Rapid Trident 2017

Lviv Region’s Yavoriv International Peacekeeping Centre hosted the NATO Rapid Trident 2017 multinational military exercise from 8-23 September. This year’s exercise involved nearly 1,800 personnel from 14 nations in Europe, the UK, and North America. It was held at the request of the Ukrainian Ministry of Defense according to the agreement that the US will continue to train and advise Ukrainian security forces until 2020. Rapid Trident supports the joint combined interoperability of Ukrainian, American, and allied an partner nations and mainly focused on peacekeeping and stability operations to ensure a safe and secure environment. It featured a multinational, brigade-level, computer-assisted command post exercise, integrated with a battalion-level field training exercise and a platoon-level situational training exercise. It also included air and ground training near Starokonstantyniv (Khmelnytsky Region), which focused on aeromedical evacuation, tactical airlift/airdrop, logistics planning, and equipment preparation.

Rapid Trident 2017

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки біля Яворова з 8 по 23 вересня відбулись багатонаціональні військові навчання НАТО "Rapid Trident 2017". Цьогоріч у них взяли участь майже 1800 військовиків з 14 країн Європи, Великобританії та Північної Америки. Навчання були проведені на прохання Міністерства оборони України згідно з угодою зі США про тренування й консультації українських силових структур до 2020 року. Ці міжнародні військові навчання зосереджують увагу на операціях підтримання миру та стабільності для забезпечення безпечного середовища. В програмі навчань відбулись багатонаціональні бригадні, комп’ютеризовані вправи командних постів, інтегровані з тренувальними заняттями на рівні батальйонів та взводів, а також повітряні та наземні тренінги на полігоні біля Староконстантинова (Хмельницька обл.), метою яких були операції авіамедичної евакуації, організація оперативно-тактичних повітряних перевезень, планування логістики та підготовка обладнання.