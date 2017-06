The New Musical Heights of Matthias Kendlinger

Nearly 100 musicians in the orchestra, about the same amount of concerts every year on Europe’s top stages, over 40 studio recordings, and thousands of fans eagerly awaiting their next live concert – that’s how best to describe the K&K Philharmoniker orchestra, founded in Lviv in 2002 by Austrian Matthias Georg Kendlinger. In addition to creating his own symphony orchestra, this Tyrolean native is its conductor and composer. With the stated goal of becoming one of Europe’s top orchestras, the K&K Philharmoniker touring schedule is planned nearly two years in advance. Tickets often sell out even when the group has two concerts on the same day, so it looks like the orchestra has nearly reached their goal! Lviv Today met up with Mr. Kendlinger to learn more about the man, his orchestra, and a new musical festival coming to Lviv very soon.

When did you start creating music and who influenced you in this decision?

I created my first musical compositions at age 17. My father influenced me greatly, as he was an excellent accordion player himself. My grandfather also. I also learned a lot by listening to Tyrolean folk music.

Did you initially expect the K&K Philharmoniker orchestra to prove to be such a hit with international audiences?

Yes, for sure I predicted that success! (smiles) Frankly speaking, I am very happy that we are successful and popular.

You work with many Ukrainian musicians. Has this helped you learn something new about Ukrainian culture?

Sure, I’m constantly interested in Ukrainian music. I often listen to performances by Ukrainian choirs and travel around the country to discover something new again and again. Also, for me, a tremendous cultural experience comes through connection with people who listen to my music. As far as the Ukrainian musicians that I work with are concerned, this cooperation gives them quite a lot as well, as they gain European experience and personal development from the touring.

You are celebrating K&K Philharmoniker’s 15th anniversary with a special jubilee concert for Leopolitans on 29 June. What was the idea behind the orchestra when you first started it in 2002?

It wasn’t so easy to create the orchestra as I had no connections in Ukraine at the time and people were very sceptical about some Austrian that wanted to start his own orchestra here. Despite that, over 300 musicians came out for the first audition, of which we picked only 30. We conducted the second audition three months later and attracted 120 musicians – mostly Leopolitans, but also some from Kyiv, Ternopil, Dnipro, Kharkiv, Odesa, Khmelnytsky, and Chernivtsi. Each year we conduct new auditions and each time we discover new musical talents.

As a musician that has performed all over the globe in some of the world’s most prestigious venues, have you noticed any interesting traits among the different audiences?

Of course there are differences between concerts here and in Europe! The main difference is the quality of the acoustics in concert halls. That’s one thing that needs to become better in Ukraine. As far as audiences are concerned, people like what we do and listeners very eagerly attend our concerts in Europe and in Ukraine.

Could you tell us about some of your upcoming projects, especially about the festival coming to Lviv in July?

Our new project is concert performance of Mozart’s ‘The Magic Flute’, which will take place in Lviv on 29 June, in Cologne on 6 December, and in Berlin on 7 December. The Lviv event will be the very first concert performance of the show! From 13-15 July, there will be a new music festival in Lviv featuring my own compositions. Leopolitan classic music lovers will be delighted by performances from the K&K Philharmoniker, the K&K Symphoniker, the Ukrainian National Choir Lviv, and chamber ensembles under the guidance of Ukrainian and foreign conductors. In the next few years, we hope to expand the duration of the festival to 7-10 days as I continue to write music. Our main goal is the continued development of skills, the enlargement of the existing orchestra, and the introduction of new musical programs.

When you first visited Lviv, what impressions did the city make on you?

My first impression was a great surprise – I felt as though I was at home, as if I’d already visited this city some time ago.

Which piece of classical music best captures the essence of Lviv?

It’s quite difficult to give a simple answer. But one thing I know for sure is that Lviv is a tonal city. In modern art, there is some trend to atonality, while I am a huge supporter of harmony. That is why my own compositions are melodic and in some ways resemble Lviv.

Нові музичні вершини Маттіаса Кендлінгера

Близько сотні музикантів і стільки ж виступів щороку в найкращих залах Європи, 40 студійних записів і тисячі постійних слухачів, які з нетерпінням чекають концертів, щоб почути виконавців на живо. І все це оркестр K&K Philharmoniker, котрий 2002 року заснував у Львові австрієць Маттіас Георг Кендлінгер.

Окрім заснування власного симфонічного оркестру, виходець з Тіролю М. Кендлінгер встиг зробити кар’єру успішного диригента і композитора. Розпочинаючи роботу у Львові Кендлінгер поставив собі за мету створити один із найкращих оркестрів Європи. Сьогодні розклад гастролей його K&K Philharmoniker розплановано на півтора року вперед, а квитки на концерти розкуповують заздалегідь навіть тоді, коли концерти проходять два рази поспіль в один день, отже на шляху до мети, виконано, напевно, всі 100% роботи.

Журналісти Lviv Today зустрілись із Маттіасом в одному з львівських ресторанів, де музикант розповів про себе, свій оркестр та новий щорічний фестиваль у Львові.

Коли ви почали писати музику, і що або хто вплинув на це рішення? Перші твори почав писати у 17 років. Великий вплив на мене мав батько – він грав на акордеоні, як і мій дідусь. Також багато чому я навчився, слухаючи тірольську народну музику.

Чи очікували ви, що музичний проект K&K Philharmoniker вийде на світовий рівень та стане міжнародним хітом?

Так, я передбачав це (сміється)! Насправді, я дуже тішусь, що у нас все вдається і ми популярні.

Ви успішно співпрацюєте з багатьма українськими музикантами, чи допоміг вам цей фактор відкрити для себе щось нове про українську культуру?

Так, я постійно цікавлюсь українською музикою, слухаю багато виступів українських хорів, також багато подорожую Україною і відкриваю її для себе знов і знов. Також для мене величезним культурним досвідом є зв'язок з людьми, які слухають мою музику. Щодо українських музикантів, що співпрацюють зі мною, то думаю, що це дає їм також чимало - вони переймають європейський досвід і розвиваються особистісно.

Цього року оркестр K&K Philharmoniker святкує 15-річчя та потішить львів’ян ювілейним концертом, який відбудеться 29 червня. А як все відбувалось, коли ви вирішили створити оркестр у 2002 році?

Створити оркестр було непросто, адже я нікого не знав в Україні, і всі скептично ставились до невідомого австрійця, що хоче заснувати оркестр. Але, незважаючи на це, на перші прослуховування прийшло понад 300 музикантів, з яких ми обрали 30. Через 3 місяці відбувся наступний відбір, та прийшло 120 осіб. В основному – це львів’яни, а також музиканти з Києва, Тернополя, Одеси, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Чернівців та ін. міст України. Ми щороку проводимо додаткові прослуховування й щоразу відкриваємо нові таланти.

Як музикант, який виступав цілим світом та в найпрестижніших театрах, скажіть чи відчувається різниця у сприйнятті відвідувачами?

Звісно є різниця між концертами тут і в Європі. Й головна відмінність – це якість акустики у залах. Це те, до чого потрібно йти і що покращувати в Україні. А щодо публіки – то їй подобається те, що ми робимо, й глядачі охоче відвідують наші концерти як в Європі, так і в Україні.

Розкажіть трохи більше про нові музичні проекти 2017 року, особливо про фестиваль, який відбудеться у Львові у липні.

Новим нашим музичним проектом є концертне виконання «Чарівної флейти» Моцарта, що відбудеться 29 червня у Львові, 6 грудня в Кьольні, 7 грудня в Берліні - це перше концертне виконання опери «Чарівна флейта» у Львові. Також 13-15 липня у Львові вперше відбудеться Фестиваль музики, на якому звучатимуть мої власні твори. Для шанувальників класичної музики на різних сценах виступатимуть артисти симфонічних оркестрів K&K Philharmoniker, K&K Symphoniker, Українського національного хору Львів, камерних ансамблів під керівництвом українських та зарубіжних диригентів. В наступні роки плануємо збільшити тривалість фестивалю до 7-10 днів, і я продовжуватиму писати музику. Наша мета – безперервно розвивати майстерність, збільшувати оркестри та створювати нові програми.

Коли ви вперше відвідали Львів, яке враження на вас справило це місто?

Це було великою несподіванкою для мене: перші відчуття були, ніби я вдома. Або ніби я вже був в цьому місті до того.

Який класичний музичний твір найкраще передає дух Львова?

Важко відповісти однозначно. Але єдине, що я знаю напевне, що це абсолютно тональне місто. В сучасному мистецтві є тенденції до атональності, але я прихильник гармонії, тому мої твори є мелодійними і чимось схожими на Львів.