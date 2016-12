Now that the long-awaited holiday season is here, it’s a time to join Ukrainians in celebrations full of eating, drinking, singing carols, and sending greetings! Who you sing carols with or invite over for Christmas dinner is up to you to decide, but we here at Lviv Today would like to present a short guide of several venues that you might want to take your friends to as they are located just 5 minutes from Lviv’s wonderful Opera & Ballet Theatre and the city’s main Christmas Tree out front. Each of these venues heartily welcome their guests. In fact, each of them is represented within Lviv’s “Akurat” group of top-notch professionals. This highly-appraised group has seen its membership increase by three times since 2013, so let’s get started!

The welcoming Panska Charka Restaurant (3 Vinnychenka St.) is an excellent choice for the “man’s night out’ party and that’s why it’s always full of jaunty merrymakers. The restaurant’s over 30 homemade liquors not only complement the menu’s dishes that include wild game, but also have the healing powers that represent the true nature of the Lviv region in the truest way possible.

Kogut (2 Chornovola Ave.) offers mostly grilled dishes cooked on the Spanish Hosper oven. The oven is stoked with charcoal and heated to a temperature of 500°C, which allows a meal to cook quickly while retaining the unique flavour, vitamins, and mineral content of the products. Meat and fish out of a Hosper really taste quite heavenly!

Dining at the Hrushevsky Cinema Jazz Improvisational Restaurant (28 Shevchenko Ave.) means you will not only meet your culinary tastes, but may also enjoy the daily instrument improvisations, live concerts, and exhibitions.

If you’re looking for somewhere a little quieter and cosier, you should check out Del Pesto (6 Kostyushko St.). This spectacular Italian restaurant is a great place for a date, where time stops so that all of your worries disappear and only relaxation remains.

If you crave a piece of Syrnyk (Lviv’s famous cheesecake), a drop of refreshing liquor, or a cup of Cezve-brewed coffee, Virmenka (19 Virmenska St.) is the place for you. This famous café dates back to 1979, when it was not just a cool hangout for Leopolitans, but drew coffee-lovers from across the Soviet Union.

The Mansion, which hosts the Honest Meat Restaurant (28 Rynok Sq.), is famous due to the dozens of Latin inscriptions minted in the house’s stone façade and interior. The building isn’t the only selling point of the restaurant however – you will definitely need to taste the Mangalica dishes made from a breed of domestic Hungarian pig from the ecologically-friendly Zubr farm.

Perhaps the main pride of the Akurat network is Tinctures from Lviv – liquors made from herbs, berries, fruits, and vegetables. Light or strong, sweet or bitter – be sure to come by to pick your “poison”.

Finally, you and your friends can take a short rest at the Modern Art Hotel (28 Shevchenko Ave.), which offers exquisite European comfort combined with authentic Leopolitan hospitality.

Львівський холдинг AKURAT

Наближається довгоочікуваний період, коли святкування стає перманентним станом кожного українця. Їсти, пити, колядувати, віншувати, гуляти - все це обов’язково буде!

Кого гостити, з ким колядувати - вирішувати вам, а ми проведем короткий екскурс різнобарвними закладами, в які обовязково потрібно заглянути, тим більше що всі вони в п’яти хвилинах ходу від Оперного театру й новорічної ялинки . У цих ресторанах по справжньому, по різдвяному люблять клієнта й приймають, як рідного. Цей принцип один для всіх локацій тому, що за всім різноманіттям стоїть єдина команда професіоналів – львівський холдинг «Акурат». Згуртованість, чесність, обмін досвідом – все це спрацювало: з 2013р. кількість закладів «Акурату» зросла втричі, а нових прихильників – не можливо злічити! Отже, поїхали!

На вул. Винниченка, 3 знаходиться істинно львівський компанійський ресторан Панська чарка – місце відпочинку для чоловічого товариства. Тут завжди гомонять веселі компанії друзів, а понад 30 різноманітних настоянок не лише чудово доповнюють будь-які страви, але й мають цілющі властивості і відтворюють справжній колорит Львівщини. Панська чарка - ресторан з Впольованим меню.

Когут (пр. Чорновола, 2) – це у першу чергу страви на вуглях, а саме на закритій іспанській печі Хоспер, яку топлять деревним вугіллям, й вона зберігає перевагу живого вогню. Температура 500°С дозволяє швидко приготувати страву та повністю зберегти неповторний смак й вітамінно-мінеральний склад продуктів. Тут м'ясо та риба набувають фантастичного смаку.

Завітавши у ресторан імпровізацій Грушевський cinema jazz (пр. Шевченка, 28) окрім гастрономічного задоволення, ви отримаєте щоденні інструментальні імпровізації, концерти наживо та виставки. Коли захочеться затишку – варто піти в «Дель Песто» (вул. Костюшка, 6). Тут панує італійська кухня. У ресторані побачень Del Pesto — всі турботи зникають, час зупиняється, залишається лише відпочинок.

Як захочеться львівського сирника, цілющих настоянок та кави, приготованою у турці на піску - вам у «Вірменку» (вул. Вірменська, 19) - кав’ярня відкрита з 1979 та гостила знаменитих людей не тільки Львова, але й тодішнього Союзу.

Будинок ресторації «Чесне м’ясо» (пл. Ринок,28) цікавий тим, що його прикрашає аж десяток старовинних латинських висловів. Але будівля – не єдина гордість ресторану. Тут обов’язково скуштуйте блюда з угорської мангалиці – особливої породи екологічних свинок, вирощених у власному господарстві «Зубр».

Наливки зі Львова – гордість холдингу «Акурат». Вони створені тільки з натуральних компонентів на травах, ягодах, фруктах та овочах. Дегустуй й вибирай для себе легку чи міцну, солодку чи терпку.

А відпочити самому чи розмістити друзів радимо у тризірковому арт-готелі «Модерн», схожому на старовинний замок у центрі міста (пр.Шевченка, 28). Саме тут і саме для вас європейська вишуканість доповнюється справжньою львівською гостинністю.