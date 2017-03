Akurat: Top-Notch Culinary Choices

Ruslan Sorochinskiy – the brand chief at holding Akurat – shared his culinary story with Lviv Today and gave a couple of tasty tips.

How did you start out as a cook?

I was interested in cooking from an early age. For me, birthday celebrations were a true fairy tale as the whole family spent days cooking delicious treats. During those days I was a great help to the family – I cooked, set the table, etc. It was no surprise that I studied at the Faculty of Cooking Technologies. Later, I continued my studies at Lviv’s Interregional Academy of Personal Management and took my first job at a restaurant on Svoboda Ave. From there I climbed up my career ladder – from cook’s helper to master chef. I then took a position as assistant master chef at a high cuisine restaurant. I am extremely grateful to master chef Tutyk Valeriy, who fostered my understanding of European cuisine and laid the foundation of my culinary views. The main thing I learned was that the more you study, observe, and take interest, the faster you come into your own and develop your individual style and views.

You have 56 culinary diplomas and participate in many international contests. How do you balance your time?

The process of creating your own, original dishes always inspired me, so I was happy to accept a master chef position at a new restaurant. This provided me with the chance to travel and to take part in culinary schools across Europe, in France, Spain, Italy, and Austria. These new experiences fascinated me as I began to understand that the culinary art is truly limitless. At one point, I took interest in Prague’s “restaurant on wheels” and got into the catering business. Together with 40 other cooks, we provided catering services in Lviv for massive banquets of more than 6000 guests.

What is your story with the holding Akurat?

I was looking for more and holding Akurat got my attention as a company with plenty of room for development. I started by taking charge of the Hrushevsky (28 Shevchenko Ave.) and Del Pesto (6 Kosciuszko St.) restaurants, which was a huge amount of work. As both venues saw excellent results, the next step was to add more restaurants, including Panska Charka (3 Vynnychenko St.), Kogut (2 Chornovil Ave.), Honest Meat (28 Rynok Square), and the Virmenka Coffee Shop (19 Virmenska St.). My main priority for Akurat has been the quality of the goods, and authenticity of taste – and I am very pleased with the results. All raw goods are tested, we only use meat delivered from local farms and own productions, and we don’t use factory-made goods. We even make our own mayonnaise! All Akurat restaurants share the same principle – give guests the best and surprise them with delicious food.

Akurat restaurants are known for their specialty dishes. Which ones do you feel are worth special attention?

At Hrushevsky restaurant the new dish is often created just the moment when guests are ordering dinner – it could be anything salad or main course. And that is very professional approach! You really must try the Head Chef’s ‘Signature Dish’, it’s a pork shank or wild game dish served in flames and prepared in an exciting show where everyone from the cook to the guests participate. At Del Pesto, Italian food is great for the whole family. You can enjoy a tasty pizza while the kids have their own menu (which is presented in all restaurants of the holding Akurat), as well as a playground and an open kitchen area, where they can see how authentic pasta is made.

At Panska Charka , the sausages, wild game rolls, and pate are paired well with the tinctures of own production, while at Kogut you should try any meat cooked in the Josper oven – it’ll taste like something grilled at an outdoor picnic! Galician cuisine is the specialty at Honest Meat , and I strongly advise you to taste the wild game dishes, lamb, and Mangalica salo, made from Mangalica pigs. Don’t forget the amazing handmade varenyky (dumplings)! The Virmenka Coffee Shop is known for their delicious desserts. I recommend the syrnyk (cheesecake), wafer cake, and cherry strudel. Or, if you want to remember the taste of childhood, go with the time-honoured Napoleon cake. Virmenka was named city’s best coffee shop at the 2016 Lviv Coffee Festival – you should also try some coffee made on sand.

Do you believe that Lviv is Ukraine’s culinary capital?

Without a doubt! The city has many recognisable restaurants and hosts culinary festivals, holidays, and contests throughout the year. But the main reason is that we have preserved and revived the Galician culinary spirit and traditions. We still serve 12 dishes on Christmas Eve and hear Christmas carols sung in the streets. For me faith and spirituality are also of great importance, as they make everything easy and achievable! We are brought up with all those traditions and want guests of the city– as well as our children – to see and taste them, as family are those who stand by and inspire me for the new accomplishments!

АКУРАТ: КУЛІНАРІЯ НАИВИЩОГО КЛАСУ

Руслан Сорочинський – бренд - шеф ресторанів холдингу «Акурат» розповів Lviv Today свою кулінарну історію та дав кілька смачних порад.

Як відбувалось ваше становлення, як кухаря?

Зацікавленість кухнею у мене змалку. Для мене було феєрією, коли хтось із родини святкував день народження, адже готувались смаколики. Тоді обов’язково долучався до роботи: готував, накривав на стіл. Тому не дивно, що пішов навчатись на факультет технології приготування їжі й закінчив коледж з червоним дипломом. Після коледжу була МАУП й перша робота - ресторан на пр. Свободи. Там я пройшов всі сходинки кар’єрного сходження від помічника кухаря до шеф кухаря та отримав колосальний досвід. Опісля був правою рукою шеф кухаря у ресторані високого рівня, що тільки відкрився. Шеф ресторану Тутик Валерій заклав мій кулінарний фундамент, дав мені бачення європейської кухні, за що я йому дуже вдячний. Я зрозумів, що чим більше ти навчаєшся, цікавишся, споглядаєш за іншими – тим швидше до тебе приходить своє, індивідуальне бачення.

Відомо що Ви учасник багатьох міжнародних змагань та власник 56 міжнародних кулінарних дипломів. Як це вам вдалось?

Процес створення власних, не скопійованих страв надихав мене найбільше, тому я радо прийняв пропозицію очолити новий ресторан. Тоді й з’явилась можливість подорожувати та навчатись у кулінарних школах Європи – у Австрії, Франції, Іспанії, Італії. Це додало мені запалу, нових емоцій та розуміння того, що мистецтво кулінарії не має меж. Потім я зацікавився «рестораном на колесах» і у Празі освоїв мистецтво кейтерингу. Обслуговував у Львові величезні банкети для 6000 гостей з 40 кухарями.

Як почалась ваша історія з холдингом«Акурат»?

Я завжди прагнув більшого, тому зацікавивися співпрацею у закладах «Акурату», адже холдинг відкривав великі можливості до розвитку. Спочатку я очолив ресторан «Грушевський» (пр. Шевченка, 28) і «Дель Песто» (вул.Костюшка, 6). Це була колосальна робота, але заклади отримали гарний результат, і вже наступними для мене були «Панська Чарка» (вул. Винниченка, 3), «Когут» (пр.Чорновола, 2), «Чесне м’ясо» (пл.Ринок, 28) та «Вірменка» (вул Вірменська, 19). Мені імпонує, що пріоритетом для холдингу «Акурат» є якість продуктів, первинність, смак. Вся продукція перевіряється, м’ясо є фермерським та з нашого власного господарства. Ми не використовуємо фабричних продуктів, навіть майонез робимо самі. У ресторанах «Акурату» прагнуть дати гостю найкраще та здивувати смаколиками.

У меню ресторанів холдингу Акурат чимало вишуканих страв, але які з них заслуговують особливої уваги?

В ресторані «Грушевський» може народитись нова страва під час замовлення гостя – це може бути будь-який салат чи друга страва. На таке здатні лише професіонали! Обов’язково скуштуйте «Коронну страву від шеф кухаря» - велику ногу дичини або свинки, що подається у вогняному полум’ї. Це шоу, в якому беруть участь усі - і кухар, і гості.

У ресторані «Дель Песто» італійська кухня, тут гарно відпочити й поїсти з сім’єю, адже тут є дитячий простір, спеціальне дитяче меню (присутнє у всіх закладах холдингу) та відкрита кухня, щоб спостерігати, як готується паста. Обов’язково скуштуйте тут велику піцу та різноманітні десерти.

У «Панській чарці» - неймовірний вибір натуральних Наливок зі Львова, вже добре відомих в Україні, а паштети, ковбаси та рулети з дичини славлять цей заклад з моменту його створення.

Родзинка «Чесного м’яса» - галицька кухня і страви з екологічного м'яса мангалиці. Воно дієтичне, без холестерину та має неймовірний аромат! Також раджу скуштувати тут дичину, ягня та сало мангалиці. А вареники ювелірної ручної роботи не залишать байдужим нікого!

У «Когуті» дуже демократична атмосфера. М'ясо, приготоване на хоспері, смакує так, ніби ти на пікніку й куштуєш страву прямісінько з вогню. Раджу доповнити трапезу келихом вина чи пива.

Для «Вірменки» розробив різноманітні десерти, цукерки ручної роботи, печиво. Тут, як вдома або в гостях у родини, де подають тільки панське: сирник, вишневий штрудель, андрути. Щоб згадати смак дитинства, скуштуйте старий добрий «Наполеон». Це краща кав’ярня Львова 2016 за підсумками Х фестивалю «Lviv Cofee Festival», тому кава, приготована в джезві на піску – обов’язкова опція візиту.

Чи готові у Львові оцінити вишукану кулінарію?

Так, поціновувачів багато, адже зараз для людей більше можливостей пізнати світ через подорожі та інтернет. Тому гості готові до імпровізацій та часто замовляють щось оригінальне - те, що не готують вдома.

Чи можна назвати Львів гастрономічною столицею України?

Безперечно, адже у нас багато гідних закладів, проводяться фестивалі, кулінарні свята та конкурси. Але основним, є те, що у Галичині присутній кулінарний дух, у нас збережені й продовжують відроджуватись традиції. Тут лунає колядка, 12 страв подаються на Святу вечерю. Для мене теж головним є духовність і віра, адже з ними все стає легким і можливим! Ми зростали у цьому і хочемо, щоб це відчули гості міста та наші діти, адже сім’я – це саме ті люди, що надихають тебе на нові звершення.