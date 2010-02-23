Топ-5 подарунків

Топ-5 сучасних девайсів, які обов'язково підкорять жіноче серце.

Парфуми, прикраси або аксесуар? Цей скромний вибір подарунків давно втратив свою актуальність! Сучасні жінки обирають стиль, технології та функціональність!

Весна - це не тільки привід для перетворення, але і відмінна нагода змінити свої звички. Стати яскравішою, цікавішою, більше піклуватися про себе і при цьому все встигати. Нездійсненна жіноча мрія? Цілком реально стати чарівником, який її виконує! Виробники пропонують величезну кількість персональних гаджетів, здатних змінити життя на краще. Ми підібрали ТОП-5 сучасних девайсів, які обов'язково підкорять жіноче серце.

Салонний догляд в одному приладі

Чи можна отримати чисту, гладку, сяючу шкіру без регулярного відвідування косметичного салону? Так, якщо в домашньому арсеналі буде щітка для обличчя Foreo LUNA! Універсальний прилад завоював увагу жіночої аудиторії з моменту своєї презентації, і впевнено утримує лідируючі позиції серед гаджетів для догляду за обличчям.

Foreo LUNA - це девайс, який виконує відразу декілька функцій. Завдяки м'яким силіконовим «пальчикам», він ефективно очищає шкіру обличчя, підвищує її тонус, зменшує видимі недоліки і одночасно робить антивіковий масаж.

Пристрій має зручну ергономічну форму і матову поверхню, зручно лежить у руці і не боїться вологи. Ідеальний подарунок для догляду і релаксу!

Пристрій для нагрівання тютюну: стильний гаджет для поціновувачів

Подаруйте жінці турботу і можливість залишатися собою, і ви назавжди підкорите її серце! У цьому допоможе революційний прилад для нагрівання тютюну - IQOS. Гаджет не тільки дозволяє зменшити шкоду від звичного ритуалу куріння, а й приваблює жіночий погляд барвистим розмаїттям і естетичними формами.

Головна особливість IQOS полягає в тому, що він вивільняє нікотиновий аерозоль, завдяки нагріванню, а не горінню. Це і дозволяє виключити небезпечні речовини, з яких складається тютюновий дим. Жінки, безумовно, оцінять і інші переваги цього пристрою:

• IQOS дозволяє залишатися жіночною. При його використанні не виділяється їдкий дим, який просочує волосся, шкіру і одяг. Легкий аромат розвіюється без сліду, не руйнуючи романтичний образ.

• З IQOS вбрання завжди буде в безпеці. Завдяки відсутності горіння, попіл ніколи не зіпсує блузу або спідницю. Його можна використовувати в машині, на відпочинку, і навіть на ходу .

• IQOS дарує комфорт спілкування. Вже сьогодні існують сотні закладів, в яких дозволено використання пристрою, і кількість їх постійно зростає. Гаджет можна використовувати в ресторанах, салонах і клубах без необхідності виходити на вулицю.

Сьогодні виробник пропонує кілька моделей пристрою в різній колірній гаммі. Зробити прилад унікальним і підкреслити свою індивідуальність допомагають змінні ковпачки, чохли та інші фірмові аксесуари. Якщо ви хочете зробити найтрендовіший подарунок - оберіть нову модель IQOS 3 DUO. Комбінуючи в собі естетику і технологічність попередників, новинка отримала більш потужну батарею, яка швидко заряджається, а також можна використовувати гаджет два рази поспіль без підзарядки. Чудовий подарунок для стильних і сучасних!

Розумні ваги: все під контролем!

Тим, хто вирішив взяти під контроль своє харчування і ретельно відстежує результати зусиль, безумовно, стануть у нагоді розумні ваги. Цей девайс не тільки вимірює всі важливі фізіологічні показники, але і передає їх на будь-який обраний пристрій - смартфон або планшет. Достатньо просто синхронізувати пристрої, і всі дані будуть зберігатися в одному місці.

Головна відмінність смарт-ваг від класичних - розширений функціональний діапазон. Вони не тільки точно визначають вагу, але і розраховують індекс маси тіла, обсяг м'язової і кісткової маси, а також відсоток жиру в організмі. Це дуже важливі дані для тих, хто тренується в спортзалі і хоче привести свої параметри в норму. Розумні ваги - дуже актуальний подарунок до весни!

Фен з іонізацією для розкішного волосся

Жінкам властиво хотіти неможливого. Одним із доказів цього факту можна назвати прагнення регулярно накручувати, витягувати і фарбувати волосся, при цьому чекати від них блиску і об'єму. Вважаючи прагнення жінки законом, виробники розробили фен з іонізацією - пристрій, який допомагає захистити локони від надмірної фантазії прекрасної статі. Такі девайси пропонують бренди PHILIPS, Xiaomi, Dyson і багато інших.

Особливість чудо-фена полягає в тому, що він впливає на волосся негативно зарядженими іонами. Такий потік пом'якшує локони, знімає електризацію і зменшує сплутування. Він просто необхідний власницям довгого і ослабленого волосся, тим, хто часто змінює колір, а також дівчатам із жирним типом волосся. Фен із іонізацією розгладить лусочки, поліпшить структуру волосся і подарує здоровий блиск. Чим не подарунок мрії?

Бездротові навушники: музика в динаміках і в душі

Багато моментів у житті асоціюються з певною мелодією. Щоб ця весна запам'яталася яскравим звучанням, подаруйте жінці бездротові навушники. Якісне звучання, зручне зберігання, і ніяких дротів - ідеальний формат!

Лідером серед виробників подібних девайсів сьогодні виступає Apple. Вони виділяються активним шумопоглинанням, а тому улюблену музику не заглушать міський шум або чужі розмови у транспорті. Завдяки ергономічній формі, елементи зручно розміщуються у вушній раковині, і не загубляться навіть при різких рухах. Розумне оснащення точно визначає положення навушників і самостійно включає їх, або ставить на паузу по мірі необхідності. Окремий плюс - естетичної бокс для зберігання і зарядки. Розміститься у будь-якій сумочці, дуже зручно!

Обирайте подарунок з душею, і нехай ця весна запам’ятається радісними емоціями и новими досягненнями!