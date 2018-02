Healthy Energy from Power Food

Lviv’s first Power Food healthy-eating restaurant recently opened its doors for those who think that wholesome nutrition and flavorful food should go hand in hand. No dishes prepared at the restaurant contain any harmful additives as quality and efficacy come first. With a menu prepared by professionals, each dish contains a proper balance of protein, carbs, and fats, while keeping a calculated calorie count. Among the mouthwatering and healthy dishes come favorites like minestrone soup, pumpkin soup with coconut milk, quinoa and bulgur with vegetables, Dorado baked on Grillvapor with cherry tomatoes and zucchini, and roast beef bruschetta with chick pea paste. The restaurant also promises to introduce food delivery and many other tasty surprises in the near future.

‘Must-tries’ at the restaurant include the classic, tropical, or green smoothies and the protein or amino acid shakes. As far as desserts go, don’t miss out on such Power Food treats as: baked pear with ricotta, cranberries, and nuts; the nut, dried fruit, and 100% dark chocolate sweets; and the protein panna cotta. With Power Food you’ll realise that one can have a wholesome breakfast – not just sipping coffee while you are up and running – a hearty lunchtime meal, and a well-balanced dinner without feeling the pains of healthy-eating hunger. Power Food is the place where you’ll find new ideas to widen your homemade cuisine., so check out Power Food for an unforgettable healthy-eating culinary experience!

For more information, please visit us on Facebook or Instagram at powerfoodlviv or call us at +38(096)801-1490.

Power Food

20D Porohova St.

Open: 10:00 – 22:00 daily

Здорова енергія від Power Food.

Перший у Львові ресторан здорового харчування Power Food відкрив свої двері для тих, хто вважає, що корисна їжа може й повинна бути смачною та різноманітною. У стравах ресторану немає жодних шкідливих домішок, якість і користь тут понад усе. Тут попрацювали справжні професіонали й розробили унікальне меню з урахуванням кількості калорій, білків, жирів і вуглеводів. Різноманіття страв у Power Food не залишить голодним нікого: овочевий суп мінестроне, гарбузовий крем-суп на кокосовому молоці, булгур і кіноа з овочами, дорадо, запечена на вапо-грилі з помідорами чері та цукіні, брускета з ростбіфом на пасті з нуту та багато іншого. Обовязково скуштуйте «Класичний», «Тропічний» чи «Зелений» смузі та протеїнові йа амінокислотні коктейлі. А на десерт у Power Food смаколики : печена груша з рікотою, журавлиною та горіхами, тріо цукерок з сухофруктами, горіхами та 100% чорним шоколадом або ж протеїнова панакота. З Power Food ви переконаєтесь, що можна снідати корисно, а не пити каву на ходу, обідати не тільки ситними, але й корисними стравами та збалансовано вечеряти, а не з'їдати перед сном все, що не встигли за день. Саме ту ви знайдете нові рішення для розширення домашнього меню. У планах ресторану — доставка їжі та безліч смачних сюрпризів.

Заходь у Power Food за незабутніми гастрономічними враження та енергією!

м. Львів, вул. Порохова, 20д +38 (096) 801-14-90

