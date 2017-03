Lviv’s Outstanding Artistic Phenomenon – Yaroslav Bryn

Yaroslav Bryn began his art education at Lviv’s Ivan Trush Art College before studying in the Department of Monumental Painting at Lviv’s Art Academy. The talented young artist then took the opportunity to work on stained glass panel layouts at a Spanish company before moving to Lviv’s S. Krushelnitska Opera & Ballet Theatre in 2004 as the artistic director for scenery design of the ‘Snow White & the Seven Dwarfs’ ballet.

He continued to work on stage sets for a number of operas and ballets and gained acclaim for his spectacular stage for the ‘Swan Lake’ ballet (China).

In addition to theatre plays, Bryn has a tremendous art heritage – especially in portrait genre. He is one of Ukraine’s few artists to have created monumental battle paintings, including Battle Near Khotyn (3m x 1.5m) and Cossacks at Turkish Shores (2.5m x 1.5m). His works can be found on monumental mural paintings in churches and private residences across Ukraine. He imbues the lyrical-fantastical breath of spirituality into his realistic views.

The artist attributes his education and work experience in theatre to his complex view of the painting process. He strives to synthesize scenography with cosmic energy and to see essence in every object. He attributes his cooperation with Ukrainian merited artists Mykhavlo Ryndzak and Tadey Ryndzak for his success. Being open to the world, Bryn felt the need to share his artistic knowledge with others and opened the Theatre of Brush (Teatr Penzliy) art studio in 2015. There he teaches not only academic art and paintings, but also conducts themed workshops and hosts cultural projects.

Bryn impresses his contemporaries with the aesthetic qualities of his own works of art. You can find his pieces in private collections and galleries across Ukraine, as well as abroad in the USA, Europe, China, and South America. They are easily recognisable due to his emotional style where his structural-logical realism and subjective emotional approach to the world are touched with nuances of futurism and art-deco elements. It’s not every day you can see true monumental works of art, a form that continues to remain relevant after several epochs of art.

Marta Verkhivska,

Teacher in the Art Management Department

of Lviv National Art Academy

ЯСКРАВИЙ ФЕНОМЕН МИСТЕЦЬКОГО ЛЬВОВА - Ярослав Бринь

Свою художню освіту Ярослав Бринь розпочав у стінах Львівського коледжу імені Івана Труша, після чого успішно продовжив навчання у Львівській академії мистецтв на факультеті монументального живопису. Молодому живописцю випала чудова можливість втілити здобуті навички — Ярослав розробляв розписи вітражів у іспанській компанії. З 2004 року він працює художником Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Дебютував як художник-постановник, втіливши у життя декорації до балету «Білосніжка і сім гномів». Також митець брав участь у створенні відомих опер і балетів з репертуару Львівського оперного театру. Створив проект і виготовив декорації до балету «Лебедине озеро» (Китай) — з властивим йому відчуттям емоційних потреб театральної публіки.

Окрім театральних постановок, Ярослав Бринь має значний доробок живопису, зокрема портретного. Також він один з небагатьох художників, який створює монументальні полотна у жанрі баталістики: «Бій під Хотином» (3м×1,5м) та «Козаки на Турецьких берегах» (2,5м1,5м). Працював і над монументальними розписами церков та приватних будівель. Проте його реалізм має певну особливість — дихання лірично-фантастичного духу.

Однак, як зазначає сам митець, власне освіта та робота в театрі сформували комплексне бачення живопису, синтезуючи сценографію з космічною енергією — вбачати буття у кожному предметі. Саме співпраця з видатними народними художниками України, братами Тадеєм і Михайлом Риндзаками мала значний вплив на становлення митця.

Зазвичай комунікабельний і відкритий до світу, Ярослав відчув потребу передати здобуті знання. 2015 року відкрив художню студію «Театр пензля», де не тільки навчає академічному живопису та рисунку, а й проводить тематичні майстер-класи і культурні проекти.

Ярослав Бринь дивує сучасників і естетичними якостями своїх творів. Значний доробок його робіт перебуває у приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном, у приватних колекціях і галереях США, Китаю, Південної Америки та Європи. Роботи художника вирізняються темпераментним письмом, в якому синтезувались суб’єктивно чуттєва настанова до світу та структурно-осмислений реалізм з пропорційними домішками футуризму і елементами арт-деко. Монументальні твори митця доповнюють сучасність і не втратять свою актуальність у нових митецьких епохах.

Марта Верхівська,

Викладач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ

