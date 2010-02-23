LVIV FILM CENTER WATCH UKRAINIAN – CREATE YOUR FUTURE!

LVIV FILM CENTER - ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ – твори своє майбутнє!

Сьогодні Львівський кіноцентр – освітній центр та кінотеатр незалежного, авторського, "іншого" кіно. Діяльність кіноцентру орієнтована на глядачів, котрі люблять і цінують якісне кіно на великому екрані – незалежно від їхнього віку, рівня доходів та соціального статусу. Тут львів’янам показують здебільшого немасове кіно, і, як наголошує керівництво кіноцентру, у такий спосіб глядачам прищеплюють любов до якісного кінематографу. Львівський кіноцентр Lviv Film Center (колишнійотеатру "Сокіл"), якому нині вже 40 років, розташований посеред парку "Горіховий гай" в південній частині Франківського району м. Львова. Споруда була зведена у 1978 році, тоді це був дитячий кінотеатр "Орлёнок". Поруч розташовані два ставки, невдовзі тут розпланували і розбили парк "Горіховий гай".

Під час реорганізації державного кінотеатру «Сокіл» у ЛКП «Львівський кіноцентр» ззовні та всередині приміщення з 2015 по 2017 рр. тривав ремонт, на який з міського бюджету було виділено 3 млн 700 тис гривень.

Задля комфорту відвідувачів протягом 2017−2018 відбулася повна реконструкція залу кінотеатру з заміною крісел та встановлення нового екрану, тож зараз у Lviv Film Center є два кінозали. Перший – у приміщенні і розрахований на 176 місць. Другий – унікальний кінозал на даху, що може вмістити до 70 осіб. Погода, звісно, може зіпсувати плани, але команда кіноцентру знайшла вихід - купили шатер. На даху проводяться і майстер-класи, і Дні народження і виїзні церемонії весілля, часом влаштовують і плівкові покази, адже кіноцентр має чималу добірку фільмів з архівів Львівської обласної контори кінопрокату яка є у доброму робочому стані. Більшість показів, це фільми українською мовою хоча, час від часу, відбуваються покази кінострічок мовою оригіналу з українськими субтитрами. З весни 2019 року в підвальних приміщеннях LFC відкриється арт зал на 35 глядачів.

Під час реконструкції апаратну залишили автентичною - як експонат, оновили лише звукове та відео обладнання, також у 2018 році було проведено тендер на закупівлю нового сучасного лазерного DCP-проектора.

При Львівському кіноцентрі діють студія театру та кіно, шаховий гурток, гурток сучасного танцю, гурток рукопашного бою з елементами самозахисту, фітнес, школа-студія комплексного розвитку дітей (віком 5−6 років), 5 кіноклубів. У березні 2018 року почав функціонувати Відділ інновацій, команда якого старанно працює над створенням культурно-освітнього простору винахідливих ідей STEAM space (вул. Наукова, 49), офіційне відкриття якого планується на весну 2019, а також активно взаємодіє з найменьшою аудиторією кіноцентру у форматі інтерактивних воркшопів зі STEAM-освіти.

У 2018 році встановили систему опалення у всьому кінотеатрі (підвал, 1-ий поверх, 2-ий поверх) із залученням інноваційних систем (інфрачервоні саморегуляційні термоплівки, теплообмінники типу фанкойл). Також кінотеатр став повністю відкритим для людей з обмеженими руховими можливостями (обладнано відповідним устаткуванням туалети, пандуси, та встановлені дзвоники виклику). Також завершено роботи зі встановлення охоронної та пожежної сигналізацій, системи спостереження по всьому кінотеатрі.

Варто зазначити що ЛМР прийняла ухвалу про реорганізацію ДКП «Кінотеатр «Сокіл» наприкінці 2014 року а на початку 2015 року був оголошений конкурс на посаду директора кінотеатру. За його результатами на посаду очільника ЛКП «Львівський кіноцентр» було призначено Андрія Породко, якій й розповів журналу Lviv Today чим живе нині Lviv Film Center, і як кіноцентр планують далі розвивати у 2019 році.

1. Як Ваше життя привело Вас до роботи, якою Ви зараз займаєтеся?

Сьогодні можу сказати, що пропозиція очолити керівництво кінотеатром стала для мене справжнім дарунком долі, своєрідним викликом і новим захопленням водночас. Було складно зрозуміти яким має бути сучасний кіноцентр, які стрічки мають транслюватись на великий екран. Проте нам це вдалося — сьогодні Lviv Film Center став пріоритетною локацію для справжніх поціновувачів свідомого кіно, в якому я не лише директор артхаусного кінотеатру, а також постійний глядач!

2. Чи було для вас щось несподіване у житті кінотеатру, коли ви стали його директором?

Найбільша проблема нашого кінотеатру — це впізнаваність. Не дивлячись на те, що кінотеатр в Горіховому гаю існує вже добрих 40 років, чомусь пересічні львів'яни вважають, що ця кінолокація або ж зовсім не функціонує, або ж і надалі має назву “Сокіл”. Тому найскладнішою справою для нашої команди став правильний ребрендинг та популяризація нової назви і (головне) контексту Lviv Film Center. На жаль, довгий час наш вже оновлений кіноцентр не мав будь-якої зовнішньої позначки... Просто був собі білий фасад і мрії про те, якою ж має бути ідеальна вивіска. У жовтні 2018 року ми нарешті відважились і, оминаючи всі правила рекламної привабливості сучасних вивісок, просто взяли декілька банок чорної фарби і нанесли назву на стіну кінотеатру. До речі, виглядає досить стильно і видно здалеку. Це, звісно, лишень один крок, проте він набув своєрідного символізму!

3. У чому особливість Lviv Film Center?

Lviv Film Center є єдиним артхаусним кінотеатром у Львові, діяльність якого полягає в популяризації кіномистецтва серед різновікової аудиторії мешканців міста. Першочергово, на думку команди, кіноцентр є соціально відповідальною ініціативою, яка здатна внести вагомий внесок у розвиток молодої генерації країни. Саме тому ми позиціонуємо себе як повноцінний культурно-освітній центр, де ЖИВЕ КІНО, проходять різноманітні мистецькі заходи та налагоджена система креативного, інклюзивного дозвілля для дітей. Простими словами — ми піклуємось про майбутнє і розуміємо, що свідомість можна розвивати незалежно від соціальних статусів чи віку людини.

4. Розкажіть про команду яка працює разом з вами у Lviv Film Center.

У Lviv Film Center ми не маємо команди. У Lviv Film Center ми маємо дружню родину :) Всі працівники люблять свою справу і підтримують філософію нашого кіноосередку. Колектив досить нетиповий, всі мають різний життєвий та професійний досвід, проте кожен готовий до якісної та продуктивної взаємодії. Ми мріємо, плануємо та творимо разом! Ніхто не лишається осторонь: як і в будь якій порядній родині — всі рішення приймаються спільно. Завдяки такій згуртованості ми щороку покращуємо сервіс своїх послуг, поступово ревіталізуємо саму будівлю кінотеатру, виводимо на ринок все нові та нові пропозиції для наших відвідувачів. Ростемо і розвиваємося, в першу чергу, самі!

5. Як формується репертуар кінопоказів? Чи є можливість забронювати квитки?

Розклад наших сеансів складається переважно з ТОПових новинок артхаусних, авторських, україномовних стрічок. У своїй більшості це фільми-переможці світових кіноконкурсів та кінопродукти українських режисерів. Проте попит мають так званні “ретро-покази” — легендарні фільми, котрі свого часу формували смаки цілих поколінь. Однак, найбільш вибагливий глядач Lviv Film Center — це діти, для яких ми старанно обираємо сучасний мультиплікаційний контент. Є люди, які відповідають за постійне оновлення інформації в соціальних мережах та на зовнішній афіші кінотеатру. Репертуар ми формуємо самі, хоча, на жаль, нам не завжди вдається отримати право на показ певного кінопродукту на нашому екрані. Сподіваємось, що наявність нового DCP-проектора покращить ситуацію з налагодженням більш плідної співпраці з офіційними кінодистриб'юторами. Тому з січня 2019 року в нашому розкладі будуть з'являтись і кіноновинки.

6. Що таке, на вашу думку, «хороший кінотеатр» для сучасного глядача?

На нашу думку «хороший кінотеатр» — це кінотеатр, де ЖИВЕ КІНО :) Тобто кіноосередок, де на екрані показують свідоме, якісне та україномовне і роблять це з любов'ю! На думку сучасного глядача «хороший кінотеатр» — це кінотеатр, як то кажуть «зі спецефектами»: помпезним ремонтом і всілякими атракціями. Філософія Lviv Film Center дещо інша. Наш кіноцентр слугує місцем для «спокійного перегляду», переосмислення побаченого на екрані. Бо справжнє кіно не має підпорядковуватись брендам сучасної івент-індустрії, воно саме має бути брендом — культурним текстом з глибоким сенсом і високою естетикою!

7. З новітніх технологій кінопроекції, що останнім часом з’являються в наших кінотеатрах, за якою, на вашу думку, майбутнє?

Нові технології надають безліч переваг для сенсорного відчуття реальності. Глядач, за допомогою різноманітних допоміжних окулярів і рухомих пристроїв, повноцінно має змогу відчути себе в середині стрічки. Проте, на мою думку, майбутнє за VR-форматом, в якому глядач матиме змогу віртуально доторкнутись до улюблених персонажів та відчути кіносвіт з ракурсу 360, однак чи буде такий формат перегляду кінематографічним?!

8. Як, на вашу думку, змінилася кіноаудиторія за останні роки?

Особисто мене тішить стрімкий розвиток сучасного УКРАЇНСЬКОГО кіно. За останні роки на екран вийшла велика кількість дійсно перевершеного національного кінопродукту. Ці стрічки не лише класно дивляться у всіх форматах, а ще і єднають нас в ментальному контексті. Те, що я спостерігаю щодня у Lviv Film Center — українська кіноаудиторія за останні роки стала більш «дорослішою», вибагливішою і переважно тяжіє власне до «нашого кіно». Це не говорить про те, що світові блокбастери не актуальні, це говорить про те, що українці почали розуміти цінність вільної кінематографічної думки. Тому сучасне незалежне українське кіно в пріоритеті та мотивує.

9. Ви вважаєте комерційно вигідним українське кіно?

Так! Звісно у всьому має бути своєчасність і переважно все у цьому світі залежить від прихильності Фортуни, однак якщо рекламний процес правильно побудувати ще з перших відзнятих кадрів, то будь-який кінопродукт буде «на часі» і комерційно привабливим.

10. На який з українських фільмів, що вийдуть в прокат у 2019 році, ви чекаєте найбільше?

Дуже складно назвати щось одне. Це і історична драма «Захар Беркут», і фільм-мюзкл “Гуцулка Ксеня”, і біографічна драма “Стус”. Хоча особисто я не можу вже дочекатись на повнометражний мультфільм «Мавка. Лісова пісня», щоб переглянути його зі своїми дітьми.

11. Якими цікавими ідеями плануєте залучати відвідувачів у 2019 році?

Вже давно хочемо бачити в нашому кінозалі більшу кількість підлітків. Тому на 2019 рік разом з нашим відділом інновацій плануємо запустити серію освітніх сеансів документального кіно для підлітків, а також започаткувати гарну традицію практичних воркшопів з кіномеханіки, а можливо навіть і школу кіно. Гадаємо вже з березня можна буде оцінити наслідки наших маленьких задумів.

12. Яким повинен бути Львів, щоб місто з гордістю можна було називати таким, в якому хочеться жити?

Львів завжди був містом мрій, можливостей та мотивацій. На мою думку саме львівська громада створила міф про найкраще місто на Землі, а потім вдало втілила його в життя. Тому сьогодні львів'яни є вже тими щасливцями, які з гордістю можуть констатувати, що Львів є саме тим містом, в якому хочеться жити, творити, працювати і виховувати дітей!