Prior to the NWE (New Wave Exhibition), festival organizer Olenka Royuk took time from her schedule to answer some questions for Lviv Today.

1. Let’s start our interview on the topic of modern art in Ukraine. Do we really have an art industry in our country?

I can’t conclusively support any point of view, however being a practitioner through NEW, I can say that even if we don’t have an art industry (meaning competitive industry, on the same level as other segments of our economy), we do have the potential for its creation. The question is still open regarding the launching of real mechanisms to create this market and make it functional. We have many talented and intelligent people and the great desire to develop and make this sphere viable. We all want to listen to cool music. We all want to see high-quality visual materials and we all want to read good literature – all of that is a product of the creative industry in which art is just a small part. If I must choose between ‘yes’ and ‘no’, I’ll have to go with ‘no’. That’s just my personal point of view based on the analysis of the global art market.

2. What is happening with modern art in Lviv?

The NEW is happening. This project unifies singular initiatives in order to foster the **** (achievement) of great common goals. In general, modern art in Lviv is developing very slowly and not very effectively, not in the way that it could be considering the amount of intelligent and talented people here. All we have here is truly uncharted territory.

3. Is it possible for a young artist to enter the international market, make a name for themselves, and fulfil their life’s mission?

Everything is possible if you have the right plans, which will guide a person to achieving their goals in a step-by-step manner; however, we don’t have those plans. Is it possible? I’ll say yes, again purely theoretically, as the issue is so complex. In practice, the overcoming of obstacles often kills the enthusiasm to move forward to follow the goal. In this case, desire and devotion is not enough. We have the great example of the young Leopolitan artist Les Panchyshyn, although he is more of an exception to the rule, which is sad. An artist should have the possibility to create and develop, find new purpose, and change the existing reality with their own creativity and not have to live each day as in a warzone fighting for the right to be noticed even in their own territory. It looks like a person spends a lot of effort just to be noticed and that’s why there isn’t enough strength left to create something cool. It’s the same analogy as if a man created a new car, personally assembled it, and went around selling it. The main task of the artist is to create, there are other foreign art market professionals that can resolve the rest of the issues. In any case, the world today is changing rapidly and with the help of projects such as NWE and others, the overall situation improves dynamically each year.

4. Is there such a term as ‘trend’ in today’s modern art? Do people buy modern art and how is it priced?

There is such a term abroad. It is very understandable trend for everyone, not just because it is “trendy”, but primarily, if we are now talking about purchasing modern art items on the international market, because it is an excellent investment and many people understand that. Those that are able will gladly do it. One knows that what painting you buy today will increase in value because you have the documents that confirm your purchase. This is work for art dealers, experts, consultants, investors, and others. In our country there is only on art – the financier, although that might change this year. There is no art market because there are no experts that work in the field. In Ukraine, there is no educational institution, private or state, which could provide that kind of knowledge, while foreign education is very expensive, sometimes costing more than an education in law. If we are talking about paintings in the area of 5,000 to 30,000 USD, they are mostly considered interior design objects. These prices are common abroad. In our country, those paintings are rarely sold at such prices. Buyers wouldn’t even be happy to purchase at that price if it was in UAH instead of USD. People might give a 10,000 UAH bottle of whiskey for a birthday present, but paying that much for a painting would be considered nonsense. We just do not have this art market and art culture.

5. Do you support the idea that the artist should be hungry?

No, he should not be hungry if we are talking about material issues. But if we are discussing spiritual topics than yes, artists should always be hungry for new knowledge and discoveries as this is the basis for future development. Where there is development, there comes advancement – it’s that simple. If there is no development, than someone is doing things wrong. Creative activity is the most precious one as it has the most valuable core, influencing all novel things and adding ‘additional value’ to everything. Why should the person who creates life’s most valuable things be the poorest? That’s an absurd stereotype that has no place for existence in the new reality, or in the future.

6. In your opinion, are we facing the threat of the migration of creative artists?

Yes, of course we are facing it. Even I would take the chance to move abroad. Everyone wants to be in the place where they are valued, admired, and respected; where they have the right conditions for development and self-fulfillment. Right now, life abroad is better for creative artists.

7. What makes the third New Wave Exhibition so unique and popular?

Our field of activity is culture – modern, young, and with the focus on creating, forming, and presenting a unique Ukrainian product. We are now in our 27th year of independence and should be dazzling the world with our talents, creativity, and originality. We should use culture to influence the progressive development in all other fields of human life. The NEW team consists of young people that understand all the cravings and necessities of youth. Only young people can satisfy those cravings and needs.

Do we have in Ukraine other cultural projects with a team of the same age? Can you name projects that are three years old, have a positive dynamic, gather over 3000 visitors every year, break down stereotypes, and continue to march towards the main goal? Projects that have a mission to change our tomorrow, to set a new level for creative industries, and provide the opportunity to change the world with the help of high-quality norms and institutions? We make decisions considering the tendencies of the future, - not the past – even if today they are not very functional. The time has come for us and people should finally understand that only those who live in the future will think about making it better. We also uniquely combine underground and current trends. We are multi-format, multifaceted, and flexible to new demands.

8. Why do more artists each year want to work together with your art platform?

That’s because each year more people find out about us and our positive dynamic. The quality of the project increases and more people, even those who are far from art, get involved. That gives us more resources that help us assist more artists each time.

9. Tell us about the New Wave Exhibition budget. How much does it cost to organise the festival and how profitable is it? How is the budget put together and how is it spent?

In reality, money is never enough. High-quality requires a lot of money as you cannot sew a good dress from bad fabric, you can’t put a BMW motor in a Soviet Zhiguli car and expect it to run smoothly. It works the same for a festival programme – quality requires a lot of investment. Logistics expenditures, technical costs, equipment, design, on-spot works, professional fees, cooperation with bloggers, social media advertising, trailers – the list is endless. You can’t even do advertising or a photo shoot without putting money into it. Money is essential for the project and is the only reason that can stop it. For example, Gogolfest has a budget 20 times the size of ours. We have quite a big budget for the festival which is compensated through ticket sales, so there is huge financial risk. Last year’s budget was 350,000 UAH. I can’t disclose this year’s budget, but this year’s event is bigger and we have already exceeded the budget by 25 percent. That’s the reality. Each day we cut expenses, optimise others, and add something new.

10. The New Wave Exhibition programme is so rich and varied that it can be hard to focus on any one thing. In your opinion, what are the must-see events?

Honestly, it is very difficult to name just one or two things as we thoroughly select all speakers and participants for the entertainment part of the festival. We conduct the event once a year and each participant is exclusive. We’ll have over 300 representatives of modern culture from six countries, with three multi-genre musical scenes, 25 DJs, and many bands showcasing 28 hours of high-quality music and five hours of original world-class shows – circus, paper, music, light. We have a modern art exhibition featuring the latest technologies, 23 hours of lectures from renowned speakers, interactive VR installations, mind-blowing film screenings, workshops, theatre performances, literature readings, five excellent food courts, and five hours of children’s programming.

To name just a few, check out TNMK’s Fahot, who will perform his own DJ set; journalist Slava Frolova, founder of the Slava Frolova Group of young Ukrainian artists; and Mariya Oz, the founder and art director at Oz Aesthetic Animation. The 18+ area will have workshops on painting nude models and much more. Don’t miss out on your chance to hear the world’s one and only opera diva that plays laser harp. So, as you can see, we are all set to give 60 hours of total sensory overload. It will be something very new and you should know that it will be spectacular. Check out the full program at new.com.ua.

11. How does one become an art philanthropist?

Well, it’s easy – just come to the festival, as it pays the artists through ticket purchase. This year we were able to conduct the festival thanks to the 3000+ people that attended last year. So each person in attendance automatically becomes an art philanthropist, as s/he is making an investment in the future of art. That investment is vitally important for the future of the festival and its goal of supporting up-and-coming artists. Attendance shows demand, and demand is needed to continue to improve. We promise from our side excellent management and entertainment. For comparison, tickets to just one artist can cost around 1500 UAH, but you can find three days of rich programming in a variety of genres (music, movies, architecture, theatre, literature, art, etc.) for just 250 UAH!

12. Can you tell us more about the new educational project from #NWE?

Generally it is mini-projects, not one massive one. They will showcase collaboration and support the realisation of the ideas of many participants. It foresees the creation of an educational artistic area where artists, musicians, filmmakers, and designers can communicate, generate new ideas, learn, work together, and create new projects. I should mention that it will only come to life if this year’s NWE is financially successful. Secondly, there is always the question of expanding the current platform and the issue of money, but we believe the long-term investment is worth it.

13. What’s New Wave Exhibition mean to you personally?

For us - for the team of NWE, me personally and festival's co-creator Yulia Shyvala it means new possibilities, a new future for many talented, smart, and cool Ukrainians. It’s a new status for Ukrainian culture and a real breakthrough for the country in general. Cultural projects are a country’s trademark. The higher the level of culture, the better the level consciousness; and the higher the level of consciousness, the better life becomes in the country. Everything we read, listen to, watch – these things form us, our mentality and point of view. That’s why culture can make society better. The NWE is my baby, a project that has changed my life and continues to change it. It’s the first thing on my mind after I wake up and the last thing I think about before bed. NWE is bigger than just a festival, it’s new values and a project created by people that live life in a different way. It’s the project of the future!

14. In your opinion, how will culture, technology, art, and society continue to interconnect?

New technologies and innovations are creative industries, or at least they are part of it. Discoveries are intellectual products, new solutions that appear with the help of creativity. Creativity switches on when a person begins to think. Our everyday life is filled with it – even a lawyer writing an appeal is being creative. All of culture is creativity. Life is turbulent now, as we’ve made more discoveries in the last 100 years than in the 1000 before that. Tempo is increasing thanks to technology, so what’s next? Robots in the future will replace up to 20 percent of professions in the next 30 years. These new questions will require solutions, so the future will require creativity. Robots can not be as creative as humans, so it’s an important industry. Culture and technology are interconnected – new musical instruments appear, creating new musical genres. Existing genres adapt too, and museums enter the world of virtual reality.

15. Speaking about the modern art market in Ukraine, how big a role do personal relationships play?

It’s hard to tell as I personally never faced such an issue, however in all areas of life personal relationships make life easier. Each year the meaning and significance of that factor will hopefully be mitigated, as personal relationships will never guarantee results, and results are what is crucial in the transformation of the modern world.

НАПЕРЕДОДНІ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ NEW WAVE EXHIBITION ОРГАНІЗАТОР ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК ПРОЄКТУ ОЛЕНА РОЮК ЗНАЙШЛА ЧАС В СВОЄМУ ЩІЛЬНОМУ ГРАФІКУ, ЩОБ ПОСПУЛКУВАТИСЬ ПРО СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВІДПОВІСТИ НА ДЕЯКІ ЗАПИТАННЯ LVIV TODAY.

1. Давайте почнемо з розмови про стан сучасного мистецтва в Україні. Чи існує арт-індустрія в нашій країні?

Я не можу однозначно стверджувати та впевнено відстоювати будь-яку крайню позицію, але, будучи практиком через проект NWE (New Wave Exhibition) в цій сфері, можу сказати, що навіть, якщо арт-індустрії як такої нема (конкуренто спроможної індустрії, на рівні з іншими сегментами економіки), то є усі задатки для її формування. Питання залишається за створенням реальних механізмів побудови цього ринку та його успішного функціонування. У нас є багато талановитих людей, розумних , є великий попит та бажання рости та розвивати цю сферу. Ми ж хочемо слухати класну музику? Оточувати себе якісними візуальними матеріалами та читати якісну літературу – це власне те, що продукує креативна індустрія, у якій арт є лише частиною. Якщо обрати обов’язково один з варіантів «так» або «ні», я обираю ні. Це суто моя позиція, яка базується на аналізі та проведенні паралелі зі світовим арт- ринком.

2. Що відбувається із сучасним мистецтвом у Львові?

З ним відбувається NWE – проект який уніфіковує одиничні ініціативи та дає поштовх до спільного досягнення великих цілей. А взагалі сучасне мистецтво у Львові розвивається повільно, важко, поодиноко та не зовсім ефективно, як могло б (враховуючи, знову ж таки, велику кількість талановитих та розумних людей). Незоране поле – ось що ми маємо.

3. Чи реально для молодого художника вийти на міжнародний ринок, заявити про себе та реалізовувати себе за покликанням.

Насправді все реально за наявності механізмів, які покроково приводять людину до досягнення таких цілей, але у нас їх поки нема. Чи це реально? Знову ж таки, теоретично так, але це настільки складно, що на практиці долання усіх перешкод часто вбиває бажання на якомусь етапі добиватись та рухатись в такому напрямку. Це те саме, якби людина, що придумала нову машину, сама б зібрала її і самотужки продавала б. Маємо приклад львівського молодого художника Леся Панчишина, але це поодинокі випадки і це прикро. Художник має розвиватись та створювати, шукати нові смисли та змінювати реальність за допомогою своєї творчості, а не відчувати себе щодня як на війні за право бути почутим, як мінімум у себе на території. Є безліч професій на іноземному арт-ринку, які є для того, аби вирішувати інші арт питання. В будь-якому разі, світ зараз дуже швидко та активно змінюється і за допомогою таких проектів як NWE , та інших. З кожним роком ситуація має динамічно покращуватись.

4. Чи є в сучасному мистецтві поняття «тренд». Чи купують сучасне мистецтво і з чого складається його ціна?

За кордоном таке поняття існує. Тренд зрозумілий для всіх, а не просто тому, що так «модно». А якщо говорити про купівлю сучасного мистецтва та міжнародний арт - ринок, то це вдала інвестиція, всі це розуміють і ті, хто мають таку можливість, інвестують. Ти знаєш, що сьогодні купиш картину за одну суму, а через років 10 її зросте й орієнтуєшся на скільки, адже є відповідні документи, які ти отримуєш при купівлі роботи і вони засвідчують цей прогноз. Над цими питаннями приацюють фінансисти, дилери, експерти, консультанти та багато інших. В Україні на даний момент є тільки один арт - фінансист, якщо інформація за останній рік не змінилась. Немає ринку, бо немає експертів, нема людей, які б працювали в цій сфері. Нема в Україні жодної навчальної установи приватної чи державної, яка б давала такі знання, а за кордоном це дуже дорого, часто дорожче ніж навчання на юриспруденції. Якщо мова іде про картини ціною 5,10,20, 30 тис. $ і т.п., то це скоріш за все просто оцінюється, як предмет інтер’єру. Навіть у наших учасників купують картини за кордоном за такі гроші, і це нормальна практика. В той час як у нас такі картини зі скрипом, а інколи навіть з обуренням купують за такі ж цифри, але без доларового значка - у гривнях. Люди дарують на день народження віскі по 10 тис грн., а картину на подарунок за такі гроші купити – вважається дурницею, це я про більшість звісно ж. Просто нема у нас цієї культури, цього ринку.

5. На Вашу думку, чи загрожує нам творча міграція митців?

Звісно загрожує, я б і сама поїхала, якщо б мала відповідну можливість) Хто б не хотів опинитись там, де його будуть цінувати і потребувати, де будуть гідні умови для розвитку та самореалізації? Поки що «там» краще)

6. В чому унікальність та популярність Nеw Wave Exhibition, який відбудеться вже втрете?

Поле нашої діяльності – культура: сучасна, молода, з акцентом на створення, формування, виокремлення свого унікального українського продукту. У нас 27 рік незалежності - ми маємо підкорити цей світ нашим талантом, оригінальними та креативними рішеннями, саме через культуру впливати на прогресивний̆ розвиток у інших сферах людської діяльності. Команда NEW Wave - це молоді люди. Хто, як не ми самі краще знаємо потреби молоді? І хто, як не ми, зможе їх якнайкраще задовільнити?

Чи є ще в Україні культурні проекти, котрі мали б такий віковий склад? Проекти, які живуть понад три роки з успішною динамікою, які збирають довкола себе щороку 3000 людей, які руйнують усі шаблони та впевнено йдуть до своєї цілі, проекти, місія яких змінити наше завтра, задати зовсім інший рівень в креативних індустріях та змінювати світ за допомогою якісної альтернативи, а не безрезультатної боротьби із застарілими інститутами?

Ми створюємо рішення, базуючись на тенденціях майбутнього, навіть якщо всі вони наразі не функціонують, а є люди, які створюють рішення орієнтуючись на досвід минулого. Прийшов час дати нам зелене світло та зрозуміти, що ніхто так якісно не подбає про майбутнє, як люди які в ньому будуть жити.

7. Чому така постійно зростаюча кількість митців виявляє бажання співпрацює з Вашою арт-платформою?

Тому що щороку про нас дізнається все більше людей, спостерігається позитивна динаміка. Якість проекту росте, все більше людей, що навіть не дотичні до мистецтва долучаються до проекту, і за рахунок цього ми накопичуємо ресурси, які допомагають нам реалізовувати більше.

8. Якщо говорити про бюджет New Wave Exhibition: скільки коштує організувати фестиваль та наскільки він є прибутковим? З чого складається бюджет, і на що реально вистачає в підсумку?

Реально, грошей завжди не вистарчає. Якість потребує колосальних вкладень, ти не можеш пошити круте плаття з неякісної тканини, ти не можеш вставити в BMW двигун з Жигуля і сподіватись, що він поїде. Так само і з програмою фестивалю – якість потребує вкладень. Бюджет дуже великий, як на фестиваль, що окуповується тільки за рахунок вхідних квитків. Ти банально не зробиш рекламу чи промо компанію не вклавши у це жодної копійки. Логістичні та побутові витрати, технічні райдери, технічне забезпечення, оформлення та робота з локацією, дизайни, гонорари, співпраця з блогерами, реклама в соцмережах, промоподії - цей список безкінечний. Якраз гроші - це основне у цьому проекті, оскільки це єдина причина, що може припинити або спровокувати його існування, все інше у нас є. До прикладу, Гогольфест має бюджет приблизно у 20 разів більший, ніж у нас. А ми заробляємо гроші виключно за рахунок вхідних квитків, тобто фінансово ризикуємо ми, звісно, не по-дитячому. Минулорічний бюджет був орієнтовно 350 000 грн. Цьогорічний не буду розголошувати, але він більший, і то, за попередніми підрахунками ми вже перевищили витрати на ¼ запланованого.. І так щодня: ріжемо, оптимізовуємо, але знову щось додається. Такий проект потребує великих вкладень. Але ми впевненні, що щороку попит на продукт, який ми пропонуємо буде тільки зростати.

9. Програма 3 NEW Wave настільки велика та цікава, як не розгубитись? На що Ви порадите звернути увагу?

Насправді складно виокремити когось в програмі, ми ретельно підходили до підбору спікерів та учасників того ж шоу та музичної частини фестивалю, тому і робимо подію раз в рік – це ексклюзивність. В нас буде понад 300 представників сучасної культури з 6 країн світу, 3 музичні сцени різножанрової музики, 25 Dj, гурти , 28 годин музики, 5 годин різних шоу світового рівня — діодне, музичне, паперове, циркове. Виставка сучасного мистецтва в поєднанні з новими технологіями, 23 години лекцій від топових спікерів країни, інтерактиви з доповненою та віртуальною реальностями, кінопокази, які змінять ваше уявлення про культуру, перформанси, майстер класи, театр, література, 5 годин розваг для дітей та понад 5 фуд-кортів.

До прикладу у нас буде Фагот (гурт ТНМК) зі своїм dj сетом, світлові балярини, барабанне шоу, учасник фестивалів Atlas Weekend 2017 (UA), Eurovision Song Contest 2017/Eurovillage (UA), Z-Games 2016 (UA), KultURalia (PL) та DJ Summer of Haze. Приїде Слава Фролова (засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України Slava Frolova-Group, телеведуча, журналістка, член журі телешоу «Україна має талант»), Марія Оз (засновниця та режисер - Oz Aesthetic Animation). Зона 18+ пропонує майстер класи з малювання оголеної натури, і не тільки. Буде унікальна можливість побачити та почути єдину у світі оперну діву, яка грає на лазерній арфі. До нас приїде зі своєю програмою фестиваль «Порто Франко» - словом, це буде 60 годин тотальної перезагрузки та нових смислів. Це буде щось зовсім нове, повна програма доступна на nwe.com.ua, але знайте, буде дуже круто!!!

10. Як стати меценатом мистецтва?

Все дуже просто - прийти на фестиваль! Оскільки фестиваль окуповується лише за рахунок вхідних квитків! Тому цього року ми робимо подію тільки завдяки тому, що минулого року прийшло багато людей (3000+), і ми впритул вийшли в нуль й вирішили не зупинятись. Вважаємо, що він пройшов успішно, як на перший раз абсолютно нового формату. Тож кожна людина, яка прийде на нашу подію – автоматично стає меценатом, вона робить свій вклад у майбутній проект, можливо, вирішальний, у можливість його існування та підтримує нашу ідею. Відвідуваність – це попит, який демонструє необхідність далі продовжувати та вдосконалюватись, а взамін ми пропонуємо відвідувачам якісне дозвілля. Наголошую на ЯКОСТІ! Одна тільки лекція нашого спікера коштує 1500 гривень, а ми за 250 грн. пропонуємо три дні цілодобової програми з топовими учасниками по різним напрямках (музика, кінопродакшн, архітектура, мистецтво, театр, мистецтво, тощо.)

11. Привідкрийте завісу: розкажіть про Ваш новий освітній проект від #NWE?

Загалом, це нові спец-проекти, менш масштабні, але більш вузькоспеціалізовані. Це колаборації, ресурсна підтримка реалізації ідей окремих учасників, а глобально це передбачає створення освітнього проекту, арт простору, сквоту, де митці, музиканти, фото-відео продакшн, дизайнери могли б комунікувати, вчитись, працювати та створювати нові ідеї, продукти та багато іншого. Важливо наголосити, що освітній проект відбудеться лише у випадку, якщо фестиваль буде успішним з фінансової позиції, відвідуваність події також демонструє попит на продукт. По – друге, питання постійно діючої платформи – питання грошей, великих, це довга інвестиція але точне попадання.

12. Чим для Вас особисто є New Wave Exhibition?

Для нас - всієї команди NWE, мене особисто та співорганізаторки фестивалю Юлії Шивали – це нові можливості, це майбутнє для багатьох талановитих, розумних, крутих українців, це новий статус українській культури та реальний прорив для цілої країни загалом. Культурний продукт – візитівка держави. Знаю, що звучить дуже претензійно, але це дійсно дуже потужний проект з великими перспективами. Чим вищий рівень культури, тим вищий рівень свідомості, а чим вищий рівень свідомості – тим краща якість життя в країні. Те, що ми читаємо, те, що ми слухаємо, те, що ми дивимось – це все формує нас, нашу свідомість, світосприйняття. Відповідно за рахунок високого рівня культури можна дуже непомітно вивести соціум на вищий рівень. NWE – моя перша дитина) проект, який змінив моє життя і продовжує його змінювати, це те, з думкою про що я прокидаюсь та засинаю. NWE – це більше, ніж фестиваль чи проект, це нові цінності, які творять люди, що живуть у новій системі координат, це проект майбутнього.

13. Художник повинен бути голодним?

Ні, не має бути( в матеріальному значенні), а якщо ми говоримо про духовне то людина завжди має бути голодною до нових знань, відкриттів – це основа розвитку. А там де розвиток - там ріст. Все просто, якщо цього нема, значить хтось щось робить не так. Креативна діяльність – найдорожча , має найбільшу вартість, вона впливає на все і створює так звану «додану вартість» у всьому, де б не з’явилась. Тому чому той, хто створює найцінніше має бути найбіднішим? Це абсурдний стереотип, який вже не має місця в новій реальності, в майбутньому.

14. На ваш погляд, в якому напрямку буде проходити подальша взаємодія технологій та культури, мистецтва та суспільства загалом?

Якщо говорити про нові технології, а саме інновації, то це ті ж самі креативні індустрії, їх частина. Винаходи – це інтелектуальний продукт, нове рішення, яке створюється за допомогою креативу. Креатив починається там, де людина починає думати, це дуже широке поняття, з яким стикається кожна людина щодня, просто на цьому ніяк не наголошується. Наша буденність ним наповнена, навіть юрист який пише позовну заяву – креативить). Відповідно вся культура – це креатив. Загальновідомо, що світ зараз перебуває в так званій зоні турбулентності, тому що за останні сто років було зроблено більше прориву ніж за тисячоліття, темпи нарощуються за рахунок технологій та винаходів, що буде далі? Роботизоване майбутнє. Прогнозується, що за наступні 30 років 20% професій, які зараз існують на ринку зникнуть через свою неактуальність. Цю функцію візьмуть на себе програми, роботи, машини. Буде все більше нових питань, які потребуватимуть рішень – нове рішення - це креатив, відповідно, креативна діяльність тільки ростиме в попиті, і найближчим часом роботи не зможуть взяти на себе цю функцію. Культура та технології взаємопов’язані, створюються нові музичні інструменти – нові стилі музики, існуючі жанри урізноманітнюються, все більше музеїв світу переходять у віртуальну реальність. До прикладу, коли винайшли фотоапарат – відбулась революція, реалізм, як художній напрям почав різко знецінюватись, натомість почали з’являтись нові. Таких прикладів багато, тому це взаємопов’язані речі.

15. Говорячи про український ринок сучасного мистецтва, наскільки тут мають значення особисті зв'язки?

Не можу сказати, особисто я з таким не стикалась, але в нас у всіх сферах особисті зв’язки поки мають значення). Та з кожним роком значення та вплив цього факту буде слабшати, бо зв’язки – зв’язками, але це не те, що продукує якісні зміни, розвиток, створення потужних результатів, а це саме те, що з кожним роком ставатиме все в більшому пріорітеті. Зв’язки не гарантують толк та результати, а це першочергово з огляду на трансформацію сучасного світу.