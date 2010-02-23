Park: Art of Rest

Do you remember the Druzhba cinema in the B. Khmelnitskyi Park of Leisure & Culture? The favourable venue location allowed visitors to combine a stroll in the park with a night out at the movies. The cinema ceased operations in the ‘80s along with many other ruined buildings in the park. The premises laid abandoned, waiting for someone to come along and restore their former glory.

It was Leopolitan Taras Kolodiy that took up the initiative. Founder of the Akurat group, which operates Lviv restaurants like ‘Hrushevsky’, ‘Honest Meat’, and the award-winning ‘Virmenka’ coffeehouse, as well as the ‘Modern’ art-hotel and ‘Tinctures from Lviv’ shops, Kolodiy restored the cinema premises into a leisure complex called ‘Park: Art of Rest’. This spectacular location features two spacious halls for up to 500 people, which will play host for free of charge film screenings and will provide a sensational view of the park’s greenery. Lviv Today spoke to the team of professionals who, alongside Kolodiy, brought to life this grand project.

Chief architect Marko Savytskyi, founder of the “SavytskyyDesign” studio: “While working on the project, we tried to consider not just the business requirements, but also the necessity to create a leisure space for Leopolitans and guests of the city. Given the parameters of the existing building, we managed to expand the premises by vertical partition, which allowed us to place two spacious halls for cultural events like film screenings, music festivals, exhibitions, and festive celebrations! The simple and laconic lines of the building’s foreside were amplified by using natural materials, like slate, wood, and glass. In my opinion, a building should integrate into the natural environment of the park as much as possible!”

‘Park: Art of Rest’ manager Arsen Yakubets: “Our future guests will value high-quality and comfortable leisure. Whether its our location, our interior, our cuisine, or our services – everything is focused on creating a hospitable atmosphere and an opportunity to enjoy both a culinary and a cultural delight. The park venue is just 10 minutes from the city centre – could it be any better? As for the cuisine, we will not be bound by any cultural or stylistic limitations; we will offer European and Japanese dishes as well as some local food and a grill menu. Our wine list and cocktail menu was put together by experienced professionals and offers a wide selection. So, we kindly welcome all foodies! For our littler guests, our master chef has prepared a special children’s menu, which will surely have the kids ready to jump over the moon! We also offer a specially-equipped art-studio room to entertain the youngsters as well as huge playground outsides. From now on, relaxing comfortably with your kids will be easy, thanks to ‘Park: Art of Rest’.

Venue art director Yura Van Gogh: “I am very happy to join the team of professionals that have created Lviv’s newest culinary-entertainment hub. I am sure that with the experience of Akurat’s best managers, we will create an excellent place for Leopolitans and guests of the city to relax comfortably. ‘Park: Art of Rest’ is an ideal place for a romantic date with your loved one, a business meeting, a corporate party, or a family banquet. We didn’t create just any leisure complex, we established a colourful moment of our lives! So, I hope to see you in ‘Park: Art of Rest’’ at 43A Vitovskoho St.!

”Park. Art of Rest” – мистецво відпочинку.

Чи пам’ятаєте Ви кінотеатр “Дружба“ у Парку культури ім. Богдана Хмельницького? Його вдале розташування дозволяло поєднувати прогулянку на свіжому повітрі з культурним відпочинком у кіно. З 80-х рр. “Дружба“ вже не фунціонувала, як й інші застарілі та напівзруйновані споруди Парку культури. Колишній кінотеатр очікував на тих, хто поверне йому минулу славу та відвідувачів.

За ініціативи засновника львівського холдингу “Акурат“ Тараса Колодія, відомого львів’янам за такими проектами як ресторан імпровізацій “Грушевський“, “Чесне м’ясо“, “Вірменка“ “Наливки зі Львова“, арт-готель “Модерн” та ін., кінотеатр “Дружба” відродився у вигляді відпочинкового комплексу ”Park. Art of Rest”. Заклад оформився у два вишукані приміщення, розраховані на 500 місць, де будуть регулярно проводитись безкоштовні кінопокази. Щоб дізнатись більше про цей проект Lviv Today поспілкувався з командою професіоналів, що разом з Тарасом Колодієм допомагають втілити грандіозну ідею у життя.

Головний архітектор Марко Савицький, засновник студії “SavytskyyDesign”: “Працюючи над проектом ми намагались врахувати не лише потреби бізнесу, але й необхідність створення осередку культурного відпочинку для львів’ян та гостей міста. Не виходячи за межі існуючого об’єму будівлі, нам вдалося збільшити площу приміщення завдяки вертикальному поділу та розмістити два просторих зали, для обслуговування культурних подій, таких як: кінопокази, музичні фестивалі, виставки, урочисті події, імпрези! Прості та лаконічні лінії фасаду підсилено використанням натуральних матеріалів – сланцю, дерева та скла. На нашу думку, це повинно підкреслити перевагу змісту над формою та шанобливу інтеграцію будівлі в природнє середовище парку!”

Керуючий ”Park. Art of Rest” Арсен Якубець: “Потенційні гості нашого закладу - це люди, що цінують якісний та комфортний відпочинок. Локація, інтер’єр, кухня, сервіс - все спрямоване на забезпечення атмосфери гостинності та можливості отримати як гастрономічне, так і культурне задоволення. Заклад знаходиться в парковій зоні в 10 хвилинах ходу від центру міста, з великих терас відкривається розкішний вид на зелений оазис Парку культури. Щодо кухні - в нас не буде прив’язок до країн чи стилів, будуть європейські та японські страви, локальна кухня, страви-гриль. Барна та винна карта складена професіоналами з багаторічним досвідом та з підбором широкого вибору “правильних“ напоїв. Словом - запрошуємо всіх гурманів! А для наших маленьких гостей, бренд-шеф склав дитяче меню, від якого малюки будуть просто у захваті! Крім того для активного й цікавого відпочинку малят є спеціально обладнана дитяча кімната з власною арт-студією, а також великий дитячий майданчик на вулиці. Тепер комфортний відпочинок з маленькими дітьми цілком реальний разом з “Park. Art of Rest“.

Арт директор закладу Юра Ван Гог: “Я дуже тішусь, що маю можливість долучитися до команди професіоналів у створенні нового гастрономічно-розважального центру у Львові. Впевнений, що, використовуючи власний досвід та навики кращих менеджерів мережі “Акурат“, нам вдасться створити місце для якісного відпочинку львів'ян та гостей міста. ”Park. Art of Rest” - це водночас ідеальне місце для проведення романтичного вечора з коханою людиною, ділової зустрічі, корпоративної вечірки чи банкету. Ми створили не просто відпочинковий комплекс, ми створили Територію яскравих моментів нашого життя! Отже, до зустрічі у “Park. Art of Rest“ по вул. Вітовського, 43 А! “