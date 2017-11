Lviv Book Forum

Publishers and authors flocked to Lviv last month for the annual Lviv Book Forum. Founded in 1994, the literature festival and market attracts not only publishers, writers, and readers, but also famous celebrities, athletes, politicians, educators, and journalists, making it one of the most important social events of the season. The event featured thousands of new books and dozens of presentations and literary releases. There were also plenty of original works by Ukrainian authors, many of which focused on current events, like the War in Donbas, Russia’s annexation of Crimea, and the EuroMaidan Revolution.

Honourable guests at this year’s forum included British lawyer Philippe Sands, author of ‘East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity’ and British neurosurgeon Henry Marsh, author of the widely acclaimed memoir ‘Do No Harm: Stories of Life, Death’. More than 50 authors from 25 countries were in attendance, including the likes of Germany’s Jan Wagner, Denmark’s Peter H. Fogtdal, and Switzerland’s Catalin Dorian Florescu. The forum’s five days saw over 1,000 cultural and educational events at 40 different locations in Lviv. There were also night poetry readings, a series of events dedicated to literature for seniors, and the Lviv International Literature Festival. Publishers also attended a business forum, which offered sessions on intellectual property and advertising.

Форум видавців 2017

Минулого місяця численні видавці та автори з України та зарубіжних країн завітали до Львова на щорічний Форум видавців. Заснований у 1994 році, літературний фестиваль приваблює не лише видавців, письменників, читачів та журналістів, а й знаменитостей світу спорту, шоу бізнесу і політики, що робить його однією з найважливіших громадських подій сезону. У заході були представлені сотні нових видань, і відбулись десятки літературних презентацій. Також на форумі були запропоновані читачам численні оригінальні твори українських авторів, багато з яких орієнтовані на поточні події, такі як війна на Донбасі, анексія Криму Росією та події Євромайдану.

Почесними гостями форуму цього року були британський юрист Філіп Сендс, автор книги "Східно-Західна вулиця" та британський нейрохірург Генрі Марш, автор широко відомих мемуарів "Не зашкодити: розповіді про життя, смерть і нейрохірургію". У роботі форуму взяли участь понад 50 авторів з 25 країн світу, в тому числі німецький письменник Ян Вагнер, Пітер Х. Фогтдаль з Данії та Каталін Доріан Флореску зі Швейцарії. За п'ять днів на форумі відбулося понад 1000 культурних та освітніх заходів у 40 різних локаціях. Ще були нічні читання поезії, серія заходів, присвячених літературі для людей похилого віку та Львівський міжнародний літературний фестиваль. Усі видавці могли також взяли участь у бізнес-форумі, в рамках якого відбулись сесії з питань інтелектуальної власності та реклами.