then selected for the prestigious Miu Miu show later that month. From there, the Ukrainian beauty criss-crossed the globe – New York, Paris, London, Milan, Tokyo – walking the catwalk in prestigious fashion shows for such iconic brands as Chanel, Valentino, Roberto Cavalli, Prada, and Dior. The charismatic, cheerful, and ambitious girl is fluent in English and has artistic talents to match her beauty, which gives her a great outlook for a glamorous modelling career. The “elvish” looking Ratner has worked well with the OK'S Models team and has quickly become one of Ukraine’s top models. So congratulations Julia and best of luck in the demanding, full-time world of fashion in 2017!

8. Модель року: Юлія Ратнер

Це, мабуть, не було простою випадковістю, коли директор модельного агентства OK'S Models зустріла знайому матері Юлії Ратнер, купуючи кота в Запоріжжі. Зачарована природною красою і поставою дівчинки на кількох фотографіях, директор запропонувала юній красуні приєднатися до агентства, а решта, як то кажуть, вже історія. Юлія вперше звернула на себе увагу міжнародних агентств на показах моди в Парижі, й протягом цього ж місяця була обрана для престижного шоу Miu Miu. Далі її шляхи простяглись через всю земну кулю - Нью-Йорк, Париж, Лондон, Мілан, Токіо, де вона виступала на подіумах престижних модних показів таких знакових брендів, як Chanel, Valentino, Roberto Cavalli, Prada і Dior. Харизматична, весела й амбітна дівчина вільно володіє англійською мовою й має артистичний талант, відповідний до краси, що відкриває для неї великі перспективи модельної кар'єри. Юлія Ратнер спрацювалась з командою OK'S Models й швидко увійшла до числа найкращих моделей України. Вітаємо Юлію і бажаємо удачі у її цікавій та нелегкій праці у світі моди в 2017 році!

9. Sports Personalities of the Year: Lviv’s Olympians and Paralympians

In a busy 2016 year for Ukrainian sports – with the EURO Football Championships, the Olympics and Paralympics, Lviv hosting the Women’s World Chess Championships, and Shakhtar making a run to the Europa League semifinals, it seems only appropriate that we award Lviv Today’s Sports Personality of the Year Award to all of Lviv’s Olympians and Paralympians.

In Rio de Janiero competed 206 Ukrainians, including 18 Leopolitans. Ukraine took home 11 medals, including gold in gymnastics and canoeing. And it was on the water where Western Ukraine shone brightest as well. Lviv’s own Taras Mishchuk and partner Dmitry Yanchuk (Khmelnitsky) managed to overcome a sluggish start to come home with a bronze medal in the C-2 1000m canoeing event.

Not to be outdone, Ukraine’s Paralympians were a force to be reckoned with in Brazil. The team finished 3rd in the medal count with 117 medals (including 41 gold) and set a total of 22 world records en route to Ukraine’s best-ever performance by an Olympic or Paralympic team. The team featured 172 athletes competing in 15 different sports and came home world-beaters and record-holders!

Lviv was especially well represented, with golden performances by Viktor Didukh in table tennis, Andriy Demchuk in fencing, and the powerhouse 7-a-side football team. Lviv’s Anton Datsko also came home with a medal after taking gold in the wheelchair fencing event. But in perhaps his final Paralympic event, 32-year-old Paralympic superstar Roman Pavlyk returned home from Rio with medals from his fourth consecutive Paralympic Games! The former Paralympic champion added a silver in the 400m and bronze in the long jump (less than one inch from gold!) to add to his already impressive 7 Paralympic medals.

9. Спортсмени року: олімпійці та паралімпійці Львова

Рік 2016 був напруженим для українських спортсменів – європейські футбольні чемпіонати, Олімпійські та Параолімпійські ігри, чемпіонат світу з шахів серед жінок у Львові, успіх футболістів донецького "Шахтаря", що вийшли до півфіналу Ліги Європи, тож редакція Lviv Today вважає доречним відзначити нагородою "Спортсмен року" всіх олімпійців і паралімпійців Львова.

На олімпіаді в Ріо-де-Жанейро змагались 206 українців, серед них - 18 львів’ян. Українські спортсмени вибороли 11 медалей, в тому числі золоті - в гімнастиці і веслуванні на каное. Представники Західної України львів’янин Тарас Міщук і його партнер Дмитро Янчук з Хмельницького відважно змагались у веслуванні на каное в категорії C-2 на дистанції 1000 м і привезли додому бронзову медаль.

Паралімпійці України також були силою, з якою доводилось рахуватись у Бразилії. В командному заліку українські паралімпійці посіли третє місце, здобувши 117 медалей (в тому числі 41 золоту) і встановили загалом 22 світові рекорди – найкраще досягнення за всю історію виступу наших олімпійських або паралімпійських збірних. У нашій команді було 172 спортсменів, які змагались у 15 видах спорту і ставали переможцями та рекордсменами. Львів був особливо добре представлений - Віктор Дідух здобув золото в настільному тенісі, Андрій Демчук - у фехтуванні. Золото також здобула наша футбольна команда 7х7. Львів’янин Антон Дацко також привіз додому золоту медаль за фехтування на інвалідному візку. А Роман Павлик завоював у Ріо медаль четвертий раз поспіль на Паралімпійських іграх! Можливо, це його останній виступ на Паралімпіаді (йому вже 32 роки), не будемо загадувати, але він здобув срібло в забігу на 400 метрів і бронзу в стрибках в довжину (відставши від переможця лише на 2,5 см!), додавши ці нагороди до своїх попередніх 7 Паралімпійських медалей.

10. Taste & Style 2016: Tartufo Italian Restaurant

Lviv’s culinary map is without a doubt the richest in Ukraine. The city has always been multicultural and this exchange of cultures has greatly influenced the culinary tastes of the city. The city’s packed culinary community has seen Leopolitans move away from fast food venues back to establishments with well-established culinary traditions. One of the most popular – not just in Lviv and Ukraine, but across the world – is Italian culinary heritage. So it’s no coincidence that the authentic Italian cuisine crafted by Tartufo’s Master Chef Davide Lagomarsino won Lviv Today’s Taste & Style Award for 2016.

The restaurant had an impressive year, being the only Ukrainian restaurant nominated for the prestigious Restaurant & Design Award – the only international prize for designers that create interesting and impressive interior concepts at pubs and restaurants around the world. It’s prestigious to even be shortlisted for the award, so a visit to the establishment to taste some of Lagomarsino’s creations should be in order. Located on the 3rd floor of Forum Lviv, the restaurant is divided into 3 main parts: the main hall, the lobby with the food court area, and the summer terrace that offers a splendid view of Lviv’s UNESCO-recognised city centre. The focal point of the restaurant is the stone oven made of tufa limestone according to ancient Neopolitan techniques. The restaurant also offers guests the chance to purchase authentic Italian products (like truffles) at their own JUST confectionary located nearby.

10. Смак та стиль 2016: італійський ресторан Тартуфо

Львівська ресторанна мапа найбагатша в Україні, адже місто завжди було мультинаціональним, і взаємообмін різних культур стосувався й кулінарії. Перенасичення кулінарного середовища закладами швидкої їжі чимраз більше спонукає людей згадувати і повертатися до перевірених кулінарних традицій. Є кухні вивчені, опрацьовані, офіційно внесені до реєстру культурного надбання людства, як-от італійська. І саме тратторія Tartufo, демократичний ресторан, що розташований на 3-му поверсі ТЦ Forum Lviv, який частує справжньою італійською кухнею від шеф-кухаря Davide Lagomarsino здобула нагороду Смак та Стиль 2016.

Ресторан Тартуфо дуже стильний та затишний та розділений на три частини: головний зал, зона лобі на фуд-корті та простора літня тераса з виглядом на дахи старого міста. Головний акцент ресторану - кам’яна пічка на дровах, що складена вручну із туфового каменю за старовинними неаполітанським технологіям. Тут також можна придбати італійські продукти на базі грибів тартуффо (трюфелів) та завітати у кондитерську JUST, що розташована поруч.

А ще саме львівській ресторан Tartufo – єдиний представник з України, що був номінований у 2016 році та навіть потрапив у перелік фіналістів премії Restaurant & Bar Design Awards, єдиної у світі міжнародної премії, яку щорічно виборюють автори самих цікавих й яскравих інтер’єрних концепцій ресторанів і барів по цілому світу. Уже сам факт номінації на цю премію піднімає престиж, як ресторану, так і ресторанної культури цілої країни.

11. Best Car Dealership: Porsche Centre Lviv

Legendary car manufacturer Porsche opened up the second-largest Porsche dealership in Ukraine in style in Lviv (8 G. Washington St.) last September. The new dealership boasts a 416 sq. m showroom and 454 sq. m maintenance area and ensures high-end security and high-quality services for its guests. Porsche Centre Lviv offers clientele the full spectrum of automotive services, from Porsche sales to maintenance of the vehicles. Each day the team can provide services to up to 7 Porsche cars of any model or year. With an eye to the future, the dealership has ensured its infrastructure is ready for the sales and maintenance of electric cars.

Right now, Porsche Centre Lviv offers potential buyers very attractive purchasing conditions, including a 10% discount on all available Cayenne models, including: the S model, the S Diesel, the GTS, the Turbo, the Turbo S, the exclusive Platinum edition in both petrol and diesel, and the S E-Hybrid. Clients also have the opportunity to test drive the cars as the centre is conveniently located on the city’s exit road. The dealership offers lending & leasing services, which allows clients to drive home in their dream car without having to put up all the money up front. The experienced staff can also help you insure your vehicle, saving you plenty of time and effort. The Porsche Centre Lviv team works hard to make sure that every customer has a once-in-a-lifetime service experience which is why it has earned the title of Lviv’s Best Car Dealership 2016.

11. Найкращий автомобільний центр року - «Порше Центр Львів»

У вересні 2016 по вул. Дж. Вашингтона, 8 запрацював другий за розміром в Україні дилерський центр легендарного автомобільного бренду Porsche. Площа виставкової зали становить 416 кв.м, а сервісної зони – 454 кв.м.

«Порше Центр Львів» надає повний комплекс послуг із продажу та обслуговування. Щодня дилерський центр готовий надати сервіс щонайменше 7 автомобілям Porsche будь-якої моделі та року випуску. Орієнтуючись на майбутнє, у «Порше Центр Львів» підготовлено інфраструктуру для продажу і сервісу електромобілів.

Зараз Порше Центр Львів пропонує вигідні умови зі знижкою до 10% на придбання модельного ряду автомобілів Cayenne. Серед наявних версій: Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S та ексклюзивна серія Platinum Edition для бензинової та дизельної модифікацій Cayenne та для Cayenne S E-Hybrid. Ефективно випробовувати наявний демо-парк автомобілів під час тест-драйвів обумовлює зручна транспортна доступність автоцентру для клієнтів та розташування на виїзді з міста. «Порше Центр Львів» пропонує своїм клієнтам послуги з кредитування та лізингу, які дозволять здійснити придбання автомобіля в бажаний період із залученням додаткового фінансування. Крім того, співробітники дилерського центру допоможуть зі страхуванням автомобіля, усуваючи зайві клопоти та зберігаючи час власників автомобілів.

«Порше Центр Львів» прагне завжди надавати кращий сервіс кожного дня та кожному клієнту, саме тому він завоював звання Найкращий автомобільний центр року.

12. Lviv’s Best Premium Shopping Centre - Roksolana

The philosophy of Roksolana is “Overtop the Dream!” – as the centre is a place of high fashion complemented by art, music, history, and the culinary arts. Already considered one of the city’s most dynamic meeting spots, as it’s located in the heart of the city at 14 Soborna Sq., the shopping centre attracts vivid and innovative personalities, professionals, and visitors from across Ukraine and abroad. This glamorous place is a fine choice to go on your own shopping adventure! The centre showcases plenty of premium and luxury shops featuring exclusive brands – some of which are making their first official appearance in Lviv. Roksolana is an excellent example for investors that Lviv is moving into the future and is truly the right place to do business. Just as Lviv is well-known to be a fashion trendsetter, Roksolana is setting trends as one of Lviv’s finest premium shopping centres.

12. ТЦ «Роксолана» - найкраща торгова галерея преміум-класу

Філософія торгового центру «Роксолана» - бути вище мрії, адже тут мода тісно переплітається із мистецтвом, кулінарією, музикою та історією… Це місце зустрічі у серці древнього Львова (пл. Соборна, 14) для яскравих особистостей, новаторів, професіоналів та відвідувачів з України та ззакордону. Саме тут шопінг преміум-класу для тих, хто завжди на висоті!

ТЦ «Роксолана» чудовий приклад для інвесторів, що Львів – це правильне місце для бізнесу, крок у майбутнє. У ТЦ представлені всесвітньо відомі бренди, деякі з них ексклюзивно у Львові, лише у ТЦ «Роксолана». Львів має величезні перспективи, як центр моди: це демонструє нам успіх цієї галереї преміум-класу.

13. Stellar Business Reputation: Markian Malskyy

How does one choose a man with Stellar Business Reputation of the Year? We think you have to start with the basics: What are the results of man’s work?

Markian Malskyy is definitely one of the most active and energetic lawyers in whole Ukraine. While based mainly in Lviv he is highly ranked in different Ukrainian and international ratings for many years. His 24/7 schedule is filled full with different events, meetings, conference calls, trips and court hearings and he accomplishes to manage everything almost simultaneously. Although being very active he is always reachable and ready to discuss any matter of importance of any person.

Extensive international experience in the legal profession obtained in Sweden, Switzerland and France helps Markian sustain the No.1 Law Firm of the region award for six years in a row, making Arzinger a true leader in its area. Settlement of disputes, fiscal claims, white collar defense, M&A and real estate matters are just a few of legal services, which are provided here by Arzinger’s full legal service office in Lviv. Almost none of big foreign investor projects in Western Ukraine pass by without his team’s involvement.

Chairing Arzinger office is only part of what makes Markian Malskyy a signature success of Lviv’s business circles. A man with a clear corporate vision and global business outlook, with ability to inspire and motivate and with excellent communication skills, Markian Malskyy is a frequent speaker at different seminars and conferences. Known for his honesty and ethics he is also an active member of a number of non-profit organizations, including the newly established ROTARY International Club, where Markian is a Chartered Member. Markian’s spouse – Andriana Malska is a well-known Lviv pediatrician and a teacher at the D.Halytskyy Medical University. Thanks to her social activities were carried out a number of vitally important charity events.

In October 2016 Markian Malskyy has been appointed as the Honorary Consul for the Republic of Austria on the territory of six regions – Lvivska, Volynska, Zakarpatska, Ivano-Frankivska, Ternopilska, and Rivnenska oblasts and will now in addition to his legal career also work carrying out this diplomatic function on strengthening Austrian-Ukrainian relationships. The latter honorary appointment together with everything written above undoubtedly landed Markian on our respectful Stellar Business Reputation award. Well done, Markian!

13. Бездоганна ділова репутація: Маркіян Мальський

За що присвоюють звання "Бездоганна ділова репутація" року? Почнемо з найважливішого питання: Які результати роботи людини?

Маркіян Мальський - партнер і керівник Західноукраїнської філії Адвокатського об'єднання Arzinger - безумовно, один з найактивніших і найенергійніших юристів всієї України. Працюючи, головним чином, у Львові, він добре знаний в різних українських та міжнародних рейтингах протягом багатьох років. Його 24/7 графік насичений різними подіями, зустрічами, телефонними конференціями, поїздками і судовими засіданнями, і він чудово дає собі з усім цим раду.

Великий міжнародний досвід в юридичній професії, отриманий у Швеції, Швейцарії та Франції допомагає Маркіяну зберігати звання "Юридичної фірми № 1" України протягом шести років поспіль, що робить Arzinger істинним лідером у своїй галузі. Врегулювання спорів, фіскальних претензій, захист прав інтелектуальної власності, M&A, а також питання нерухомості - ось лише деякі з послуг, що надає юридична компанія Arzinger у Львові. Практично жоден з великих проектів іноземних інвесторів в Західній Україні не проходить без участі його команди.

Керування офісом Arzinger є лише частиною того, що робить Маркіяна Мальського успішним представником ділових кіл Львова. Людина з ясним баченням перспектив корпоративного і глобального бізнесу, з можливістю надихати й мотивувати і з прекрасними навичками спілкування, Маркіян Мальський часто виступає на різних семінарах і конференціях. Відомий своєю чесністю та діловою етикою, він також є активним членом ряду некомерційних організацій, в тому числі, недавно створеного клубу Rotary International, де Маркіян є членом-засновником. Дружина Маркіяна – Андріана Мальська, не відстаючи від чоловіка, є добре відомим львівським педіатром і викладачем медичного університету ім. Д. Галицького. Завдяки її соціально активній діяльності їй вже вдалося здійснити низку значущих благодійних проектів.

У жовтні 2016 р. Маркіян Мальський був призначений почесним консулом Республіки Австрії на території шести областей - Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської, і тепер на додаток до своєї юридичної кар'єри він також успішно виконуватиме цю дипломатичну місію зміцнення австрійсько-українських відносин. Враховуючи це почесне призначення та згадуючи всі вищенаведені здобутки та досягнення Маркіяна Мальського без сумніву можна вважати людиною з "Бездоганною діловою репутацією". Вітаємо, Маркіяне!

14. Reliable financial Institution of the year 2016: “Idea Bank”

In 2016 “Idea Bank” that yet again confirmed its reputation of reliable financial institution and is successfully working over improvement of services quality, boosting up level of customers services in addition to enhancement of the line of banking products. Quick development of the bank during recent couple of years is secured by effective experience of the parent company as for the present day group Getin Holding S.A. pays a lot of attention to the activity of “Idea Bank”, supports it and implements well-proven at European markets know-how.

Philosophy of “Idea Bank” is aimed on dynamic and many-sided policy of extension, which is based on principles of good understanding of ways and methods of banking business alongside with desire to keep leading position in the selected segments of financial markets.

Summarizing year 2016, “Idea Bank” managed not only to hold strong position at the domestic financial market, being among Ukraine's TOP 20 most reliable banks, but also increased assets, engaging new clients, and strengthening business relations with established customers.

Feeling confident “Idea Bank” offers not only classical credit programs, but also innovative ones, such as “Credit on-line” and “K-3” (cash credit with three advantages). In the upcoming future for bank’s development strategy 2017 are planned active development of payment cards (both credit and deposit) as well as deposit programs for the customers.

“Idea Bank” was also acknowledged as one of Ukraine’s most reliable banks according to the results of year 2016 within four independent competitions: expert research of “Financial club” portal, rating of the financial portal “Minfin” and analytical magazine "Novoe Vremya". Also the bank was acknowledged for being the best in handling deposit accounts within contest “Reliable bank 2016” conducted by “Banker” magazine.

14. Надійна фінaнсова установа 2016: «Ідея Банк»

У 2016 році Ідея Банк підтвердив свою репутацію надійної фінансової установи і продовжує працювати над поліпшенням якості сервісу, підвищенням рівня обслуговування, а також веде активну роботу з удосконалення лінійки банківських продуктів.

Запорукою швидкого розвитку банку в останні роки став досвід, запозичений у материнської структури. Група Getin Holding S.A. на сьогодні приділяє багато уваги діяльності банку, підтримує та вносить відпрацьовані на європейських ринках ноу-хау. «Ідея Банк» веде політику динамічного і різностороннього зростання, яка зумовлена чітким розумінням шляхів, механізмів банківської діяльності та бажанням утримувати лідерські позиції в обраних сегментах ринку.

Підсумовуючи 2016 рік, «Ідея Банк» зміг не лише підтвердити свою стійку позицію на вітчизняному банківському ринку, увійшовши ТОП-20 найнадійніших банківських установ країни, а і суттєво збільшив розмір активів, залучив нових і зміцнив стосунки зі старими клієнтами.

Маючи запас міцності, ПАТ «Ідея Банк» не тільки пропонує класичні кредитні продукти, але й інновації, такі як Кредит он-лайн та «К-3» (Кредит готівкою з трьома перевагами). В планах стратегії розвитку на 2017 рік, банк планує активно розвивати картковий напрямок (кредитну та депозитну лінійку) та депозитні програми для населення.

Ідея Банк визнано одним із найнадійніших банків країни за результатами 2016 року, в рамках чотирьох незалежних конкурсів: експертного дослідження порталу «Фінансовий клуб», рейтингу порталу «Мінфін» та аналітичного журналу «Новое время», а також банк став кращим для розміщення депозитів в рамках конкурсу «Банк, якому довіряють 2016» від журналу «Банкір».