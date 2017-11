Lviv Wins 4th Straight Water Polo Championship

Lviv’s SKA sport complex hosted the Ukraine Cup 2017 water polo competition on 24 September. The event saw hometown favourites Dynamo top the 10 best teams in Ukraine to defeat team of Kharkiv region 11-5 in the final to claim their fourth straight title. The brilliance of coaches Oleksiy Shvedov and Igor Zinkevych led the team to their fifth championship overall and resulted in what has become a Dynamo tradition after winning major tournaments – seeing overjoyed Dynamo players tackling their coach into the pool!

Львівські ватерполісти – чемпіони!

У львівському спортивному комплексі "СКА" 24 вересня відбулись змагання з водного поло Кубку України-2017. Найкращою з десяти команд-учасниць стала львівська команда "Динамо", яка перемогла у фіналі команду Харківської області з рахунком 11:5 і стала переможцем вчетверте поспіль. Спільні зусилля тренерів Олексія Шведова та Ігоря Зінкевича привели команду до її п'ятого чемпіонського титулу і, за традицією команди після перемоги на великих турнірах широкоплечі ватерполісти, наче діти, з радістю викупали своїх наставників у басейні.