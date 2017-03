New Possibilities in Banking with Credit Agricole

Credit Agricole Bank opened MNC Desk - a specialized branch for corporate business in Lviv (11 Hnatyuka St.) at the end of January 2017. Larysa Bondarieva, Management Board Member of Credit Agricole Bank told Lviv Today about the branch’s services and new possibilities for clients.

Why was Lviv chosen for the opening of this specialized branch?

Credit Agricole was the first foreign bank to be open in independent Ukraine in 1993 and acts now as a reference bank for multinational companies. Our portfolio includes over 1,000 clients with foreign capital that conduct business or have production facilities across Ukraine, including Western Ukraine. Those services have always been provided by our Kyiv office. Foreign investment in Ukraine has increased in the last few years and speaking in terms of geography, Western Ukraine is the leading area where investors are starting new projects, new investors are coming, launching productions and creating new working places. These companies are in need of a reliable and experienced financial partner. Credit Agricole Bank has extensive historical experience of cooperation with this clientele proven by strong and steady relationships with Credit Agricole Group’s offices all over the world.

To provide customers with the opportunity to enter the European markets is among the tasks of the corporate business branch in Lviv. For example, a proximity to Poland will ensure additional opportunities for the relations development, will contribute to synergy deepening and experience exchange with Credit Agricole Bank Polska, which is also a part of the Credit Agricole Group.

How many other branches of this type are now in Ukraine?

Currently there is one team working at the main office in Kyiv and the second MNC Desk team is now based in Lviv to provide services for Western Ukrainian clients.

What is the difference between an MNC Desk and a regular bank outlet?

The MNC Desk is mainly focused on multinational companies. It will be a great help to individuals non-residents. As a strategic vector of development in Ukraine Credit Agricole Group puts a high priority on supporting foreign companies and clients, as well as multinational business. These foreign companies have their own unique requests and are in need of expert analysis, which they can now receive in Lviv. Andriy Kamenetskiy, the Head of MNC Desk in Lviv, and Olena Lega, the Head of Customer Service are both employees of the Kyiv team who gladly relocated when we opened our corporate business branch in Lviv.

What countries are current customers of Credit Agricole Bank? What do you expect going forward?

Our international portfolio features mainly French and German companies. Recently we noticed increased interest from Polish companies – not only from large companies, but from small private businesses as well, who are eager to cooperate with our bank. On the Ukrainian side, there are also many companies looking to start development in Poland.

We actively cooperate with Asian and American companies and have plenty of business relations with Japanese corporations. Some of those companies are actively increasing production facilities near Lviv. So, as you can see, Credit Agricole Bank’s portfolio is quite diverse. Just last week we were in negotiations with Korean companies. Some are already present here in Ukraine, others have a strong desire to enter our market.

Ukraine has not yet joined Europe’s IBAN data protection system. Is there any discomfort in this situation?

Surely, our European partners have been using the IBAN system for years and as far as we know, the National Bank of Ukraine is already working to resolve the issues needed to join the European coding system. However, at the present moment, there is no final decision or any other solution for this market. Speaking about our work, I can say that of course we all wish to use the same system as our clients do, so we are looking forward to the upcoming changes.

What currencies does Credit Agricole Bank provide its services in? How do you work with Asia, for example?

Mainly our clients need services in the Ukrainian hryvnia, as well as the USD and the EURO. As far as Asian companies are concerned, of course the bank can work with some Asian currency. However, an interest to the USD is prevailed.

How will Credit Agricole Bank’s MNC Desk in Lviv affect the business community in the city?

Opening of the specialized branch for corporate business in the Western region is another step to strengthen the bank’s positions in this direction, which will allow providing our customers with the best expertise at the local level to meet their expectations.

Credit Agricole Bank prefers to be close to its clientele, as the main secret for successful and fruitful cooperation lies in the mutual understanding of each other’s needs and the ability to answer questions in a timely manner. Not more than 500 km separates Lviv and Kyiv, and while it may not seem far because of mobile connection and other means of modern communications, face to face dialogue is always preferred as it builds a higher level of trust. So the decision of being where our clients are is completely justified.

НОВІ можливості від Креді Агріколь Банку

Наприкінці січня 2017 року Креді Агріколь Банк відкрив спеціалізоване відділення для корпоративного бізнесу та фізичних осіб – нерезидентів у Львові на вул. Гнатюка, 11. Деталі про його роботу та нові можливості для клієнтів розповіла Lviv Today пані Лариса Бондарєва, член Правління банку.

Чому саме у Львові відкривається спеціалізоване відділення?

Креді Агріколь - це перший іноземний банк, що почав працювати в незалежній Україні у 1993 році, та є референсним банком для сегменту міжнародних компаній. У нашому портфелі налічується більше 1000 клієнтів з іноземним капіталом, що ведуть бізнес чи мають виробничі потужності по всій Україні, у тому числі і на Заході. Досі їх обслуговування ми проводили з київської локації. Останні роки ми спостерігаємо збільшення обсягів іноземних інвестицій в Україну. Щодо їх географії, то Західний регіон є одним з лідерів. Існуючі інвестори вкладають кошти у нові проекти, приходять нові інвестори, запускаються нові виробничі потужності, створюються робочі місця. І звичайно ж виникає потреба компаній у досвідченому фінансовому партнері. Креді Агріколь Банк має значний, історичний досвід співпраці з даним сегментом клієнтів, що підкріплюється міцними, сталими стосунками з офісами групи Креді Агріколь у багатьох країнах світу.

Серед іншого, завданням відділення корпоративного бізнесу у Львові є забезпечення клієнтам можливості виходу на європейські ринки, як приклад, безпосередня близькість до Польщі сприяє розвитку відносин та обміну досвідом із Креді Агріколь Банк Польска, що також є частиною групи Креді Агріколь.

Скільки таких відділень існує в Україні?

Наразі така команда працює у Києві в головному офісі Креді Агріколь Банку, а друга команда з підтримки міжнародного бізнесу MNC Desk відтепер буде обслуговувати клієнтів із Західної України у Львові.

Чим саме відрізняється робота MNC Desk від роботи звичайного відділення?

У відділенні MNC Desk основний фокус - на міжнародних компаніях. Також тут зручно отримати послуги фізичній особі - нерезиденту. Для групи Креді Агріколь пріоритетним стратегічним напрямком розвитку в Україні є підтримка саме іноземних компаній: як клієнтів банку, так і міжнародного бізнесу взагалі. Ці компанії мають свою специфіку запитів й потребують високого рівня експертизи. З львівської локації банк пропонує підтримку високопрофесійних експертів. Керівник львівської команди Андрій Кам’янецький, керівник відділу з обслуговування клієнтів Олена Лега - це працівники київської команди, що виявили бажання і, відповідаючи на наші потреби, переїхали до Львова.

Компанії яких країн вже обслуговуються у Креді Агріколь Банку? Які Ваші очікування на майбутнє?

У портфелі міжнародної команди найбільше французьких та німецьких компаній. Останнім часом зростає зацікавленість у співпраці з боку польських компаній, і не лише великих корпорацій, але й малого бізнесу. З українського боку також багато компаній, що хочуть розвиватися у Польщі. Ми співпрацюємо з великою кількістю американських та азіатських компаній, багато зв’язків з японськими корпораціями. Деякі з них активно нарощують темпи виробничих потужностей саме біля Львова. Тому можемо стверджувати, що портфель Креді Агріколь Банку є достатньо диверсифікованим. Так, минулого тижня ми вели переговори з корейськими компаніями. Деякі з них вже присутні в Україні, інші мають зацікавленість та бажання прийти на наш ринок.

У Європі працює система кодування персональних даних іbаn. Україна не приєдналася до цієї платіжної системи. Чи створює це дискомфорт у роботі?

Звичайно, всі європейські партнери наших клієнтів роками користуються іbаn. Ми знаємо, що НБУ розглядав питання переходу на європейський рівень кодування, але наразі конкретних рішень та пропозиції для ринку немає. Що стосується нашої роботи, то, звичайно, ж ми прагнемо бути в одній системі координат з нашими клієнтами та чекаємо на зміни.

У яких валютах можете здійснювати обслуговування? Як, наприклад, працюєте з Азією?

В основному наші клієнти мають потребу в обслуговуванні у гривні, доларі та євро. Щодо азійських компаній, то, звичайно, банк має можливості працювати з деякими азійськими валютами, але переважає все ж таки інтерес до традиційного долара.

Що зміниться для бізнесу у Львові після відкриття MNC Desk від Креді Агріколь Банку?

Відкриття спеціалізованого відділення для корпоративного бізнесу в Західному регіоні - ще один крок до зміцнення позицій банку в цьому напрямі, який дозволить надавати клієнтам найкращу експертизу на локальному рівні для задоволення їх очікувань.

Креді Агріколь Банк хоче бути ближчим до своїх клієнтів, адже секрет успіху й вигідна співпраця - це взаємне розуміння сторонами потреб один одного, готовність відповідати і реагувати вчасно. Зі Львова до Києва - 500 км. З одного боку, це небагато, є мобільний зв'язок та інші засоби комунікації. Але живий безпосередній діалог завжди кращий, адже є більш глибоким та сприяє високому рівню довіри. Тому рішення бути саме там, де знаходяться наші клієнти, є абсолютно виправданим.