Taste the Ukrainian Carpathians

Discover 2018’s Top Culinary Novelties!

Are you one of those people who while traveling likes to visit venues offering local foods or local craft fairs? Are you one who always looks out for tasty novelties? Do you consider degustation as more than just a process, but a tradition unto itself? Then there is good news for you!

Eco-friendly producers from across the Carpathian region will host the exciting Taste of the Ukrainian Carpathians culinary event at Lviv’s Shevchenskyi Hai Museum of Folk Architecture & Rural Life at Zarichevo Estate. Guests will be able to taste high-quality foods from the four regions of the Carpathians – Lviv, Bukovina, Zakarpattia, and Subcarpathia) while learning about the rich Carpathian culture.

• This spectacular culinary excursion in Lviv will be of interest to both children and adults

• Degustation sessions must be booked in advance at +38(096)721-9899

• Events are available for groups of 10 to 23 people

• All sessions last one hour

• Degustation sets are varied according to the season

• Prices depend on the amount and variety of products and range from 100 to 400 UAH per person

• Shevchenkivskyi Hai entrance fee is included in the price

The degustation session menu is arranged according to customer’s choice and usually contains the following:

• Carpathian appetiser

• Meat plate of nine meat delicacies

• Cheese plate with nine cheeses, ranging from soft to hard, young to matured, cow to goat or sheep, and produced from different methods

• Wide choice of natural juices from traditional and wild fruits

• Honey goods, including four types of Carpathian honey, medovukha (honey-based alcoholic beverage), and honey balm

• Levkar (coarse jam) and Carpathian jam from wild berries and fruits

• Carpathian tea and mushrooms

• Pickled vegetables

• Table oils

• Natural condensed milk

• Bread, butter, and pate

You may also purchase original Carpathian goods produced by members of the ‘Taste of the Ukrainian Carpathians’ union on the territory of Shevchenkivskyi Hai (1 Chernecha Hora).

To find out more, or to book your degustation, please call +38(096)721-9899 or visit tuca.com.ua.

Відкрийте для себе! Новинка 2018 року

Гастрономічний подарунок: Смак українських Карпат

Якщо Ви любите, подорожуючи, відвідувати заклади, що пропонують місцеві продукти, продуктові ринки, шукаєте етнічні смакові родзинки, а дегустації для Вас - це вже звичка та традиція, тоді для вас є гарні новини!

У Львові, в музеї архітектури та побуту «Шевченківський Гай» в садибі Зарічево ековиробники з карпатського регіону проводять цікаві гастрономічні дегустації «Смак українських Карпат».

Вам запропонують скуштувати неймовірний смак якісних продуктів з 4 районів Карпат (Львівщина, Закарпаття, Прикарпаття і Буковина) та дізнатись багато цікавого про традиційну карпатську культуру.

• Це повноцінна гастрономічна екскурсія у Львові, яка підходить, як дорослим так і дітям

• Дегустації проводяться за попереднім замовленням по тел. +380967219899

• Приймаються групи від 10 до 23 осіб

• Тривалість: 60 хвилин

• Дегустаційні сети варіюються в залежності від сезону

• Вартість дегустації з особи від 100 до 400 грн (ціна залежить від кількості різновидів продукції)

• Вхідний квиток в музей Шевченківський гай входить у ціну

Меню (дегустаційна тарілка) формується з замовником на вибір, та як правило складається з:

• Карпатський аперитив

• М’ясна тарілка – 9 видів м’ясних делікатесів

• Сирна тарілка (сир з молока корови, вівці, кози) – 9 видів витриманого, молодого, твердого чи м’якого сиру, що виготовляється за різними технологіями

• Натуральні соки з дикоростучих та традиційних фруктів на вибір

• Продукти бджільництва: карпатський мед – 4 види, медовуха, медовий бальзам

• Лекварі та джеми з карпатських дикоростучих ягід, фруктів

• Карпатський чай та гриби

• Мариновані овочі

• Харчові олії

• Натуральне згущене молоко

• Хліб, паштет та масло

Також на території дегустаційного залу у Шевченківському Гаю працює крамниця натуральних карпатських продуктів від виробників - членів спільноти “Смак українських Карпат”.

Адреса: Львів, вул. Чернеча Гора 1, музей народної архітектури та побуту, «Шевченківський Гай», садиба Зарічево.

Довідатись більше та замовити дегустацію можна за телефоном: +380967219899, www. tuca.com.ua