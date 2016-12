Radom Airport – Your New Gateway to Poland

Located just 100 km south of Warsaw, Radom is Poland’s 14th-largest city and a centre of science, culture, and industry. The historic buildings, the abundance of cultural and sporting events, and the spirit of royal Radom ensure that the city’s 224,000 residents never get bored. It’s also an ideal starting point to visit Poland. There are plenty of bus and train connections to major centres – for example, there are buses every 10 minutes for the 2-hour ride to Warsaw; every 30 minutes for the 18-minute jaunt to Kielce; or every 30 minutes for the 2-hour trip to Lublin. More than that, the Radom and Kielce commercial areas offer modern factories for food, clothing, and military goods as well as Targi Kielce – one of the biggest exhibition and congress centres in Central Europe – just 70 km from the Radom Airport. Many different universities in the Radom-Kielce-Lublin, as well as a cost-of-living much cheaper than Warsaw or Kraków – make these cities an attractive place for young people looking to start their careers.

State-of-the-Art Airport for Less Than 1000 UAH

Radom also boasts one of Poland’s most state-of-the-art airports, located just 4 km from the city centre. With complimentary parking, fast and simple security checks, and a very comfortable terminal – as well as convenient buses and taxis waiting for passengers in front of the terminal – the Radom Airport makes an ideal stop for your business in Poland. Did you know that Lviv has been connected to Radom by plane since June 2016? SprintAir currently offers a twice-weekly (Thursday & Sunday) connection starting from just 149 PLN (935 UAH). The price includes 5 kg of carry-on luggage and 8-12 kg of check-in luggage (depending on the tariff). Passengers can easily add more kilos to their baggage as SprintAir offers lower baggage prices than other airlines. Air travel between Lviv and Radom is the fastest and easiest way to beat the hours-long line-ups at the Polish border, so touch the sky with Radom Airport!

Радомський аеропорт - Ваші нові ворота в Польщу

Розташований всього за 100 км на південь від Варшави Радом - 14 за величиною місто Польщі, є центром науки, культури і промисловості. Історичні будівлі, велика кількість культурних та спортивних заходів, а також дух королівського Радома не дають 224,000 жителям міста нудьгувати. Місто також може бути ідеальною відправною точкою для подорожі Польщею. З Радома вирушають багато автобусних і залізничних маршрутів до великих центрів - наприклад, кожні 10 хвилин йде автобус до Варшави (2 години в дорозі); кожні 30 хвилин – до Кєльце (18 хвилин); або кожні 30 хвилин до Любліна (2 години). Між містами Радом і Кельце розташовані численні комерційні структури, серед яких, зокрема, сучасні підприємства харчової, легкої та військової промисловості, а також Targi Kielce - один з найбільших виставкових і конгрес-центрів у Центральній Європі - всього за 70 км від аеропорту Радома. Багато різних університетів знаходяться у трикутнику Радом-Кельце-Люблін, а також вартість життя тут набагато нижча, ніж у Варшаві чи Кракові, що робить ці міста привабливими для молодих людей, які бажають розпочати свою кар'єру.

Львів – Радом - за 1000 грн

Радом також може похвалитися одним з найсучасніших аеропортів у Польщі, що розташований всього за 4 км від центру міста. Серед його переваг - безкоштовні парковки, швидка і проста перевірка безпеки, а також дуже зручний термінал та численні автобуси й таксі, які очікують пасажирів перед входом – усе це робить радомський аеропорт ідеальною зупинкою на шляху вашого бізнесу в Польщі. Чи знаєте ви, що Львів отримав авіасполучення з Радомом від червня 2016 року? Авіакомпанія SprintAir сьогодні пропонує рейси двічі на тиждень (у четвер та неділю), за ціною від 149 злотих (935 грн). За ці гроші пасажир має право провезти 5 кг ручної поклажі та 8-12 кг реєстрованого багажу (залежно від тарифу). Доплата за додатковий багаж в авіакомпанії SprintAir менша, ніж в інших авіакомпаній. Авіаперельоти між Львовом і Радомом - це найшвидший і найпростіший спосіб оминути довжелезні