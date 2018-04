‘Street Food So Good’ Festival

18-20 May from 15:00

at B. Khmelntysky Culture & Recreation Park (4 Bolharska St.)

It took us awhile to bite, but now Leopolitans won’t let go of their street food. The last couple of years have seen food trucks and pop-up cafes sprout up like mushrooms all over the city, each catering to the hungry hordes with a different brand of cheap ‘n cheerful snacks and meals. In a city famed for its culinary diversity, it may be that fast food now reigns supreme.

The concept’s phenomenal success reaches new heights with Street Food So Good, a festival dedicated entirely to street food. Entry to the event, held at Lviv’s B. Khmelnytsky Culture & Recreation Park, is free. Once inside, you’ll have your choice from a full range of stands, each plying its cuisine at anywhere from 20 to 200 UAH a dish. Come with a full wallet and an empty stomach – this year’s participants are expected to prove that when it comes to street food, nobody does it better than Lviv. A Street Market event will be held on 19 May, offering a handmade fair, a number of workshops, and musical entertainment. For more information, please visit facebook.com/streetfoodsogoodfestival.

Фестиваль вуличної їжі

18-20 травня

від 15:00 у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького (вул. Болгарська, 4)

Вуличну їжу спочатку треба розсмакувати, а потім до неї просто звикаєш. Як можна помітити на вулицях наших міст, за останні роки ятки з перекусками та кавою найрізноманітніших ґатунків з'являються, як гриби після дощу, і кожна така точка має що запропонувати зголоднілим перехожим о будь-якій порі. Можливо, така форма громадського харчування зможе, навіть, конкурувати зі стаціонарними закладами.

Фестиваль, присвячений вуличній їжі під назвою Street Food So Good, знову пройде під зеленими кронами улюбленого місця відпочинку львів’ян – парку ім. Б. Хмельницького. На його доріжках і галявинах кожен зможе знайти щось смачненького для себе й перекусити, витративши від 20 до 200 грн. Вхід – безкоштовний, тож приходьте з повним гаманцем і порожнім шлунком – кухарі докладуть усіх зусиль, щоб довести, що, коли йдеться про вуличну їжу, найкраще це роблять саме у Львові. Але, як то кажуть, не хлібом єдиним - вуличний ринок з виробами хенд-мейд відбудеться 19 травня, а також низка майстер-класів різних ремесел та виступи музичних колективів розважатимуть львів’ян та гостей міста. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/streetfoodsogoodfestival.