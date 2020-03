‘Pulse’ Premieres – Ukraine’s Most Anticipated Sports Drama!

From 19 March at Planeta Kino and Multiplex Cinemas

Just in time for this summer’s Paralympic Games, the national premiere of the story of Ukrainian Paralympic champion Oksana Boturchuk hits theatres this month.

Sports-themed movies aren’t so common in cinemas and in a way, that makes sense. After all, real sports already boast an amazing mix of action, drama and even comedy and feature enough wild situations and characters that there is no need to fictionalise them. Yet, from time to time, there is a story just to good not to tell. ‘That’s where Pulse’ comes in – the most anticipated sports drama of the year. ‘Pulse’ is a made-in-Ukraine inspirational sports drama based on the real-life story of Oksana Boturchuk, a Ukrainian track-and-field athlete and Paralympic champion who overcame a devastating injury to win seven Paralympic medals (1 gold, 5 silver, 1 bronze) at the last three Paralympic Games in the T12 sprint events (100m, 200m, 400m).

Inspired by Real Events

‘Pulse’ director Sergei Chebotarenko looked for the perfect story for years and poured through hundreds of scripts looking for ‘the one’. Then he came across Oksana’s story and immediately set off to Dnipro to meet the athlete. After the meeting, he knew he had found just what he was looking for. The movie tells the story of a young athlete who lives in a small town and has a big dream – to get to the Olympics. Just as her career appears ready for a breakthrough, she gets seriously injured in a car accident and nearly loses her eyesight. Not only does her Olympic dream end, but life will never be ‘normal’ again. But she shows that she’ll never give up on her dream and that losing your eyesight is not an insurmountable barrier.

All-Star Cast

The film’s all-star cast includes Natalia Babenko as Oksana, Viktoria Levchenko as Oksana’s sister Olena, Natalia Dolya and Oleksandr Kobzar as Oksana’s parents, Stanislav Boklan as her coach, Lilia Rebryk as another coach, and Akhtem Seitablayev as her doctor. Ukrainian rap artist Alyona Alyona, who was a kindergarten teacher before becoming a worldwide sensation, recorded the hit ‘If I Wasn’t Myself’ especially for the film. Botarchuk herself was an active participant in the making of the film. Not only did she help write the script, but she also acted as a consultant for the film’s many sports scenes.

A Story Meant to Inspire

“On our way to a major dream we often come across challenges that seem impossible to overcome”, said ‘Pulse’ producer Egor Olesov. “This happens everywhere – at work, in creative activities, in personal life. And while ‘Pulse’ is essentially a sports movie, the central themes of the movie are universal. It is an incredibly powerful and motivating story that will really inspire. It is an example for people to follow their own dreams, and to overcome any challenges so that they too can be victorious.” Produced by Kinorob and Kyivstar with the support of the Ukrainian Ministry of Culture, the ‘Pulse’ premiere will take place on 19 March at PlanetaKino and Multiplex cinemas.

"Пульс" - прем'єра найкращої спортивної драми року

З 19 березня в "Планета кіно" та кінотеатрах "Мультиплекс"

З оглядом на паралімпійські ігри цього літа національна прем’єра історії української паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук виходить на екрани цього місяця.

Фільми на спортивну тематику не так часто зустрічаються в кінотеатрах і це має своє пояснення. Адже справжній спорт - це дивовижна суміш руху, драми і навіть комедії та достатньо неймовірних ситуацій та персонажів яких не потрібно і вигадувати. Але часом іноді трапляється історія, про яку не можна не розповісти. "Пульс" - найочікуваніша спортивна драма року, створена в Україні на основі реальної історії Оксани Ботурчук, української легкоатлетки та паралімпійської чемпіонки, яка здолала наслідки важкої травми і завоювала сім паралімпійських медалей (1 золоту, 5 срібних, 1 бронзову) на останніх трьох Паралімпійських іграх у спринтерських змаганнях Т12 (на дистанції 100, 200 та 400 метрів).

За реальними подіями

Режисер цього фільму Сергій Чеботаренко роками шукав досконалу історію і перечитав сотні сценаріїв, шукаючи той, "єдиний". Потім він натрапив на історію Оксани і негайно вирушив у Дніпро, щоб зустрітися з нею. Після зустрічі він зрозумів, що знайшов саме те, чого шукав. Фільм розповідає історію молодої спортсменки, яка живе в маленькому містечку і має велику мрію - потрапити на Олімпіаду. Як тільки її кар’єра виходить на фінішну пряму, вона потрапляє в автокатастрофу, отримує серйозні травми і майже втрачає зір. Так закінчується не тільки її олімпійська мрія, але й життя більше ніколи не стане "нормальним". Але вона доводить всім і собі, в першу чергу, що ніколи не відмовиться від своєї мрії і що втрата зору не є непереборною перешкодою.

Актори

У фільмі знялись: Наталія Бабенко в ролі Оксани, Вікторія Левченко в ролі сестри Оксани, Наталія Доля та Олександр Кобзар в ролях батьків Оксани, Станіслав Боклан в ролі її тренера, Лілія Ребрик в ролі іншого тренера, Ахтем Сеітаблаєв в ролі лікаря. Спеціально для фільму українська реп-артистка Альона Альона, яка була вихователькою дитячого садка до того, як стати естрадною сенсацією, записала хіт "Якби я не була собою". Сама Ботурчук була активною учасницею створення фільму. Вона не лише допомогала написати сценарій, але й виступила консультантом багатьох спортивних сцен.

Історія – натхнення

"На шляху до головної мрії ми часто стикаємося з проблемами, які здається неможливо подолати", - сказав продюсер фільму Єгор Олесов. "Це відбувається скрізь - на роботі, в творчості, в особистому житті. І хоча "Пульс" - це по суті спортивний фільм, його основні теми є універсальними. Це неймовірно потужна і мотивуюча історія, яка дійсно надихає. Це приклад для людей іти за власною мрією і долати будь-які перешкоди, щоб вони теж могли перемагати". Фільм виготовлений компаніями "Кінороб" та "Київстар" за підтримки Міністерства культури України. Прем'єра відбудеться 19 березня у кінотеатрах "ПланетаКіно" та "Мультиплекс".