Music as a Choice: An interview with composer and conductor Matthias Georg Kendlinger

In movies, symphony conductors are portrayed as unsmiling, intense men in coattails that lead a stuffy – but beautiful – musical performance by unsmiling, intense musicians. Matthias Georg Kendlinger may have intensity, but he’s anything but unsmiling or stuffy. A native of Tyrol, composer and conductor Kendlinger is also the founder of the K&K Philharmoniker Orchestra. Created in Lviv in 2002, the K&K is now one of Europe’s leading orchestras as they perform over 100 concerts on Europe’s biggest stages every year. Kendlinger brings his orchestra back home to Lviv several times each year and even created his own Matthias Kendlinger Music Festival last year.

Lviv Today met up with him to learn more about the second edition of the musical festival that bears his name and is eagerly anticipated for by Leopolitan music fans and guests of the city.

1. The music festival that you began last year is set to return for a second edition. Did you expect the event to become such a hit with Ukrainian audiences?

This is what I hoped for. I am overwhelmed by the result.

2. How do you feel about last year’s festival?

I concluded that the audience loves my music, which allows me to continue on my journey.

3. Why did you choose Lviv to become your festival’s headquarters?

Lviv has always been our headquarters – it’s the home of our artists and the city has become my second home.

4. What should music lovers expect from the festival’s second edition? What, in your opinion, is a must-see event?

We will be presenting four world premiers at this year’s festival. As an absolute ‘must-see’, I would strongly recommend Symphony No. 3 (‘Human Rights’) at the opening concert. Another highlight will be the closing concert, which will be conducted by my son Maximilian Kendlinger. He grew up with this music and has been part of it from the start.

5. Is it easier to promote your own music?

(He laughs) In the beginning it is somewhat difficult – at least until the audience knows what to expect. It becomes rather easy after that.

6. What does success mean to you and do you feel that you have been successful?

Personally, I feel successful if I give the audience a positive concert experience. Naturally, the economic aspect should contribute accordingly. Yes, I feel that I am a successful conductor, but maybe even a better composer.

7. There are many ways to describe the ideal mindset for being creative. What is it like for you? How do you get into this state of mind and what are the distractions? Are there ways you get into this state of mind more easily?

When it comes to creativity, my ideal state of mind is composing during the night when I’m half asleep. Being in contact with nature and catching some sleep in the day once in awhile enhances my ideal state of mind. Distractions while composing are interruptions from outside … the occasional glass of wine also can also do no harm.

8. It is remarkable, in a way, that we have arrived in the 21st Century with the basic concept of classical music still intact. Do you have a vision of music – an idea of what music could be beyond its current form?

I believe that the basic concept of classical music will never die and that it will continue to develop. I do not believe in the concept of atonal music.

9. How do you think Ukrainian cultural and artistic life can continue to develop and what ideas could Ukraine borrow from Austria?

I am convinced that Austrians can learn as much from Ukrainians as Ukrainians can from Austrians. Perhaps classical music has been upheld and cultivated a bit more in Austria than Ukraine, but then again, more Ukrainian youth have chosen musical education than in Austria. Generally, classic music should have more exposure and presence in the media in order to allow everyone to have access to this wonderful form of art.

10. Could you tell us more about your upcoming musical projects?

We hope to continue to play performances that convince and enthuse.

11. What is your creative / musical vision for the next decade?

It is my aim to be one of the best composers of the 21st Century.

Музика як вибір: інтерв'ю з композитором та диригентом Маттіасом Георгом Кендлінгером Часом у кіно зображають диригентів, як незграбних, рухливих чоловіків у фраках, які вимахують диригентською паличкою перед сумними й невеселими музикантами. Але цей вигаданий образ не має нічого спільного зі справжнім диригентом оркестру K & K Philharmoniker Маттіасом Георгом Кендлінгером. Уродженець Тіролю Маттіас Кендллінгер - диригент і композитор, а також засновник власного оркестру K & K Philharmoniker. Створений у 2002 році у Львові, сьогодні цей симфонічний оркестр є одним з провідних оркестрів Європи і дає понад 100 концертів на найкращих сценах Європи, а їх гастрольний тур планується за два роки наперед. Традиційно K & K Philharmoniker декілька разів на рік виступає у Львові як особливий музичний подарунок для всіх львівських любителів музики, а минулого року тут навіть був заснований "Музичний фестиваль Маттіаса Кендллінгера". Наш кореспондент зустрівся з М. Кендллінгером, щоб дізнатись більше про друге видання цього фестивалю, який відразу мав величезний успіх і львів’яни та гості міста з нетерпінням чекають продовження.

Торік у Львові Ви запустили новий музичний фестиваль, і, на радість львівських поціновувачів музики, цього року Ви знову повернетеся вже з Другим фестивалем. Ви одразу очікували, що цей фестиваль стане хітом для української публіки?